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Ryan Tolmich

Traduit par

Malik Tillman, Sebastian Berhalter et Folarin Balogun se distinguent, mais les interrogations défensives subsistent – USMNT : les valeurs montantes et descendantes

Analysis
États-Unis
FEATURES
Turquie vs États-Unis
Turquie
Coupe du monde
S. Berhalter
M. Tillman
F. Balogun

Selon GOAL, voici les joueurs qui ont renforcé ou, au contraire, affaibli leurs chances de briller lors des phases à élimination directe.

IRVINE, Californie -- La phase de groupes de l’équipe nationale masculine des États-Unis a offert un condensé de football : deux succès convaincants, une défaite frustrante et même un débat national inattendu sur la signification de « Country Roads ». Statistiquement, il s’agit de la meilleure phase de groupes de l’histoire du programme. Pourtant, vendredi matin, tout cela comptait peu.

Telle est la logique de la compétition : l’équipe a rempli sa mission en terminant en tête de son groupe et en se qualifiant pour les seizièmes de finale. Prochaine étape : la Bosnie-Herzégovine, un match qui va véritablement tester les ambitions américaines. Les sorties des dernières semaines comptent, mais seulement parce qu’elles ont préparé le terrain pour la suite.

Qui a prouvé qu’il pouvait aider l’équipe nationale américaine à poursuivre sur cette lancée ? Qui s’est imposé dans les plans de Mauricio Pochettino ? Qui a consolidé son rôle, et qui a manqué l’occasion de se mettre en évidence lors de la phase de groupes ? GOAL passe en revue ceux dont la cote monte en flèche et ceux qui ont pris un coup…

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    À suivre de près : Malik Tillman

    Après les deux premières rencontres de la Coupe du monde, Gradient Sports a attribué une note à chaque joueur du tournoi. Tillman a obtenu la meilleure évaluation. Si ce classement n’est pas une science exacte, il souligne néanmoins son excellent niveau de performance.

    Contre le Paraguay, il a créé le plus grand nombre d’occasions (à égalité), tiré le plus au but (à égalité), délivré une passe décisive et provoqué quatre fautes. Face à l’Australie, il a ajouté trois tacles, trois interceptions et deux nouvelles occasions. Le milieu de terrain américain livre une performance complète, s’épanouissant dans un rôle plus reculé que prévu, tout en pesant sur le jeu tant défensivement qu’offensivement.

    C’est pourquoi Tillman se sent plus important que jamais au poste de numéro 8, même après avoir passé une grande partie de sa carrière à être considéré comme un numéro 10.

    • Publicité
  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    En baisse : Mark McKenzie et Miles Robinson

    Nous regroupons ces deux joueurs, car ils se trouvent dans une situation similaire. Tim Ream et Chris Richards formant une charnière centrale titulaire bien établie, McKenzie et Robinson ont été alignés d’entrée contre la Turquie, un véritable test. La Turquie leur a rappelé pourquoi.

    À deux reprises en première période, la talentueuse attaque turque a transpercé la défense américaine. McKenzie s’est fait surprendre sur le premier but, tandis que Robinson a réagi trop lentement sur le second. Ces erreurs comptent. Les deux défenseurs centraux avaient l’occasion de mettre une réelle pression sur les titulaires, mais aucun n’en a fait assez pour changer la donne. Au contraire, cette défaite a confirmé pourquoi Ream et Richards restent le duo de prédilection à l’approche des huitièmes de finale.

    Dans le même temps, Auston Trusty a probablement consolidé son statut de premier défenseur remplaçant grâce à son but inscrit jeudi. Il a par ailleurs livré une prestation solide comme arrière gauche de fortune, un rôle qu’il avait déjà endossé face à l’Australie. Si c’est lui qui est appelé à suppléer Ream ou Richards, McKenzie et Robinson auront peu de chances de disputer des minutes significatives lors des phases à élimination directe.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    À ne pas manquer : Folarin Balogun

    À l'approche de l'été, il était clair que Balogun se détachait comme l'attaquant le plus en vue de l'effectif de l'USMNT. S'il maintient le niveau de jeu affiché lors des deux premières sorties, il pourrait bientôt figurer parmi l'élite mondiale des avant-postes.

    Un objectif ambitieux, certes, mais l’attaquant a déjà laissé entrevoir ce potentiel lors des deux premières sorties. Contre le Paraguay, il a été décisif en inscrivant un doublé. Face à l’Australie, il a immédiatement mis son équipe sur orbite en provoquant un c.s.c. (but contre son camp). Sur ces deux matchs, il a exhibé toutes les qualités d’un avant-poste moderne, au grand bénéfice des États-Unis.

    Malgré cette efficacité, Balogun conserve une marge de progression significative, promesse alléchante pour les États-Unis qui abordent les huitièmes de finale avec un attaquant en pleine forme, prêt à mener la charge.

  • Ricardo Pepi USMNT 2026 World CupGetty

    En baisse : Ricardo Pepi

    Si la comparaison oppose Balogun à Pepi, la conclusion reste identique : la course au poste de numéro 9 titulaire ne fait plus vraiment débat.

    Ces dernières années, Pepi a alimenté le débat : il a inscrit des buts en Eredivisie, s’est montré décisif avec l’équipe nationale américaine et a prouvé sa fiabilité dans les grands rendez-vous. Cet été toutefois, Balogun a pris l’ascendant. L’attaquant monégasque est apparu plus incisif, plus menaçant et plus impliqué, s’imposant comme le numéro 9 incontesté à l’aube des huitièmes de finale.

    Pepi a tout de même connu de bons moments. Il a été excellent contre le Sénégal et a beaucoup couru contre l’Australie. Mais lorsqu’il a été titularisé contre la Turquie, il s’est montré trop discret. Certes, les États-Unis ont eu du mal à l’intégrer dans le jeu, mais Pepi n’en a pas fait assez non plus pour s’imposer.

    Il n’est pas un mauvais choix, simplement le deuxième. Pour l’instant, Balogun en fait plus, apporte davantage et ne laisse guère à Mauricio Pochettino de raisons de rouvrir le débat.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    À suivre de près : Sebastian Berhalter

    Tillman, Weston McKennie et Tyler Adams sont titulaires indiscutables, mais quand les États-Unis ont besoin de renforts au milieu de terrain depuis le banc, Berhalter a prouvé qu’il était tout à fait à la hauteur.

    Il a d’abord été un remplaçant précieux lors des deux premiers matchs de la Coupe du monde, avant de s’imposer comme le meilleur joueur de l’équipe lors de sa titularisation au troisième match. Contre la Turquie, il a d’abord délivré la passe décisive sur corner pour l’ouverture du score, puis a inscrit lui-même un but somptueux d’une frappe lointaine en seconde période. Averti dès l’entame, il a ensuite navigué près de la ligne rouge sans franchir le seuil, restant ainsi disponible pour les huitièmes de finale.

    Si les États-Unis sont menés, il peut faire la différence sur coups de pied arrêtés ; s’ils doivent protéger leur avance, il possède la mentalité et l’énergie nécessaires pour aller chercher le ballon. Autant d’arguments qui lui assurent une place dans l’équipe, un atout essentiel au regard de la pénurie de milieux axiaux.

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