Alors que la presse espagnole, dans son pays, ne ménageait pas ses critiques à l'encontre des champions d'Europe espagnols emmenés par Lamine Yamal après ce début de tournoi embarrassant, leur entraîneur continuait, imperturbable, à parler de la finale de la Coupe du monde. « Selon notre programme, il nous reste encore sept matchs à disputer », a déclaré Luis de la Fuente, alors que son équipe venait de se ridiculiser en arrachant un match nul 0-0 face au Cap-Vert, nouveau venu du tournoi.
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Malgré un départ « catastrophique » contre le Cap-Vert en Coupe du monde, l’entraîneur Luis de la Fuente garde son sang-froid et pense déjà à la finale
Le 19 juillet à New York, les Ibériques viseront un deuxième titre mondial après celui de 2010. Mais après leur entrée en matière bien trop timide face à l’outsider de cet archipel situé au large de la côte nord-ouest de l’Afrique, plus personne en Espagne n’y croit vraiment. Marca évoque un « départ catastrophique », tandis qu’AS s’emporte : « Le grand favori pour le titre ? On peut sans crainte mettre ce titre de côté. »
Faisant référence à une montée asturienne qui pousse chaque année les cyclistes du Tour d’Espagne dans leurs derniers retranchements, l’article ajoutait : « Dès la première ascension, ce Mondial nous fait penser à l’Angliru. » De la Fuente, anticipant ces critiques, s’est montré serein : « Tout ce remue-ménage ne me dérange pas. Nous sommes invaincus depuis 32 matchs. » Pour rappeler cette série, il a même annoncé qu’il installerait une banderole dans le vestiaire.
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L'Espagne et ses récents traumatismes en Coupe du monde : « N'en doutez pas ! »
Les journalistes ont évidemment interrogé De la Fuente au sujet de Yamal, star majeure de cette Coupe du monde, resté sur le banc jusqu’à la 71^e minute contre le Cap-Vert en raison d’une lésion à la cuisse. Le sélectionneur s’est dit impressionné par le retour du jeune joueur de 18 ans : « Dès son entrée, il a démontré son talent grâce à ses dribbles et a semé la peur dans le camp adverse. » Pourtant, même sa classe n’a pas suffi à éviter l’humiliation d’Atlanta, ses partenaires ayant longtemps buté sur la défense des « Requins bleus » et sur leur gardien exceptionnel, Vozinha.
« C’est un long tournoi, et tout se passera comme nous le souhaitons », a-t-il promis, avant d’ajouter : « N’en doutez pas ! » Malgré tout, le statut de grand favori des champions d’Europe en titre est désormais sérieusement ébranlé. Avant le coup d’envoi de la compétition, la seule inconnue semblait être le nom du futur champion : l’Espagne ou la France. Mais les vieux démons resurgissent.
Élimination au premier tour en 2014, sortie en huitièmes en 2018 et 2022 : ces échecs semblaient enterrés, mais la 67e nation mondiale a rappelé aux Espagnols que rien n’est acquis. Ils doivent désormais réfléchir à la manière de dominer le prochain outsider, dimanche à Atlanta, lors de la deuxième journée du groupe. De la Fuente a promis qu’il mettrait tout en œuvre pour convaincre ses joueurs que « les choses se passeront différemment contre l’Arabie saoudite ». Car les Espagnols ne peuvent pas se permettre un deuxième Cap-Vert.