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Mallory Swanson sera-t-elle de retour pour aider les États-Unis à réagir lors de ce match de préparation crucial pour les qualifications à la Coupe du monde ? Les cinq points clés de la revanche de l’équipe féminine américaine contre le Brésil

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WOMEN'S FOOTBALL
Etats-Unis
S. Wilson
T. Rodman

L'équipe nationale féminine des États-Unis affrontait le Brésil pour la deuxième fois en juin, avec pour objectif de réagir après la défaite 2-1 subie samedi. GOAL analyse les principaux enjeux avant le coup d'envoi.

Comme prévu, l’équipe nationale féminine des États-Unis n’a pas eu la tâche facile au Brésil. C’était précisément l’objectif.

Face à ses rivales olympiques et devant une foule bruyante de plus de 31 000 supporters à São Paulo, l’équipe nationale américaine a subi le genre de test que son sélectionneuse Emma Hayes attendait de cette tournée de juin. Mais le résultat n’a pas été celui espéré. Sophia Wilson a offert aux Américaines un début de match idéal en ouvrant le score dès la 2e minute, devenant la neuvième mère à marquer pour les États-Unis, toutefois le Brésil a réagi aussitôt. Des buts inscrits aux 11e et 14e minutes ont offert aux Brésiliennes une avance de 2-1 qu’elles n’allaient plus lâcher, scellant ainsi leur deuxième victoire consécutive face aux États-Unis et leur cinquième de l’histoire.

Côté américain, quelques motifs de satisfaction émergent tout de même : l’intensité initiale était prometteuse, Wilson, de retour de congé maternité, a affiché un bon niveau, et Trinity Rodman a également été alignée d’entrée, tandis que Hayes poursuit la réintégration progressive de ses atouts offensifs. Reste que les limites se sont vite dessinées : un milieu de terrain désorganisé et une arrière-garde composée de Tierna Davidson, Emily Sonnett, Emily Fox et Gisele Thompson, souvent prise de vitesse par l’attaque brésilienne.

Le retour du « Triple Espresso » attendra : si Wilson et Rodman étaient titulaires, Mallory Swanson, gérée au retour de son congé maternité, n’a pas joué. Convoquée après une longue absence, l’attaquante, absente depuis les JO de Paris 2024, a travaillé avec le staff américain et les Chicago Stars sur son plan de reprise.

Trinity Rodman, touchée après avoir reçu un carton jaune, a dû céder sa place peu après, ajoutant une zone d’incertitude supplémentaire. Interrogée sur l’état de la joueuse et sur les éventuels changements pour la rencontre de mardi, Hayes est restée évasive.

« Je ne vais pas m’exprimer sur les changements pour demain, mais ce que je peux dire, c’est qu’importe le niveau de préparation, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer tant qu’on n’y est pas », a déclaré Hayes.

Les conditions du terrain, rendant le jeu glissant, n’ont pas été invoquées comme excuse par Hayes.

« Je ne vais pas m’attarder sur des éléments que je ne peux pas contrôler », a-t-elle insisté. « Ai-je vu beaucoup de joueuses glisser ? Oui, mais je ne m’y attarde pas, car cela ne dépend pas de moi. »

Elle a préféré présenter la rencontre comme un enseignement.

« Quand on affronte le Brésil, il faut accepter que ce sera un match de haut niveau », a déclaré Hayes. « Le Brésil a bien exploité ses occasions et, en début de rencontre, il nous a donné beaucoup de fil à retordre. C’est un excellent apprentissage pour mon équipe, et c’est pour cela que nous sommes ici : pour vivre cette expérience. »

Place désormais à la réaction. Mardi, à la Neo Química Arena de São Paulo, les deux formations se retrouveront. Hayes pourrait alors aligner une nouvelle paire de défenseures centrales, remanier son milieu de terrain ou même changer de gardienne. La clé sera de mieux absorber la pression brésilienne, et l’éventuel retour de Swanson pourrait enfin permettre de reformer le célèbre trio « Triple Espresso ».

GOAL vous présente les cinq clés du deuxième match contre le Brésil mardi...

  • United States v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Perfectionner les combinaisons au milieu de terrain

    Hayes a aligné un trio axial composé de Claire Hutton (Bay FC) et du duo de l’OL Lyonnes, Lindsey Heaps et Lily Yohannes, une association cohérente au regard de l’absence de Sam Coffey lors de ce stage.

