Sunderland a bouclé l’une des opérations les plus intrigantes du mercato estival en recrutant l’ailier de 21 ans Fofana en provenance de l’Olympique Lyonnais. L’opération, d’une valeur d’environ 30 millions de livres sterling, a permis aux Black Cats de devancer une concurrence importante pour s’attacher les services de l’international belge très coté. Fait intéressant, la trajectoire de carrière de Fofana aurait pu être très différente si Arteta avait donné son feu vert à un transfert dans le nord de Londres. Arsenal s’est vu offrir l’opportunité de recruter le Belge la semaine dernière alors que le club explorait le marché pour renforcer son attaque après les départs de Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli.

Arsenal avait identifié Julian Alvarez comme sa cible prioritaire, mais une fois qu’il est apparu clairement que l’Argentin restait à l’Atletico Madrid, l’attention s’est brièvement portée sur Fofana. Cependant, des informations suggèrent que Arteta avait des doutes sur la capacité de Fofana à s’adapter immédiatement aux exigences physiques de la Premier League. La direction d’Arsenal était également hésitante, car elle aurait préféré un prêt avec option d’achat, tandis que Lyon recherchait strictement un transfert définitif afin d’équilibrer ses propres comptes.