IRVINE, Californie -- La phase de groupes de l’équipe nationale masculine des États-Unis a offert un condensé de football : deux succès convaincants, une défaite frustrante et même un débat national inattendu sur la signification de « Country Roads ». Statistiquement, il s’agit de la meilleure phase de groupes de l’histoire du programme. Pourtant, vendredi matin, tout cela comptait peu.

Telle est la logique de la compétition : l’équipe a rempli sa mission en terminant en tête de son groupe et en se qualifiant pour les seizièmes de finale. Prochaine étape : la Bosnie-Herzégovine, un match qui va véritablement tester les ambitions américaines. Les sorties des dernières semaines comptent, mais seulement parce qu’elles ont préparé le terrain pour la suite.

Qui a prouvé qu’il pouvait aider l’équipe nationale américaine à poursuivre sur cette lancée ? Qui s’est imposé dans les plans de Mauricio Pochettino ? Qui a consolidé son rôle, et qui a manqué l’occasion de se mettre en évidence lors de la phase de groupes ? GOAL passe en revue ceux dont la cote monte en flèche et ceux qui ont pris un coup…