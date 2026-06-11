Malgré un prêt apparemment désastreux, le FC Bayern pourrait-il toucher une somme importante pour ce talent oublié ?

Si Fulham possède bien une option d’achat sur Kusi-Asare, son montant, estimé à douze millions d’euros par Sky, semble trop élevé pour le club londonien au regard des performances du joueur durant son prêt. L’international U21 suédois n’a en effet disputé que neuf bouts de match et une rencontre en tant que titulaire avec l’équipe première, pour seulement 122 minutes de jeu et aucune participation aux buts. Dès le mercato d’hiver, un retour à l’envoyeur avait même été envisagé.

Au total, l’international suédois U21 n’a accumulé que 122 minutes de jeu avec l’équipe première des Cottagers, sans marquer ni offrir la moindre passe décisive. Dès l’hiver, on évoquait même une rupture anticipée du prêt. Un match disputé en octobre contre l’AFC Bournemouth illustre parfaitement le calvaire de Kusi-Asare à Fulham sous les ordres de l’entraîneur Marco Silva, qui s’apprête désormais à rejoindre Benfica.

À l’époque, les deux options offensives privilégiées de Silva, Raúl Jiménez et Rodrigo Muniz, étaient blessées. Plutôt que d’appeler Kusi-Asare, le technicien a aligné le milieu de terrain de 18 ans Josh King comme faux numéro 9. L’attaquant suédois n’a même pas obtenu une minute de jeu, suscitant l’incompréhension des supporters.