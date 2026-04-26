Samedi, le record n’a pas été battu. Pour égaler la marque du FC Schalke 04, établie lors de la saison 1980-1981, il aurait fallu faire entrer Bastian Assomo, tout juste arrivé dans l’effectif, lors de la rencontre contre Mayence. À l’époque, onze joueurs de moins de 20 ans avaient fait leurs débuts en première division avec les Knappen, contre dix pour le champion en titre.

Reste à savoir si ce record sera égalé, voire battu, lors des trois dernières journées de Bundesliga face à Heidenheim, Wolfsburg et Cologne. Quoi qu’il en soit, Kompany se distingue déjà nettement : parmi les entraîneurs du Bayern des vingt dernières années, il est celui qui fait le plus confiance aux jeunes talents et leur offre un véritable temps de jeu chez les professionnels.

Cet après-midi, par exemple, il a lancé le milieu de terrain Bara Sapoko dans le onze de départ. Le Sénégalais de 18 ans avait déjà fait ses débuts avec l’équipe première lors de la victoire 5-0 contre le FC St. Pauli il y a environ deux semaines, avant de goûter à quelques minutes supplémentaires lors du match de gala contre le VfB Stuttgart. Il a donc pu débuter la rencontre à Mayence.

« Il a mérité ce privilège », a souligné Kompany avant le coup d’envoi, rappelant qu’une place chez les pros n’est pas un « cadeau » fait par pure bienveillance. « C’est une tâche difficile aujourd’hui. Il faut avoir cette maturité pour jouer un match comme celui-ci. C’est un grand test pour Sapoko, mais aussi pour les autres jeunes. À un moment donné, il faut vivre ça. Il faut être là. Et pour l’intégrer, c’est le bon moment. »

Depuis plusieurs semaines, l’entraîneur bruxellois préparait ce moment, convaincu du potentiel du jeune Sénégalais que le club suit de près. Ses coéquipiers, séduits par son talent et sa maturité, lui ont rapidement accordé leur confiance. « On a vu qu’il avait un talent incroyable et qu’il était un type bien. Il est très reconnaissant. Il a super bien joué aujourd’hui », s’est enthousiasmé Leon Goretzka après la rencontre à St. Pauli.

Contre les joueurs du 05, ce « talent » s’est manifesté à plusieurs reprises, mais dans l’ensemble, Sapoko a connu un après-midi plutôt malchanceux. Associé à Aleksandar Pavlovic, le jeune homme de 18 ans a parfois souffert face au pressing haut et aux montées agressives du milieu mainçois, animé par Paul Nebel, Nadiem Amiri et Kaishu Sano. Lors des contres-attaques rapides du FSV, il a souvent été pris de vitesse. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait été impliqué sur les deux buts encaissés : sur le 0-2, il perd le ballon en phase de construction et se fait ensuite dominé dans le duel ; sur le 0-3, un simple crochet d’Amiri à l’entrée de la surface lui fait perdre l’équilibre.

Ce revers ne doit toutefois pas occulter son potentiel : un seul match, face à un adversaire en pleine forme, ne saurait juger définitivement un joueur de son âge. Reste que, pour la première fois, Kompany s’est peut-être trompé dans l’une de ses expériences « Jeunes chercheurs ». Ce n’est qu’après la sortie de Sapoko, à la 77^e minute, que la construction bavaroise a retrouvé de la clarté, de la structure et, grâce à deux buts tardifs, une efficacité retrouvée.