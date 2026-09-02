Malgré une journée de clôture du mercato calme à Old Trafford, Manchester United pourrait encore autoriser un départ tardif. Selon The Athletic, Willem II s’active pour obtenir le prêt de l’attaquant de 18 ans Chido Obi avant la fermeture du mercato d’Eredivisie à 23 h 59 CEST mercredi.

Manchester United a supervisé d’importants investissements cet été, en recrutant notamment Carlos Baleba, Andrey Santos et Youri Tielemans. Cependant, Michael Carrick a choisi de ne pas effectuer d’autres arrivées lors de la journée de clôture du mercato, ce qui a laissé certains supporters déçus par l’absence de renforts défensifs et offensifs.

L’attention se porte désormais sur les prêts en sortie. Le rapport indique que Willem II a présenté une offre formelle pour accueillir Obi pendant la saison, en offrant à l’international danois des moins de 21 ans une voie claire vers un temps de jeu régulier chez les seniors.



