Malik, le mari de Kate Scott, propose d'aider Thierry Henry à faire ses débuts dans la boxe, mais l'ancien entraîneur de Deontay Wilder exclut toute collaboration avec Roy Keane

Le lien qui unit les deux hommes va au-delà de l'admiration professionnelle : Scott a en effet révélé qu'ils entretenaient une relation personnelle très forte, Henry l'ayant même appelé sur FaceTime avant son mariage avec Kate, qui travaille aux côtés du Français sur l'émission de la Ligue des champions diffusée sur CBS Sports. Cette relation a conduit Scott à proposer ses services d'entraîneur de classe mondiale au cas où Henry déciderait un jour d'enfiler les gants.

S'adressant à Action Network, Scott a déclaré : « Thierry Henry, avec son nouveau physique, devrait-il envisager un combat de boxe ? Absolument, car, même sans cette silhouette, il avait la force mentale nécessaire, ce qu'il faut pour être quelqu'un capable de concourir à un haut niveau. Quand on regarde son nouveau physique, quand je lui en parle, il me dit qu’il a réduit sa consommation de sucre. C’est vraiment à ça qu’il s’est consacré. Il veut aussi que tout le monde réduise sa consommation de sucre.

« Je discutais justement de ça avec lui l'autre jour, et il m'a dit : "Malik, essaie juste pendant un mois, voire deux, et avant même de t'en rendre compte, tu te sentiras mieux." Et il est vraiment à fond là-dedans. Et ça a porté ses fruits pour lui, parce que tu vois son physique, il est en forme. Et je crois qu’avec sa force mentale et tout ce qu’il a dû surmonter pour devenir qui il est aujourd’hui, c’est ce qu’il faudrait pour devenir un combattant, et je crois qu’Henry a ces qualités pour y arriver. Pas seulement en boxe, mais dans n’importe quel sport qu’il aurait choisi. Si Thierry Henry était intéressé par la boxe et qu’il avait besoin de mon aide, je serais là pour lui, plus vite que Superman ne change de costume. Sans aucun doute, je le ferais et je l’aiderais dans cette voie.