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Malo Gusto prend la défense de Liam Rosenior, le « grand patron », alors que Chelsea traverse une crise
Gusto soutient Rosenior pour une place de titulaire à Chelsea
Le défenseur français a publiquement apporté un soutien sans faille à Rosenior, reconnaissant qu'il ne comprenait pas la pression intense à laquelle est soumis l'entraîneur de 41 ans depuis sa nomination à Stamford Bridge. Rosenior a pris les rênes en janvier à la suite du limogeage surprise d'Enzo Maresca, mais son arrivée a d'abord été accueillie avec scepticisme et moqueries sur les réseaux sociaux de la part des supporters adverses.
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L'arrière promet de se battre pour son entraîneur passionné
Gusto a déclaré à ESPN : « Je pense que c'est [Rosenior] un entraîneur de haut niveau ; j'ai vu que beaucoup de gens le critiquaient. Je pense que c'est avant tout quelqu'un d'exceptionnel, un excellent manager aussi, et comme vous le dites, il est jeune. Il a un bel avenir devant lui, mais s'il est l'entraîneur de Chelsea, c'est parce qu'il a le talent pour ça. En tant qu'équipe, nous devons croire en lui, croire en notre façon de jouer, nous en tenir à notre plan et voir comment ça se passe.
« C’est quelqu’un de bien, il est vraiment honnête, très simple, on voit qu’il est vraiment passionné. Il veut partager avec nous sa passion pour le football et j’ai envie de jouer pour lui, je veux donner le meilleur de moi-même quand il me fait entrer sur le terrain. »
Des difficultés après le choc de Maresca
La transition après l'ère Maresca s'est avérée difficile pour le grand club londonien. L'Italien a été démis de ses fonctions de manière surprenante, alors même qu'il avait remporté la Coupe du monde des clubs et la Ligue Europa Conférence lors de sa première saison. Gusto a révélé que cette décision avait laissé le vestiaire sous le choc et laisse entendre que la baisse de forme qui s'en est suivie est la conséquence directe d'un bouleversement aussi majeur en cours de saison.
« Ça a été un peu compliqué pour nous en milieu de saison quand Enzo Maresca a été limogé », a expliqué Gusto. « L’arrivée d’un nouvel entraîneur a donc constitué un grand changement pour l’équipe, je pense. Pour être honnête, tout le monde a été surpris. C’est un peu difficile [de changer de système] : quand on commence à en comprendre un et qu’on doit tout de suite passer à un autre, c’est peut-être un peu plus [difficile] pour nous parce que nous avons un peu moins d’expérience. »
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Le conseil d'administration reste sur ses positions malgré une série de défaites
Bien que les résultats aient été décevants, notamment une élimination cuisante en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain (score cumulé de 8-2), la direction de Chelsea ferait preuve de patience. Contrairement aux précédentes directions de Stamford Bridge, l'équipe dirigeante actuelle privilégie la stabilité à long terme plutôt que des changements précipités en cette période difficile pour la jeune équipe. Malgré une série de quatre défaites consécutives et 12 buts encaissés sur cette période, Rosenior devrait se voir accorder le temps nécessaire pour mettre en œuvre sa philosophie. Selon des sources internes, le manager sera jugé sur plusieurs années plutôt que sur quelques mois, le conseil d'administration considérant la saison actuelle comme une phase de transition aggravée par le départ de Maresca.