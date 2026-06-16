Les journalistes ont évidemment interrogé De la Fuente au sujet de Yamal, star majeure de cette Coupe du monde, resté sur le banc jusqu’à la 71^e minute contre le Cap-Vert en raison d’une lésion à la cuisse. Le sélectionneur s’est dit impressionné par le retour du jeune joueur de 18 ans : « Dès son entrée, il a démontré son talent grâce à ses dribbles et a semé la peur dans le camp adverse. » Pourtant, même sa classe n’a pas suffi à éviter l’humiliation d’Atlanta, ses partenaires ayant longtemps buté sur la défense des « Requins bleus » et sur leur gardien exceptionnel, Vozinha.

« C’est un long tournoi, et tout se passera comme nous le souhaitons », a-t-il promis, avant d’ajouter : « N’en doutez pas ! » Malgré tout, le statut de grand favori des champions d’Europe en titre est désormais sérieusement ébranlé. Avant le coup d’envoi de la compétition, la seule inconnue semblait être le nom du futur champion : l’Espagne ou la France. Mais les vieux démons resurgissent.

Élimination au premier tour en 2014, sortie en huitièmes en 2018 et 2022 : ces échecs semblaient enterrés, mais la 67e nation mondiale a rappelé aux Espagnols que rien n’est acquis. Ils doivent désormais réfléchir à la manière de dominer le prochain outsider, dimanche à Atlanta, lors de la deuxième journée du groupe. De la Fuente a promis qu’il mettrait tout en œuvre pour convaincre ses joueurs que « les choses se passeront différemment contre l’Arabie saoudite ». Car les Espagnols ne peuvent pas se permettre un deuxième Cap-Vert.