Manchester City : 120 millions au Chelsea pour Enzo Fernandez

Mini-révolution pour le milieu de terrain d’Enzo Maresca. Le Manchester City change le visage de son effectif avec le départ du Néerlandais TijjaniReijnders vers l’Arabie saoudite et avec une offre immédiate pour son remplaçant, identifié depuis longtemps en la personne d’Enzo Fernandez. L’Argentin est sur le marché et Chelsea attendait des offres avec une deadline fixée à aujourd’hui, et c’est justement au gong qu’une proposition monstre des Citizens est sur le point d’être présentée.



