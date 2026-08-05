Forest s’est positionné sur Reijnders et cherche à renforcer son effectif avant la date limite du mercato. Le club de Premier League envisagerait cet été une offre de 55 millions de livres sterling pour l’international néerlandais. Reijnders n’avait rejoint l’Etihad Stadium qu’il y a un an, après un passage remarqué chez le géant italien de l’AC Milan.

Cependant, il est juste de dire que le joueur de 28 ans n’a pas vraiment été à la hauteur des attentes dans le football anglais jusqu’à présent. Il n’a été titularisé qu’à 19 reprises en Premier League sous les ordres de Pep Guardiola lors de sa première saison à Manchester. Par conséquent, son avenir à long terme au club est sérieusement remis en question.