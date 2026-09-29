La décision choc rendue contre Manchester City aurait, selon certaines informations, été communiquée au club plusieurs mois avant d’être rendue publique, ESPN citant des sources internes affirmant que des dirigeants ont été informés pour la première fois de la décision de la commission indépendante dès juillet.

Alors que le verdict de culpabilité concernant 114 des 115 infractions présumées au règlement financier de la Premier League n’a été annoncé que vendredi, les dirigeants du club auraient été au courant de leur sort bien avant de se lancer dans une vaste frénésie de dépenses.

City a adopté une approche agressive sur le marché des transferts, bouclant sept arrivées en équipe première pour un montant de plus de 440 millions de livres sterling avant l’annonce officielle.