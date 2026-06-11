C’est désormais officiel : Alexander Nübel, Bryan Zaragoza, Sacha Boey et João Palhinha ne feront plus partie de l’effectif du champion d’Allemagne la saison prochaine et doivent donc trouver un nouveau club. Hiroki Ito et Min-Jae Kim sont également libres de chercher un nouvel employeur.
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Malgré une baisse du montant du transfert, le FC Bayern pourrait se heurter à un obstacle majeur dans le dossier de la vente prévue de Min-Jae Kim
Ces ventes sont jugées indispensables : le directeur sportif Max Eberl, poussé par un conseil de surveillance influent emmené par Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, doit générer des recettes de transfert afin de boucler, par exemple, le dossier de 110 millions d'euros pour les nouvelles recrues désignées Nathaniel Brown (l'Eintracht Francfort demande 65 millions d'euros) et Ismael Saibari (le PSV Eindhoven demande environ 50 millions d'euros).
Pour faciliter les départs d’Ito et de Kim, le club bavarois viserait désormais, selon lemagazine kicker, une indemnité de transfert comprise entre 20 et 25 millions d’euros par joueur. Si ce chiffre correspond peu ou prou aux 25 millions déboursés auprès du VfB Stuttgart en 2024 pour la clause libératoire d’Ito, le champion d’Allemagne en titre a sensiblement abaissé ses prétentions concernant Kim.
Jusqu’alors, le Sud-Coréen était estimé entre 35 et 40 millions d’euros ; c’est pourquoi la Juventus, selon la Gazzetta dello Sport, hésitait encore à mettre le prix pour Kim. Le quotidien sportif italien ajoutait toutefois que le défenseur avait déjà donné son accord à la Vieille Dame.
Selon Kicker, cette information reste toutefois à confirmer.
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Selon les informations disponibles, le FC Bayern Munich verserait à Kim un salaire annuel de plusieurs dizaines de millions d’euros.
Selon le magazine spécialisé allemand, le FC Bayern pourrait rencontrer un obstacle majeur s’il souhaite vendre ce défenseur central de 29 ans. Kim n’envisagerait pas de réduire ses émoluments en cas de transfert, tant sa rémunération actuelle à Munich est confortable. Le joueur sud-coréen, qui a participé à la Coupe du monde, toucherait plusieurs dizaines de millions d’euros par an au FCB. Peu de clubs sont prêts à s’aligner sur cette rémunération, ce qui complique considérablement un éventuel transfert.
Sous contrat à Munich jusqu’en 2028, le joueur a déjà fait savoir, en avril, qu’il n’avait aucun inconvénient à être désormais le troisième, voire le quatrième choix dans la hiérarchie des centraux. « Avec le temps, j’ai réalisé que cela avait aussi des côtés positifs. C’est pourquoi je pense que la situation actuelle est bonne », a-t-il déclaré à footballist.co.kr au sujet de son statut de remplaçant derrière Dayot Upamecano et Jonathan Tah. « J’ai toujours cru que jouer régulièrement était la solution, mais maintenant, je suis satisfait de mon rôle de challenger. »