    Le trio a connu des moments encourageants, s’adaptant au rythme et à la pression du match tout en offrant des éclairs de la qualité technique réclamée par Hayes au milieu de terrain. Le jeu s’est toutefois davantage ouvert après les remplacements, même si tous ne concernaient pas l’entrejeu.

    Les entrées de Michelle Cooper et Avery Patterson ont apporté une présence physique supplémentaire en attaque et sur les ailes, utile face au Brésil. Toutes deux ont remporté leurs duels, étiré le jeu et offert plus de temps et d’espace à la récupération du ballon par le milieu de terrain.

    Entrées en fin de seconde période, Rose Lavelle et Jaedyn Shaw n’ont pas eu le temps d’inverser la tendance, mais elles ont permis de maintenir un rythme élevé et d’éviter tout relâchement.

    Un équilibre indispensable en vue du match retour : face au Brésil, les États-Unis ne pourront pas se laisser entraîner dans une succession de duels sans réussir à libérer le jeu au bon moment.

    « Si vous passez votre temps à lutter sans relancer le jeu, vous faites le lit du Brésil », a prévenu Hayes. « Mon père aurait dit : “Essuie-toi la bouche, tourne la page et prépare-toi pour le prochain match.” »

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  • Claudia Dickey USWNTGetty Images

    L’instant de gloire de tout gardien

    La hiérarchie des gardiennes à Hayes demeure incertaine, mais le stage au Brésil a fourni un nouvel indice.

    Claudia Dickey, Mandy McGlynn et Phallon Tullis-Joyce avaient été convoquées pour ce stage, avant que la blessure de cette dernière n’entraîne son remplacement par Jane Campbell. Ce groupe a été l’un des plus réguliers lors des derniers rassemblements de l’équipe nationale américaine, mais le poste de numéro 1 reste à pourvoir.

    McGlynn a débuté le premier match contre le Brésil, Campbell étant sur le banc et Dickey absente du groupe. Si elle est disponible, Dickey semble donc la candidate la plus logique pour être alignée lors de la deuxième rencontre, mardi.

    Les statistiques de McGlynn indiquent deux buts encaissés dans les 14 premières minutes, mais aucun ne lui était réellement imputable. La pression immédiate exercée par le Brésil a placé les États-Unis sous tension d’entrée de jeu, contraignant McGlynn à gérer un match déséquilibré et chaotique. Elle a tout de même réalisé quatre arrêts sur les six tirs cadrés brésiliens.

    « C’est exactement ce que nous voulons travailler », a déclaré McGlynn après la rencontre. « Être dans ce genre d’environnement — c’est bruyant et chaotique, mais nous voulons être mal à l’aise, pour qu’à la même époque l’année prochaine, nous soyons à l’aise. »

    Dans l’ensemble, Hayes peut être satisfaite : McGlynn a fait preuve de solidité balle au pied dans un match de transition et a dû organiser une arrière-garde qui découvrait sa première sortie commune. La défense américaine n’a pas été irréprochable, mais au vu de la pression, du public et du manque d’automatismes devant elle, McGlynn a plutôt bien maîtrisé le chaos.

    Reste à savoir si Hayes offrira sa chance à Dickey ou à Campbell lors du match retour, ou si elle maintiendra sa confiance en McGlynn alors que la hiérarchie des gardiennes se dessine.

  • Sophia Wilson, USWNTGetty

    Il convient de faire preuve de davantage de rigueur.

    L'équipe nationale féminine des États-Unis a créé plusieurs occasions pour revenir dans la rencontre face au Brésil, mais elle a manqué de précision pour les concrétiser.

    Après l’ouverture du score de Wilson dès la 2e minute, les Américaines ont peiné à reprendre le contrôle lorsque le Brésil a répliqué par deux buts rapides. L’équipe nationale américaine s’est améliorée après la mi-temps et s’est créée des occasions, mais la dernière passe, la finition et les petits détails en phase de possession n’ont pas été assez précis pour forcer l’égalisation.

    « Si l’on prend le match dans son ensemble, nous sommes bien revenus en deuxième période et nous nous sommes créés des occasions, mais nous aurions dû marquer », a analysé la capitaine américaine Lindsey Heaps. « Il y a eu un temps d’adaptation en début de match, peut-être les quinze premières minutes, où nous avons mis un peu de temps à entrer dans la rencontre. »

    Hayes partageait ce constat : les États-Unis ont bien entamé la rencontre, mais le Brésil a ensuite mieux exploité les espaces une fois le match ouvert.

