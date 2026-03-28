Manchester City a « envoyé un message fort » après avoir écrasé Manchester United, tandis que Vivianne Miedema et ses coéquipières se rapprochent du titre de championnes de la WSL

« Le temps n’aidait pas », a plaisanté Jeglertz en entamant sa conférence de presse d’après-match, à l’abri du vent et de la pluie. Cependant, la prestation sur le terrain n’avait rien d’une plaisanterie. L’entraîneur de City a qualifié les 45 premières minutes de « l’une des meilleures » qu’il ait vues de la part de son équipe. Ses joueurs ont dominé tous les aspects du match, laissant United courir après le vent devant ses propres supporters.

« J'ai vraiment apprécié ça », a ajouté Jeglertz. « Ce n'était pas relaxant, car ça ne l'est jamais pour un entraîneur, mais j'ai senti que nous avions le contrôle du match. Les joueurs prenaient plaisir à trouver des solutions à beaucoup de situations. Ils se sont créé des occasions. C'était un match fantastique. C'était incroyable à regarder et d'y participer. »

Cette maîtrise a été la marque de fabrique de la saison de City, qui a enchaîné 13 victoires consécutives entre septembre et février.



