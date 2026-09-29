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Manchester City FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
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Manchester City a « découvert le verdict de culpabilité » avant de lancer une folle campagne de transferts estivale à 440 millions de livres sterling

Manchester City
Premier League

Manchester City aurait été informé de sa condamnation pour violations du règlement financier de la Premier League plusieurs mois avant qu’elle ne soit rendue publique. Le club a beaucoup dépensé lors du mercato estival, battant à deux reprises son record de transfert pour des joueurs de premier plan avant que la décision de la commission indépendante ne soit officiellement annoncée.

  • Révélations de découvertes secrètes

    La décision choc rendue contre Manchester City aurait, selon certaines informations, été communiquée au club plusieurs mois avant d’être rendue publique, ESPN citant des sources internes affirmant que des dirigeants ont été informés pour la première fois de la décision de la commission indépendante dès juillet.

    Alors que le verdict de culpabilité concernant 114 des 115 infractions présumées au règlement financier de la Premier League n’a été annoncé que vendredi, les dirigeants du club auraient été au courant de leur sort bien avant de se lancer dans une vaste frénésie de dépenses.

    City a adopté une approche agressive sur le marché des transferts, bouclant sept arrivées en équipe première pour un montant de plus de 440 millions de livres sterling avant l’annonce officielle.

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    Mercato record

    City a battu à deux reprises son propre record de transfert durant ce mercato. Le club a trouvé un accord avec Nottingham Forest pour Elliot Anderson pour 116 M£ le 2 juillet, avant d’officialiser sa signature le 23 juillet. Cela a été suivi par l’arrivée d’Enzo Fernandez en provenance de Chelsea pour 125 M£, un montant égalant le record britannique. Les arrivées d’Iliman Ndiaye, Ayyoub Bouaddi, Allan, Jeremy Monga et Geronimo Rulli ont porté les dépenses estivales totales à environ 440 M£. Le club a refusé de commenter la chronologie des événements lorsqu’il a été sollicité mardi.

  • Maintenir l’innocence du club

    Le club a constamment clamé son innocence depuis l’annonce initiale des accusations en février 2023 et a l’intention de faire appel. Un communiqué publié vendredi indique : « Le processus de la Premier League est toujours en cours, avec des éléments importants restant à finaliser, et il est soumis à une stricte confidentialité. En conséquence, la position de Manchester City FC reste conforme au communiqué du club de février 2023. Le club a respecté avec diligence la procédure régulière pendant huit ans, en partant du principe que le conseil d’administration et la direction exécutive de la Premier League se comporteraient comme un régulateur indépendant, impartial et équitable, à l’abri de toute influence partisane. »

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    Que se passe-t-il ensuite ?

    Les supporters de Premier League vont désormais devoir attendre longtemps avant de découvrir quelles sanctions exactes seront imposées à City. Le directeur général Ferran Soriano a laissé entendre, lors d’une récente réunion à Copenhague, qu’un long processus d’appel était à prévoir. Avec des sanctions potentielles allant d’amendes importantes et d’une interdiction de recrutement à des retraits de points, voire à une relégation pure et simple, cette bataille juridique sans précédent est loin d’être terminée.

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