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Manchester City a essuyé un refus. Le club citizen a vu son offre pour le milieu Elliot Anderson rejetée, Nottingham Forest réclamant une indemnité de transfert colossale
Le premier mouvement de la ville se heurte à une résistance
Selon les informations disponibles, Manchester City aurait fait d’Anderson sa cible prioritaire pour renforcer son milieu de terrain. Les Citizens apprécient sa polyvalence, son dynamisme et sa capacité à s’adapter au système tactique exigeant du club.
Les Citizens estiment que le joueur peut devenir un atout à long terme. Selon The Athletic, la première approche a toutefois été rejetée par Forest, qui entend conserver l’un des éléments clés de l’équipe de Vitor Pereira. Le club n’est pas sous pression pour vendre et a clairement fait savoir qu’Anderson n’était pas disponible à prix réduit.
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La gestion forestière entraîne des coûts considérables.
Selon les dernières informations, Forest aurait signifié à City qu’il faudrait une offre colossale pour entamer des négociations. Ayant beaucoup investi dans Anderson, le club le considère comme un pilier de ses projets à long terme. La direction serait prête à repousser les avances de rivaux plus fortunés, à moins que ses exigences financières soient intégralement satisfaites. Cette position, telle qu’elle est rapportée, indique clairement aux autres clubs qu’Anderson ne partira qu’en échange d’une somme considérable.
Pourquoi Anderson est devenu une cible de choix
La valeur d'Anderson a flambé depuis son départ de Newcastle. Le milieu de terrain s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable à Forest, récoltant les éloges pour sa capacité à monter depuis l'arrière et pour son intensité défensive. Lors de la saison 2025-2026, le joueur de 23 ans a disputé l'intégralité des 38 matches de Premier League, dont 37 en tant que titulaire.
Cette progression fulgurante lui a valu d'être convoqué par Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026 avec l'équipe d'Angleterre. Pour City, il n'est pas seulement un renfort à court terme, mais un futur pilier du milieu de terrain.
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L'heure de la décision a sonné pour City
City doit désormais choisir : revenir avec une offre améliorée ou se tourner vers d’autres cibles au milieu de terrain. Si Anderson correspond au profil recherché par le club, le prix demandé par Forest pourrait mettre à l’épreuve la détermination de City à conclure l’affaire.
De leur côté, les dirigeants de Forest veulent préserver la stabilité et conserver leurs joueurs clés. Anderson reste donc pour l’instant au City Ground, mais l’intérêt d’un des plus grands clubs européens pourrait encore faire évoluer le dossier au fil du mercato.