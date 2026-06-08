Mallory Swanson sera-t-elle de retour pour aider les États-Unis à réagir lors de ce match de préparation crucial pour les qualifications à la Coupe du monde ? Les cinq points clés de la revanche de l’équipe féminine américaine contre le Brésil

Comme prévu, l’équipe nationale féminine des États-Unis n’a pas eu la tâche facile au Brésil. C’était précisément l’objectif.

Face à ses rivales olympiques et devant une foule bruyante de plus de 31 000 supporters à São Paulo, l’équipe nationale américaine a subi le genre de test que son sélectionneuse Emma Hayes attendait de cette tournée de juin. Mais le résultat n’a pas été celui espéré. Sophia Wilson a offert aux Américaines un début de match idéal en ouvrant le score dès la 2e minute, devenant la neuvième mère à marquer pour les États-Unis, toutefois le Brésil a réagi aussitôt. Des buts inscrits aux 11e et 14e minutes ont offert aux Brésiliennes une avance de 2-1 qu’elles n’allaient plus lâcher, scellant ainsi leur deuxième victoire consécutive face aux États-Unis et leur cinquième de l’histoire.

Côté américain, quelques motifs de satisfaction émergent tout de même : l’intensité initiale était prometteuse, Wilson, de retour de congé maternité, a affiché un bon niveau, et Trinity Rodman a également été alignée d’entrée, tandis que Hayes poursuit la réintégration progressive de ses atouts offensifs. Reste que les limites se sont vite dessinées : un milieu de terrain désorganisé et une arrière-garde composée de Tierna Davidson, Emily Sonnett, Emily Fox et Gisele Thompson, souvent prise de vitesse par l’attaque brésilienne.

Le retour du « Triple Espresso » attendra : si Wilson et Rodman étaient titulaires, Mallory Swanson, gérée au retour de son congé maternité, n’a pas joué. Convoquée après une longue absence, l’attaquante, absente depuis les JO de Paris 2024, a travaillé avec le staff américain et les Chicago Stars sur son plan de reprise.

Trinity Rodman, touchée après avoir reçu un carton jaune, a dû céder sa place peu après, ajoutant une zone d’incertitude supplémentaire. Interrogée sur l’état de la joueuse et sur les éventuels changements pour la rencontre de mardi, Hayes est restée évasive.

« Je ne vais pas m’exprimer sur les changements pour demain, mais ce que je peux dire, c’est qu’importe le niveau de préparation, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer tant qu’on n’y est pas », a déclaré Hayes.

Les conditions du terrain, rendant le jeu glissant, n’ont pas été invoquées comme excuse par Hayes.

« Je ne vais pas m’attarder sur des éléments que je ne peux pas contrôler », a-t-elle insisté. « Ai-je vu beaucoup de joueuses glisser ? Oui, mais je ne m’y attarde pas, car cela ne dépend pas de moi. »

Elle a préféré présenter la rencontre comme un enseignement.

« Quand on affronte le Brésil, il faut accepter que ce sera un match de haut niveau », a déclaré Hayes. « Le Brésil a bien exploité ses occasions et, en début de rencontre, il nous a donné beaucoup de fil à retordre. C’est un excellent apprentissage pour mon équipe, et c’est pour cela que nous sommes ici : pour vivre cette expérience. »

Place désormais à la réaction. Mardi, à la Neo Química Arena de São Paulo, les deux formations se retrouveront. Hayes pourrait alors aligner une nouvelle paire de défenseures centrales, remanier son milieu de terrain ou même changer de gardienne. La clé sera de mieux absorber la pression brésilienne, et l’éventuel retour de Swanson pourrait enfin permettre de reformer le célèbre trio « Triple Espresso ».

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