    « En réalité, nous avons commencé le match et marqué un but », a déclaré Hayes. « Mais il faut se battre et rester dans le match, et je pense que le Brésil a très bien su saisir ses occasions en début de match et nous a rendu la tâche très difficile. C’est une excellente leçon pour mon équipe. »

    C’est pourquoi le match retour de mardi revêt une importance cruciale : les Américaines devront non seulement créer des occasions, mais aussi les convertir avec plus d’efficacité, tout en améliorant leur conservation du ballon, leur gain de duels et la gestion des petits détails qui, au match aller, les ont privées d’un but égalisateur.

    « J’ai encore beaucoup de jeunes joueuses sur le terrain, c’était leur première expérience de ce genre », a déclaré Hayes. « Nous serons donc bien meilleures pour cela. »

  • Trinity Rodman, USWNTGetty

    Surmonter la pression et le chaos brésiliens

    La pression exercée par le Brésil est déjà suffisamment difficile à gérer en soi. Si l'on ajoute à cela l'ambiance qui régnait, le match de samedi s'est avéré être exactement le genre de situation inconfortable que Hayes souhaitait que son équipe vive.

    Mardi, le scénario sera le même : le Brésil pressera, le public sera bruyant, et les États-Unis devront mieux gérer le chaos qu’elles n’ont pu le faire samedi. L’avantage, toutefois, c’est que les Américaines ont désormais goûté à cette intensité. Elles savent à quoi s’attendre, connaissent le rythme imposé et la vitesse à laquelle le Brésil punit la moindre erreur.

    Après la rencontre, Heaps a souligné que la combinaison du style brésilien et de l’ambiance constituait le principal défi à relever.

    « C’est le chaos que cette équipe brésilienne apporte », a expliqué Heaps. « Le jeu physique et la manière dont elles conduisent le match, mais aussi l’ambiance dans laquelle nous venons de jouer, quelle expérience incroyable. »

    Elle a ajouté : « C’est ce que vous allez vivre : avoir des supporters contre vous comme ça, les sifflets, et ne rien entendre. »

    Hayes a d’ailleurs souligné que certaines de ses joueuses n’avaient jamais connu pareille ambiance.

    « Je suis sûre que pour beaucoup de mes joueuses, c’est la première fois qu’elles font l’expérience d’une telle intensité de la part du public », a déclaré Hayes. « Je pense que le Brésil a très bien su saisir ses occasions en début de match et qu’il nous a rendu la tâche très difficile. C’est un excellent apprentissage pour mon équipe, et l’ambiance y a certainement contribué. »

    Le match retour s’annonce donc comme un test idéal. L’équipe nationale américaine n’a pas besoin que la rencontre de mardi soit une partie de plaisir ; elle doit prouver qu’elle sait mieux gérer l’inconfort.

  • United States v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Le retour de Sophia Wilson s’avère crucial.

    Wilson n’a pas mis longtemps à se mettre en évidence.

    À peine 96 secondes après le coup d’envoi du match de samedi, Rodman a provoqué un ballon perdu dans le tiers défensif brésilien, et Wilson a fait le reste. Elle a récupéré le ballon, s’est infiltrée dans la surface et a envoyé un tir enroulé dans le coin inférieur du but, inscrivant ainsi son premier but avec l’équipe nationale américaine depuis octobre 2024.

    Un modèle d’efficacité qui rappelle ce que Wilson apporte encore à cette équipe. Bien que les Brésiliennes aient joué physiquement et réduit ses espaces, l’attaquante a tenu son rang et puni la moindre erreur.

    « Marquer avec cette équipe fait toujours du bien, et je suis heureuse d’apporter ma pierre à l’édifice de toutes les manières possibles », a déclaré Wilson après la rencontre. « Une fois l’ouverture du score réalisée, nous aurions toutefois dû mieux gérer la rencontre et conserver notre avantage, mais ce match a constitué un très bon test pour nous. »

    Heaps s’est réjouie de revoir Wilson trouver le chemin des filets, d’autant plus que le Brésil avait tout fait pour lui compliquer la tâche.

    « C’est exactement ce qu’elle sait faire de mieux », a souligné Heaps. « Le match a été très difficile pour elle en raison du marquage brésilien, mais dès qu’elle peut prendre la profondeur et dribbler vers la ligne défensive, rien ne l’arrête. »

    Un rappel salutaire pour l’équipe américaine avant la rencontre de mardi : même dans un match physique, chaotique et inconfortable, Wilson n’a besoin que d’une seule occasion pour faire basculer le match.

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