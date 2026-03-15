Malore Banda : le joueur de Lecce a quitté l'hôpital. Le communiqué du club salentin et ses premières déclarations

Lameck Banda a quitté l'hôpital : c'est la bonne nouvelle qui nous parvient ce matin, après que l'ailier zambien de Lecce se soit effondré sur le terrain en fin de match, lors de la défaite de Lecce contre Naples au stade Maradona.

Le joueur salentin a ressenti une douleur à l'abdomen et s'est effondré, semant la panique. Les premiers à s'en apercevoir ont été l'entraîneur de Naples, Antonio Conte, et Matteo Politano. C'est précisément l'entraîneur azzurro qui est entré sur le terrain pour demander à l'arbitre d'interrompre le match et permettre aux médecins de porter secours au joueur, qui a ensuite été évacué sur une civière et transporté à l'hôpital Cardarelli.