Goal.com
En directBillets

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

Traduit par

Malgré un prêt de 400 millions d’euros, pourquoi la Liga valide-t-elle quand même les transferts du FC Barcelone ?

Mercato
FC Barcelone
LaLiga
A. Gordon
J. Alvarez
Deco
Espagne
Angleterre
Argentine
Portugal

Deux questions clés permettent de comprendre comment le Barça a retrouvé sa souplesse financière.

Le 29 mai, le FC Barcelone a officialisé la signature d’Anthony Gordon. Ce recrutement a surpris, puisque le nom de l’attaquant n’était pas évoqué parmi les pistes prioritaires du club catalan.

Mais ce qui a surtout retenu l’attention, c’est le montant du transfert : le club catalan a déboursé 70 millions d’euros, une somme très élevée au regard de ses dépenses récentes sur le marché des transferts.

Longtemps contraint par le fair-play financier et par la masse salariale, le club catalan a souvent peiné à finaliser ses dossiers de recrutement.

Selon Marca, « Deco a dû déployer des efforts exceptionnels pour renforcer l’équipe, et il faut saluer ses choix judicieux concernant les joueurs qu’il a recrutés », ce qui souligne les mesures adoptées par le club pour contourner les contraintes imposées par la Liga en matière de fair-play financier.

  • Gordon, et peut-être Julian Álvarez.

    Marca l’assure : « Cette période difficile touche à sa fin. Le recrutement de Gordon marque la première étape ; la deuxième consistera à recruter un véritable avant-centre. Quel que soit le déroulement du mercato, le club est déterminé à investir 100 millions d’euros pour Julian Álvarez. Soit un investissement minimum de 170 millions d’euros, somme appelée à croître avec l’arrivée d’un arrière latéral, voire d’un défenseur central.

    Lire aussi : Avant le match contre le Maroc... Alisson fait mal aux supporters de Liverpool avec un aveu difficile

    • Publicité

  • Marge de manœuvre… Dépenses des saisons précédentes

    Ces 170 millions d’euros dépassent largement les sommes investies par le FC Barcelone sur le marché des transferts au cours des trois dernières saisons, et plus précisément depuis que Deco a pris ses fonctions de directeur sportif. Au cours de cette période, les dépenses totales s’élèvent à 114,5 millions d’euros pour les transferts de Vitor Roque (30 millions), Oriol Romeu (3 millions), Dani Olmo (48 millions), Pau Victor (5 millions), Juan Garcia (25 millions) et Rony (3,5 M€).

    Le club a par ailleurs rétabli la règle du 1:1 et dispose désormais d’une marge de manœuvre sur son budget salarial.

    Lire aussi : Mbappé s'exprime sans détours sur le nouveau transfert du Real... et réserve une place particulière à Pogba


  • Des règles strictes sont mises en place pour assurer une augmentation des revenus et des salaires élevés.

    Comment expliquer cette progression ? Principalement par la hausse des recettes. Le club a mené une stratégie efficace pour attirer de nouveaux sponsors, tandis que le retour de l’équipe au Camp Nou a dopé les revenus, une tendance appelée à se poursuivre au cours des prochaines saisons. Le budget actuel dépasse le milliard d’euros et pourrait atteindre 1,2 milliard la saison prochaine.

    Enfin, le départ de plusieurs joueurs a libéré de la masse salariale.

    Marca souligne : « Le départ de joueurs clés aux salaires élevés, tels que Robert Lewandowski, Clément Lenglet, Ansu Fati, Ilkay Gündoğan et Sergi Roberto, a également joué un rôle déterminant. Cette opération a libéré de la marge salariale pour de nouveaux renforts. Sans oublier le rôle de la Liga, dont les règles salariales strictes, parfois excessives, ont empêché le club de s’endetter davantage.

    Lire aussi : Arbeloa monte Mourinho contre une star du Real

  • Un prêt de 400 millions d'euros

    Marca s’interroge : « Comment le club peut-il recruter de nouveaux joueurs tout en souscrivant un emprunt de 400 millions d’euros destiné à financer la rénovation du Camp Nou ? »

    La réponse est claire : ce montant ne servira pas à rembourser des dettes. Le club catalan s’apprête à financer les travaux grâce aux recettes supplémentaires attendues de l’exploitation du futur Camp Nou, sans impacter les règles de fair-play financier de la Liga.

    Ce prêt est structuré pour être remboursé grâce aux recettes additionnelles attendues du futur Camp Nou (services VIP, restauration, musée, droits de dénomination, nouveaux sponsors, etc.), et non sur les revenus affectés à l’équipe.

    Le club a toujours martelé que le financement d’Espai Barça (la rénovation du Camp Nou et la construction d’une cité sportive alentour) est totalement distinct de la gestion sportive.

    Lire aussi : Vidéo... Retourne-t-il à la Coupe du monde ? : Accueil triomphal pour l'arbitre somalien... et invitation canadienne à l'accueillir