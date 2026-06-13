Le 29 mai, le FC Barcelone a officialisé la signature d’Anthony Gordon. Ce recrutement a surpris, puisque le nom de l’attaquant n’était pas évoqué parmi les pistes prioritaires du club catalan.

Mais ce qui a surtout retenu l’attention, c’est le montant du transfert : le club catalan a déboursé 70 millions d’euros, une somme très élevée au regard de ses dépenses récentes sur le marché des transferts.

Longtemps contraint par le fair-play financier et par la masse salariale, le club catalan a souvent peiné à finaliser ses dossiers de recrutement.

Selon Marca, « Deco a dû déployer des efforts exceptionnels pour renforcer l’équipe, et il faut saluer ses choix judicieux concernant les joueurs qu’il a recrutés », ce qui souligne les mesures adoptées par le club pour contourner les contraintes imposées par la Liga en matière de fair-play financier.