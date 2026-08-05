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Malheureux à Manchester City ? La star à 55 M£ envisage un départ alors qu’un club surprise de Premier League lance une offre
Forest cible le milieu de terrain de Manchester City Reijnders
Forest s’est positionné sur Reijnders et cherche à renforcer son effectif avant la date limite du mercato. Le club de Premier League envisagerait cet été une offre de 55 millions de livres sterling pour l’international néerlandais. Reijnders n’avait rejoint l’Etihad Stadium qu’il y a un an, après un passage remarqué chez le géant italien de l’AC Milan.
Cependant, il est juste de dire que le joueur de 28 ans n’a pas vraiment été à la hauteur des attentes dans le football anglais jusqu’à présent. Il n’a été titularisé qu’à 19 reprises en Premier League sous les ordres de Pep Guardiola lors de sa première saison à Manchester. Par conséquent, son avenir à long terme au club est sérieusement remis en question.
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Reijnders ouvert à un départ cet été
Selon des informations du Daily Mail, Reijnders est désormais ouvert à un départ de Manchester City. Le Néerlandais est désireux d’obtenir un temps de jeu plus régulier en équipe première après avoir vécu une première année frustrante en Angleterre. Nottingham Forest affiche un vif intérêt pour une éventuelle opération à 55 M£ afin de faire venir le milieu de terrain à City Ground. Cependant, City pourrait attendre une indemnité plus élevée, plus proche de 60 M£, avant d’accepter de le laisser partir.
Ce prix demandé de 60 M£ a déjà eu un impact sur les options de transfert de Reijnders plus tôt dans le mercato. Le club espagnol de l’Atlético de Madrid s’était auparavant intéressé au joueur, mais a jugé l’évaluation de City trop élevée pour aller plus loin dans le dossier.
Forest armé avec les fonds d’Anderson
Forest se trouve dans une solide position financière pour viser des cibles de grande valeur cet été. Le club des East Midlands a récemment entériné la vente de son milieu de terrain vedette Elliot Anderson à Manchester City pour un montant annoncé pouvant atteindre 116 M£. Cette vente historique a fourni à Forest un capital considérable à réinvestir dans son effectif.
Cependant, la direction du club doit évaluer avec soin si dépenser 55 M£ pour Reijnders constitue une opération judicieuse. L'international néerlandais a eu du mal à s'adapter lors de sa première année en Premier League. En outre, à 28 ans, il n'est pas l'option la plus jeune sur le marché, ce qui soulève des questions quant à sa valeur à long terme.
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Quelle suite dans la piste Reijnders
Le succès d’un éventuel accord dépendra en fin de compte de la volonté de Forest de répondre au prix demandé de 60 M£ par City. Trouver un terrain d’entente entre l’offre proposée de 55 M£ et l’évaluation de City reste le principal obstacle.
L’ouverture de Reijnders à un transfert donne à Forest un avantage clair s’il décide de concrétiser son intérêt. Un départ vers le City Ground offrirait au milieu de terrain le temps de jeu régulier qu’il souhaite pour relancer sa forme. Tous les regards seront désormais tournés vers Forest pour voir jusqu’où le club est prêt à aller pour l’ancien joueur de l’AC Milan alors que les négociations se poursuivent.
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