Malgré une baisse du montant du transfert, le FC Bayern pourrait se heurter à un obstacle majeur dans le dossier de la vente prévue de Min-Jae Kim

Ces ventes sont jugées indispensables : le directeur sportif Max Eberl, poussé par un conseil de surveillance influent emmené par Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, doit générer des recettes de transfert afin de boucler, par exemple, le dossier de 110 millions d'euros pour les nouvelles recrues désignées Nathaniel Brown (l'Eintracht Francfort demande 65 millions d'euros) et Ismael Saibari (le PSV Eindhoven demande environ 50 millions d'euros).

Pour faciliter les départs d’Ito et de Kim, le club bavarois viserait désormais, selon lemagazine kicker, une indemnité de transfert comprise entre 20 et 25 millions d’euros par joueur. Si ce chiffre correspond peu ou prou aux 25 millions déboursés auprès du VfB Stuttgart en 2024 pour la clause libératoire d’Ito, le champion d’Allemagne en titre a sensiblement abaissé ses prétentions concernant Kim.

Jusqu’alors, le Sud-Coréen était estimé entre 35 et 40 millions d’euros ; c’est pourquoi la Juventus, selon la Gazzetta dello Sport, hésitait encore à mettre le prix pour Kim. Le quotidien sportif italien ajoutait toutefois que le défenseur avait déjà donné son accord à la Vieille Dame.

Selon Kicker, cette information reste toutefois à confirmer.