Getty
Traduit par
Malik, le mari de Kate Scott, propose d'aider Thierry Henry à faire ses débuts dans la boxe, mais l'ancien entraîneur de Deontay Wilder exclut toute collaboration avec Roy Keane
- Getty Images
Le potentiel de combat et le physique d'Henry
Henry est depuis longtemps salué pour ses qualités athlétiques sur le terrain, mais sa récente transformation physique a attiré l'attention des acteurs du monde des sports de combat. L'ancien vainqueur de la Coupe du monde a adopté un mode de vie discipliné, axé sur un régime alimentaire strict, allant jusqu'à supprimer le sucre pour conserver une condition physique d'élite bien après sa retraite. Ce dévouement n'est pas passé inaperçu auprès de Malik, l'ancien entraîneur de Wilder, le spécialiste du KO chez les poids lourds. Scott estime que la transition d'Henry du terrain de football au ring se ferait en douceur grâce à la force mentale et à la discipline du Français en matière de santé.
- Getty Images Sport
Une offre « de rêve » pour la légende d'Arsenal
Le lien qui unit les deux hommes va au-delà de l'admiration professionnelle : Scott a en effet révélé qu'ils entretenaient une relation personnelle très forte, Henry l'ayant même appelé sur FaceTime avant son mariage avec Kate, qui travaille aux côtés du Français sur l'émission de la Ligue des champions diffusée sur CBS Sports. Cette relation a conduit Scott à proposer ses services d'entraîneur de classe mondiale au cas où Henry déciderait un jour d'enfiler les gants.
S'adressant à Action Network, Scott a déclaré : « Thierry Henry, avec son nouveau physique, devrait-il envisager un combat de boxe ? Absolument, car, même sans cette silhouette, il avait la force mentale nécessaire, ce qu'il faut pour être quelqu'un capable de concourir à un haut niveau. Quand on regarde son nouveau physique, quand je lui en parle, il me dit qu’il a réduit sa consommation de sucre. C’est vraiment à ça qu’il s’est consacré. Il veut aussi que tout le monde réduise sa consommation de sucre.
« Je discutais justement de ça avec lui l'autre jour, et il m'a dit : "Malik, essaie juste pendant un mois, voire deux, et avant même de t'en rendre compte, tu te sentiras mieux." Et il est vraiment à fond là-dedans. Et ça a porté ses fruits pour lui, parce que tu vois son physique, il est en forme. Et je crois qu’avec sa force mentale et tout ce qu’il a dû surmonter pour devenir qui il est aujourd’hui, c’est ce qu’il faudrait pour devenir un combattant, et je crois qu’Henry a ces qualités pour y arriver. Pas seulement en boxe, mais dans n’importe quel sport qu’il aurait choisi. Si Thierry Henry était intéressé par la boxe et qu’il avait besoin de mon aide, je serais là pour lui, plus vite que Superman ne change de costume. Sans aucun doute, je le ferais et je l’aiderais dans cette voie.
La porte est fermée pour Keane
Alors que la porte est grande ouverte pour Henry, Scott n'a nullement l'intention d'accueillir Keane dans son camp. La perspective d'un éventuel combat d'exhibition entre l'icône de Manchester United et l'ancien champion du monde Carl Froch n'intéresse pas Scott.
« Je ne m'intéresse qu'à la boxe de haut niveau. Si j'en parlais à ma femme, elle voudrait que je ne m'occupe que de boxe de haut niveau. Maintenant que je suis marié, je prends tout en considération, pas seulement pour moi, mais aussi pour ce avec quoi ma femme est à l'aise », a-t-il déclaré. « Ce avec quoi ma femme est à l'aise, c'est que j'entraîne des boxeurs de haut niveau, pas des célébrités ou d'autres sportifs de haut niveau. »
- Getty Images Sport
Ambitions pour le Panthéon
Scott s'attache actuellement à consolider son héritage en tant que l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire. Ayant déjà évolué au plus haut niveau de la catégorie des poids lourds, il vise désormais le Hall of Fame plutôt que le spectacle des combats intercatégories. L'entraîneur a conclu : « Elle [Kate] comprend ma passion et à quel point je prends mon métier d'entraîneur au sérieux, et mon souhait de devenir un jour un entraîneur intronisé au Hall of Fame, d'être un jour considéré comme un grand entraîneur. »