Goal.com
En direct
Banda Napoli LecceDAZN

Traduit par

Malore Banda : le joueur de Lecce a quitté l'hôpital. Le communiqué du club salentin et ses premières déclarations

De bonnes nouvelles au lendemain de cet incident qui a suscité des inquiétudes

Lameck Banda a quitté l'hôpital : c'est la bonne nouvelle qui nous parvient ce matin, après que l'ailier zambien de Lecce se soit effondré sur le terrain en fin de match, lors de la défaite de Lecce contre Naples au stade Maradona. 

Le joueur salentin a ressenti une douleur à l'abdomen et s'est effondré, semant la panique. Les premiers à s'en apercevoir ont été l'entraîneur de Naples, Antonio Conte, et Matteo Politano. C'est précisément l'entraîneur azzurro qui est entré sur le terrain pour demander à l'arbitre d'interrompre le match et permettre aux médecins de porter secours au joueur, qui a ensuite été évacué sur une civière et transporté à l'hôpital Cardarelli.

  • COMMUNIQUÉ DU LECCE

    « Le footballeur Lameck Banda a quitté l'hôpital Cardarelli ce matin après une série d'examens dont les résultats se sont révélés négatifs » : tel est le communiqué officiel publié par Lecce dimanche 15 mars 2026 dans la matinée.

    • Publicité

  • LES MOTS

    Quelques heures après sa sortie de l'hôpital, Banda a tenu à publier un message sur son compte Instagram : « Un immense merci à tous ceux qui ont pris de mes nouvelles et m'ont envoyé des messages de soutien. J'apprécie vraiment votre affection et votre sollicitude. Je tiens à vous dire à tous que je vais bien et que je reste positif. Vos prières et vos encouragements comptent beaucoup pour moi. »

  • DI FRANCESCO APRÈS LE MATCH

    Après le match, Eusebio Di Francesco, l'entraîneur de Lecce, avait déclaré ceci à propos de Banda : « Nous nous sommes un peu inquiétés pour lui, mais il semble que ce ne soit qu'un mauvais coup qui l'ait affecté. J'ai eu peur, oui, c'était un coup à la poitrine, du côté droit, mais je pense que tout va s'arranger. »

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Lecce crest
Lecce
LEC
0