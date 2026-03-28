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Manchester City a « envoyé un message fort » après avoir écrasé Manchester United, tandis que Vivianne Miedema et ses coéquipières se rapprochent du titre de championnes de la WSL
City s'impose haut la main lors d'un derby magistral
La sensationnelle Néerlandaise Miedema a inscrit un doublé en première mi-temps, réduisant au silence le public local et permettant à City de prendre le contrôle total du match. L'entraîneur Andree Jeglertz s'est montré, à juste titre, ravi de cette performance, soulignant que son équipe avait mis en œuvre son plan de jeu avec « confiance et conviction », malgré des conditions météorologiques difficiles.
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Jeglertz salue une « formidable » performance en première mi-temps
« Le temps n’aidait pas », a plaisanté Jeglertz en entamant sa conférence de presse d’après-match, à l’abri du vent et de la pluie. Cependant, la prestation sur le terrain n’avait rien d’une plaisanterie. L’entraîneur de City a qualifié les 45 premières minutes de « l’une des meilleures » qu’il ait vues de la part de son équipe. Ses joueurs ont dominé tous les aspects du match, laissant United courir après le vent devant ses propres supporters.
« J'ai vraiment apprécié ça », a ajouté Jeglertz. « Ce n'était pas relaxant, car ça ne l'est jamais pour un entraîneur, mais j'ai senti que nous avions le contrôle du match. Les joueurs prenaient plaisir à trouver des solutions à beaucoup de situations. Ils se sont créé des occasions. C'était un match fantastique. C'était incroyable à regarder et d'y participer. »
Cette maîtrise a été la marque de fabrique de la saison de City, qui a enchaîné 13 victoires consécutives entre septembre et février.
Une déclaration d'intention dans la course au titre
City s'est imposé comme la meilleure équipe du pays cette saison, grâce à un effectif bien fourni et à l'absence de distractions européennes. Avec des joueuses comme Alex Greenwood à la tête de la défense et Yui Hasegawa qui mène le jeu au milieu de terrain, l'écart entre les deux rivaux de Manchester semblait plus grand que jamais. Jeglertz estime que la manière dont cette victoire a été remportée envoie un message clair au reste du championnat.
« Je crois vraiment en mon groupe de joueuses, quelle que soit l'équipe que nous affrontons. Si nous jouons avec cette confiance, alors de nombreuses équipes auront du mal à nous battre », a expliqué l'entraîneur. « Tout peut encore se passer lors des trois matchs restants et nous devons continuer à être performantes, mais je ne pense pas que cette pression soit trop forte car nous sommes très ouvertes à ce sujet. Les joueuses ont très bien su la gérer. Gagner un match est une chose, mais gagner de la manière dont nous gagnons – en envoyant un message fort – cela apporte bien sûr de la confiance. »
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Gérer la pression de la dernière ligne droite
Après avoir manqué de peu le titre à la différence de buts lors de la saison 2023-2024, City semble avoir tiré les leçons de ses déceptions passées. Loin de se laisser abattre par les projecteurs, l’équipe semble avoir été galvanisée par la pression. Jeglertz a admis que, même si les entraîneurs s’efforcent de garder la tête froide, c’est la confiance interne du groupe de joueurs qui les distingue de leurs poursuivants.
« Ils croient tellement en ce que nous faisons et en les capacités de chaque coéquipier que cela leur donne la conviction, pendant le match, que nous trouverons le moyen de gagner », a déclaré Jeglertz. « Nous parlons de nos qualités en tant qu'entraîneurs, mais nous avons désormais démontré que lorsque nous sommes à notre meilleur niveau, peu d'équipes peuvent nous rivaliser. Nous ressentons tous un peu de pression au sein du groupe. Nous en avons discuté et c'est naturel. Mais nous pouvons toujours faire ce pour quoi nous sommes doués et si vous arrivez à gérer cela, tout en sachant que vous êtes entourés de grands joueurs, c'est plus facile à gérer. C'est ce que nous avons toujours fait. Bien sûr, c'est important de pouvoir gérer cela. Continuer à performer en dit long sur le groupe. »