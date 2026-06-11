Selon Sky, les Cottagers souhaitent tout de même recruter définitivement l’attaquant de 18 ans et prépareraient actuellement une offre pour le club le plus titré d’Allemagne.
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Malgré un prêt apparemment désastreux, le FC Bayern pourrait-il toucher une somme importante pour ce talent oublié ?
Si Fulham possède bien une option d’achat sur Kusi-Asare, son montant, estimé à douze millions d’euros par Sky, semble trop élevé pour le club londonien au regard des performances du joueur durant son prêt. L’international U21 suédois n’a en effet disputé que neuf bouts de match et une rencontre en tant que titulaire avec l’équipe première, pour seulement 122 minutes de jeu et aucune participation aux buts. Dès le mercato d’hiver, un retour à l’envoyeur avait même été envisagé.
Au total, l’international suédois U21 n’a accumulé que 122 minutes de jeu avec l’équipe première des Cottagers, sans marquer ni offrir la moindre passe décisive. Dès l’hiver, on évoquait même une rupture anticipée du prêt. Un match disputé en octobre contre l’AFC Bournemouth illustre parfaitement le calvaire de Kusi-Asare à Fulham sous les ordres de l’entraîneur Marco Silva, qui s’apprête désormais à rejoindre Benfica.
À l’époque, les deux options offensives privilégiées de Silva, Raúl Jiménez et Rodrigo Muniz, étaient blessées. Plutôt que d’appeler Kusi-Asare, le technicien a aligné le milieu de terrain de 18 ans Josh King comme faux numéro 9. L’attaquant suédois n’a même pas obtenu une minute de jeu, suscitant l’incompréhension des supporters.
Kusi-Asare, jeune pépite du Bayern, essuie de vives critiques : « Il n’a pas suffisamment joué au niveau senior. »
« On ne peut pas jouer sans attaquant, quelle que soit son expérience », a notamment écrit Drew Heatley, podcasteur de Fulham, dans un article pour la BBC. « Le problème, c’est que Marco Silva ne semble tout simplement pas l’apprécier. » L’entraîneur portugais a toutefois répondu avec calme aux critiques grandissantes concernant Kusi-Asare.
« Il est très, très, très jeune et a, à mon avis, encore besoin de temps pour s’adapter », avait-il déclaré à l’époque, avant de réitérer clairement son propos en novembre : « Lorsque nous l’avons recruté, nous avons bien sûr vu certaines choses en lui. Il possède des qualités importantes pour un attaquant. Je sais qu’il vient d’un grand club, mais il n’a tout simplement pas joué suffisamment au niveau senior avant de nous rejoindre. »
À l’époque, le maintien du grand attaquant suédois (1,96 m) chez les Cottagers semblait acquis. Même les frais de prêt exorbitants de trois millions d’euros pour Kusi-Asare ne semblaient pas justifiés aux yeux de Fulham. De février à la fin avril, il n’est même plus convoqué en Premier League et est rétrogradé chez les U21. Dans ce championnat, les chiffres parlent d’eux-mêmes : cinq buts en six matchs, du temps de jeu et, surtout, une confiance retrouvée.
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Kusi-Asare : un départ définitif du FC Bayern assorti d’une clause de rachat ?
Il a ensuite été aligné à deux reprises avec l’équipe première en fin de saison, sans parvenir à marquer lors des quelque vingt minutes disputées contre Arsenal (0-3) et Bournemouth (0-1). Malgré ces apparitions sans but, Kusi-Asare aurait laissé une impression suffisamment forte avec les U21 – et le départ de Marco Silva vers Benfica pourrait inciter les Cottagers à le conserver. Selon The Athletic, Alvaro Arbeola, récemment écarté du Real Madrid, figurerait parmi les candidats au poste d’entraîneur du club londonien.
Si le montant exact réclamé par le Bayern pour Kusi-Asare reste inconnu, au-delà de l’option d’achat fixée il y a moins d’un an, les Munichois devraient tout de même insister pour inclure une clause de rachat lors des discussions avec Fulham. Rappelons que ce jeune attaquant, recruté en 2024 pour 3,5 millions d’euros auprès de l’AIK Solna, avait brillé durant la préparation estivale sous les ordres de Vincent Kompany.
Il avait ouvert le score lors de la victoire 4-0 contre Tottenham en amical, puis avait été aligné d’entrée et avait de nouveau frappé face aux Grasshoppers de Zurich lors du dernier galop d’essai avant le coup d’envoi de la saison à Munich ; avant de finalement prendre la direction de l’Angleterre, notamment en raison de l’arrivée de Nicolas Jackson.
Les statistiques de Jonah Kusi-Asare en tant que professionnel
Club Matchs Minutes jouées Buts Passes décisives FC Bayern Munich II 13 826 2 2 FC Fulham 10 122 0 0 FC Fulham U21 6 461 5 0 AIK Solna (Suède) 4 62 0 0 FC Bayern Munich 2 6 0 0