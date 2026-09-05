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Malick Fofana révèle ses ambitions avec Sunderland après que Mikel Arteta a bloqué son transfert à Arsenal
Mikel Arteta a bloqué le transfert à Arsenal
Sunderland a bouclé l’une des opérations les plus intrigantes du mercato estival en recrutant l’ailier de 21 ans Fofana en provenance de l’Olympique Lyonnais. L’opération, d’une valeur d’environ 30 millions de livres sterling, a permis aux Black Cats de devancer une concurrence importante pour s’attacher les services de l’international belge très coté. Fait intéressant, la trajectoire de carrière de Fofana aurait pu être très différente si Arteta avait donné son feu vert à un transfert dans le nord de Londres. Arsenal s’est vu offrir l’opportunité de recruter le Belge la semaine dernière alors que le club explorait le marché pour renforcer son attaque après les départs de Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli.
Arsenal avait identifié Julian Alvarez comme sa cible prioritaire, mais une fois qu’il est apparu clairement que l’Argentin restait à l’Atletico Madrid, l’attention s’est brièvement portée sur Fofana. Cependant, des informations suggèrent que Arteta avait des doutes sur la capacité de Fofana à s’adapter immédiatement aux exigences physiques de la Premier League. La direction d’Arsenal était également hésitante, car elle aurait préféré un prêt avec option d’achat, tandis que Lyon recherchait strictement un transfert définitif afin d’équilibrer ses propres comptes.
- AFP
L’enthousiasme de Fofana pour le projet de Sunderland
Malgré l’intérêt avorté venu des Émirats, Fofana est arrivé à Sunderland avec un état d’esprit positif et une vision claire de son avenir dans le Nord-Est. S’exprimant auprès des médias officiels du club après avoir signé un contrat de longue durée, il a évoqué l’accueil chaleureux qu’il a reçu ainsi que la persévérance de l’équipe de recrutement de Sunderland.
« Je suis très heureux et enthousiaste à l’idée d’être ici, et j’ai hâte de commencer, a déclaré l’ailier. J’ai parlé avec beaucoup de personnes avant de venir ici et elles m’ont donné le sentiment qu’elles me voulaient vraiment. Les dernières 48 heures ont été chargées, mais j’ai hâte de me lancer. J’ai déjà joué en Ligue Europa et j’espère pouvoir apporter cette expérience ici. »
Le bras de fer pour Fofana
Si l’entraîneur Regis Le Bris tenait absolument à ajouter la vitesse explosive de l’attaquant à son effectif, il n’a pas été facile pour Sunderland de faire venir Fofana. Le joueur a également fait l’objet d’un bras de fer tardif avec Crystal Palace lors du dernier jour du mercato. Mais l’arrivée de Fofana constitue une véritable déclaration d’intention pour Sunderland, qui s’est montré actif dans la refonte de son effectif en vue de l’élite.
Le Belge tient à s’imposer comme l’un des chouchous des supporters au Stadium of Light, en promettant un style de jeu axé sur la créativité et le spectacle. « Je suis quelqu’un de créatif, en tant que personne et en tant que joueur, et j’espère que les gens me regarderont avec plaisir. La Premier League est une nouvelle expérience pour moi, donc j’espère que ce sera une grande saison. Je sais qu’avec cet effectif, nous pouvons faire quelque chose de spécial », a-t-il ajouté.
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Le mercato estival ambitieux de Sunderland
Fofana devient la cinquième recrue du mercato estival de transformation de Sunderland, rejoignant notamment Kevin Danso et le jeune talent Angulo. La stratégie de recrutement du club s’est concentrée sur la combinaison d’une expérience européenne avérée et de jeunes joueurs à très fort potentiel, une approche illustrée par l’arrivée de Fofana en provenance de Ligue 1. Le Bris s’est montré élogieux sur la qualité des nouvelles recrues, même si l’effectif doit composer avec des blessures en ce début de saison pour des joueurs comme Diarra. Alors que le mercato estival est désormais fermé, l’attention se tourne entièrement vers les performances sur le terrain, à commencer par un déplacement compliqué à Brentford.
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