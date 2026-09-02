AFP
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Man Utd n’a pas encore terminé ! Manchester United pousse pour un dernier transfert tardif cet été alors que les géants néerlandais envisagent un accord
Willem II pousse pour un accord tardif
Malgré une journée de clôture du mercato calme à Old Trafford, Manchester United pourrait encore autoriser un départ tardif. Selon The Athletic, Willem II s’active pour obtenir le prêt de l’attaquant de 18 ans Chido Obi avant la fermeture du mercato d’Eredivisie à 23 h 59 CEST mercredi.
Manchester United a supervisé d’importants investissements cet été, en recrutant notamment Carlos Baleba, Andrey Santos et Youri Tielemans. Cependant, Michael Carrick a choisi de ne pas effectuer d’autres arrivées lors de la journée de clôture du mercato, ce qui a laissé certains supporters déçus par l’absence de renforts défensifs et offensifs.
L’attention se porte désormais sur les prêts en sortie. Le rapport indique que Willem II a présenté une offre formelle pour accueillir Obi pendant la saison, en offrant à l’international danois des moins de 21 ans une voie claire vers un temps de jeu régulier chez les seniors.
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La voie vers l’Eredivisie s’ouvre
Voetbal International a noté que le club d’Eredivisie considère Obi comme un talent immense, capable d’avoir un impact immédiat à Tilburg. Le média néerlandais a également établi des comparaisons immédiates avec Alexander Isak. L’attaquant suédois s’était notamment servi d’un prêt prolifique en Eredivisie à Willem II pour lancer sa carrière chez les seniors, établissant un précédent en matière de développement que l’entourage d’Obi trouvera sans aucun doute séduisant.
L’intérêt pour l’adolescent a été important tout au long de l’été. Un autre club néerlandais, Feyenoord, avait précédemment étudié une opération pour l’ancien espoir du centre de formation d’Arsenal plus tôt lors du mercato, mais Willem II est désormais apparu comme le grand favori pour obtenir sa signature.
Le développement exige du temps de jeu au plus haut niveau
Obi a déjà goûté au football senior à Old Trafford, avec huit apparitions en équipe première sous les ordres de l’ancien entraîneur Ruben Amorim. Cependant, le consensus général a estimé que ces sorties étaient intervenues légèrement trop tôt dans son développement, ce qui a entraîné un retour avec les équipes de jeunes.
L’international danois chez les jeunes a brillamment réagi, inscrivant 20 buts en 37 matches avec les équipes U18 et U21 de United la saison dernière. Après avoir prouvé ses qualités de buteur au niveau du centre de formation, un départ temporaire au niveau senior est désormais considéré comme l’étape essentielle suivante dans la progression globale de sa carrière.
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Course contre la montre
Alors que la date limite du mercato néerlandais approche à grands pas mercredi soir, les deux clubs sont engagés dans une course contre la montre pour finaliser les derniers documents. Si un accord est trouvé, Obi cherchera à s’intégrer rapidement à l’effectif de Willem II et à commencer à accumuler le temps de jeu régulier en Eredivisie nécessaire pour, à terme, se faire une place dans les plans à long terme de Carrick à Old Trafford.
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