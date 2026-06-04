Selon les informations disponibles, Manchester City aurait fait d’Anderson sa cible prioritaire pour renforcer son milieu de terrain. Les Citizens apprécient sa polyvalence, son dynamisme et sa capacité à s’adapter au système tactique exigeant du club.

Les Citizens estiment que le joueur peut devenir un atout à long terme. Selon The Athletic, la première approche a toutefois été rejetée par Forest, qui entend conserver l’un des éléments clés de l’équipe de Vitor Pereira. Le club n’est pas sous pression pour vendre et a clairement fait savoir qu’Anderson n’était pas disponible à prix réduit.