Malo Gusto prend la défense de Liam Rosenior, le « grand patron », alors que Chelsea traverse une crise

Gusto a déclaré à ESPN : « Je pense que c'est [Rosenior] un entraîneur de haut niveau ; j'ai vu que beaucoup de gens le critiquaient. Je pense que c'est avant tout quelqu'un d'exceptionnel, un excellent manager aussi, et comme vous le dites, il est jeune. Il a un bel avenir devant lui, mais s'il est l'entraîneur de Chelsea, c'est parce qu'il a le talent pour ça. En tant qu'équipe, nous devons croire en lui, croire en notre façon de jouer, nous en tenir à notre plan et voir comment ça se passe.

« C’est quelqu’un de bien, il est vraiment honnête, très simple, on voit qu’il est vraiment passionné. Il veut partager avec nous sa passion pour le football et j’ai envie de jouer pour lui, je veux donner le meilleur de moi-même quand il me fait entrer sur le terrain. »