Malgré une lourde défaite en championnat, Linda Dahlmann (FC Bayern Munich) aborde avec confiance le duel face au Barça en Ligue des champions

« Je préfère que cela soit déjà arrivé, car nous savons à quoi nous en tenir si nous ne sommes pas à la hauteur », a déclaré la joueuse de 31 ans. « Il faut maintenant éviter que cela se reproduise. »

D’autant plus, a insisté Dallmann, lors de la rencontre à domicile devant plus de 26 000 supporters à l’Allianz Arena : « Nous aurons besoin de tout le monde samedi ; cette présence peut nous procurer une immense force. » Le match retour entre les championnes en titre allemandes et espagnoles est programmé le 3 mai au Camp Nou.