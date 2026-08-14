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Enzo Fernandez Argentina 2026 World CupGetty
Emanuele Tramacere

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Manchester City : 120 millions au Chelsea pour Enzo Fernandez

Manchester City
Chelsea
Premier League
E. Fernandez

Révolution au milieu de terrain pour Manchester City, avec la super offre pour l’Argentin en passe d’atterrir à Chelsea

Mini-révolution pour le milieu de terrain d’Enzo Maresca. Le Manchester City change le visage de son effectif avec le départ du Néerlandais TijjaniReijnders vers l’Arabie saoudite et avec une offre immédiate pour son remplaçant, identifié depuis longtemps en la personne d’Enzo Fernandez. L’Argentin est sur le marché et Chelsea attendait des offres avec une deadline fixée à aujourd’hui, et c’est justement au gong qu’une proposition monstre des Citizens est sur le point d’être présentée.


  • REIJNDERS EN ARABIE SAOUDITE

    Dans la soirée d’hier, Reijnders a donné son feu vert pour son transfert à Al-Qadsiah (club où évolue un autre ex-joueur de Serie A comme Mateo Retegui). Une opération à 61 millions d’euros, plus des bonus, qui permettra à l’AC Milan d’encaisser pas moins de 14 millions d’euros de la part de Manchester City.

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  • DATE LIMITE POUR ENZO FERNANDEZ

    Depuis un moment, Manchester City, sous l’impulsion de Maresca, avait identifié Enzo Fernandez comme le profil idéal pour son idée de jeu, mais Chelsea, agacé, avait répondu en fixant une date limite pour présenter une offre en vue de son transfert. Et cette échéance expire aujourd’hui, vendredi 14 août, au cours de l’après-midi.

  • 120 millions

    Manchester City a dû attendre d’avoir la certitude du départ de Reijnders, mais désormais, comme l’a rapporté Sky Sport Uk, il est prêt à présenter une offre concrète et à des chiffres monstres aux Blues pour l’ancien joueur de Benfica. Une proposition financière qui tournera autour de 120 millions d’euros et qui permettra aussi à Chelsea de réaliser une plus-value sur son départ, puisqu’il avait été payé environ 125 millions d’euros pour l’amener à Londres il y a désormais plusieurs années.

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