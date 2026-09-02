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Muhammad Zaki

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Man Utd n’a pas encore terminé ! Manchester United pousse pour un dernier transfert tardif cet été alors que les géants néerlandais envisagent un accord

Mercato
C. Obi
Manchester United
Willem
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Eredivisie

Le mercato de Manchester United pourrait encore connaître un dernier départ, l’attaquant adolescent Chido Obi étant, selon certaines informations, en discussions concernant un prêt à Willem II. La date limite du mercato en Eredivisie reste fixée à tard dans la soirée de mercredi, ce qui laisse au club néerlandais une fenêtre étroite pour obtenir la signature du très prometteur avant-centre jusqu’à la fin de la saison.

  • Willem II pousse pour un accord tardif

    Malgré une journée de clôture du mercato calme à Old Trafford, Manchester United pourrait encore autoriser un départ tardif. Selon The Athletic, Willem II s’active pour obtenir le prêt de l’attaquant de 18 ans Chido Obi avant la fermeture du mercato d’Eredivisie à 23 h 59 CEST mercredi.

    Manchester United a supervisé d’importants investissements cet été, en recrutant notamment Carlos Baleba, Andrey Santos et Youri Tielemans. Cependant, Michael Carrick a choisi de ne pas effectuer d’autres arrivées lors de la journée de clôture du mercato, ce qui a laissé certains supporters déçus par l’absence de renforts défensifs et offensifs.

    L’attention se porte désormais sur les prêts en sortie. Le rapport indique que Willem II a présenté une offre formelle pour accueillir Obi pendant la saison, en offrant à l’international danois des moins de 21 ans une voie claire vers un temps de jeu régulier chez les seniors.


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  • Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport

    La voie vers l’Eredivisie s’ouvre

    Voetbal International a noté que le club d’Eredivisie considère Obi comme un talent immense, capable d’avoir un impact immédiat à Tilburg. Le média néerlandais a également établi des comparaisons immédiates avec Alexander Isak. L’attaquant suédois s’était notamment servi d’un prêt prolifique en Eredivisie à Willem II pour lancer sa carrière chez les seniors, établissant un précédent en matière de développement que l’entourage d’Obi trouvera sans aucun doute séduisant.

    L’intérêt pour l’adolescent a été important tout au long de l’été. Un autre club néerlandais, Feyenoord, avait précédemment étudié une opération pour l’ancien espoir du centre de formation d’Arsenal plus tôt lors du mercato, mais Willem II est désormais apparu comme le grand favori pour obtenir sa signature.


  • Le développement exige du temps de jeu au plus haut niveau

    Obi a déjà goûté au football senior à Old Trafford, avec huit apparitions en équipe première sous les ordres de l’ancien entraîneur Ruben Amorim. Cependant, le consensus général a estimé que ces sorties étaient intervenues légèrement trop tôt dans son développement, ce qui a entraîné un retour avec les équipes de jeunes.

    L’international danois chez les jeunes a brillamment réagi, inscrivant 20 buts en 37 matches avec les équipes U18 et U21 de United la saison dernière. Après avoir prouvé ses qualités de buteur au niveau du centre de formation, un départ temporaire au niveau senior est désormais considéré comme l’étape essentielle suivante dans la progression globale de sa carrière.


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    Course contre la montre

    Alors que la date limite du mercato néerlandais approche à grands pas mercredi soir, les deux clubs sont engagés dans une course contre la montre pour finaliser les derniers documents. Si un accord est trouvé, Obi cherchera à s’intégrer rapidement à l’effectif de Willem II et à commencer à accumuler le temps de jeu régulier en Eredivisie nécessaire pour, à terme, se faire une place dans les plans à long terme de Carrick à Old Trafford.

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