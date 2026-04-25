« Nous avons beaucoup progressé et je pense que nous sommes désormais prêtes à saisir cette deuxième chance », a déclaré la milieu de terrain à la chaîne ZDF avant le match aller de la demi-finale de la Ligue des champions, samedi (18 h 15, diffusé sur ZDF et Disney+).
Traduit par
Malgré une lourde défaite en championnat, Linda Dahlmann (FC Bayern Munich) aborde avec confiance le duel face au Barça en Ligue des champions
Lors de leur première sortie en début de phase de groupes, en octobre, les Bavarois avaient subi une défaite cuisante (1-7) à Barcelone. Une expérience douloureuse, mais enrichissante : il s'agissait jusqu'alors de leur seule défaite en match officiel cette saison. « Ce ne sont pas seulement les victoires qui permettent de progresser. Mais c'est justement grâce à ce genre de leçons que l'on essaie de trouver de vraies solutions », a déclaré Dallmann.
- Getty
Dahlmann se félicite de cette claque : « Parce que nous savons comment ça peut finir. »
« Je préfère que cela soit déjà arrivé, car nous savons à quoi nous en tenir si nous ne sommes pas à la hauteur », a déclaré la joueuse de 31 ans. « Il faut maintenant éviter que cela se reproduise. »
D’autant plus, a insisté Dallmann, lors de la rencontre à domicile devant plus de 26 000 supporters à l’Allianz Arena : « Nous aurons besoin de tout le monde samedi ; cette présence peut nous procurer une immense force. » Le match retour entre les championnes en titre allemandes et espagnoles est programmé le 3 mai au Camp Nou.