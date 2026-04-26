Goal.com
En direct
FBL-GER-BUNDESLIGA-MAINZ-MUNICHAFP
Christian Guinin

Traduit par

Malgré un départ acté, la star du FC Bayern Munich, donnée partante, fournit des arguments en faveur d’un retournement de situation spectaculaire

Bundesliga
FEATURES
Bayern Munich
Mayence vs Bayern Munich
B. Ndiaye
N. Jackson

Grâce à une formidable remontée, le FC Bayern Munich a réussi, lors de la 31e journée de Bundesliga, à transformer un retard de 0-3 à la mi-temps face au 1. FSV Mayence 05 en une victoire 4-3. L'expérience de Kompany avec ses jeunes joueurs a pour la première fois complètement échoué, tandis qu'une équipe que tout le monde croyait condamnée n'a pas baissé les bras.

À la veille de la demi-finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, mardi prochain, l’entraîneur du FC Bayern Munich, Vincent Kompany, a mené plusieurs essais face à Mayence : il a ainsi lancé un jeune de 18 ans dans le onze de départ tout en s’appuyant, au final, sur un banc de qualité.

Les enseignements à retenir de la victoire bavaroise face à Mayence.

  • Le Bayern Munich l’emporte face à Mayence : Kompany se trompe pour la première fois avec « Jugend forscht »

    Samedi, le record n’a pas été battu. Pour égaler la marque du FC Schalke 04, établie lors de la saison 1980-1981, il aurait fallu faire entrer Bastian Assomo, tout juste arrivé dans l’effectif, lors de la rencontre contre Mayence. À l’époque, onze joueurs de moins de 20 ans avaient fait leurs débuts en première division avec les Knappen, contre dix pour le champion en titre.

    Reste à savoir si ce record sera égalé, voire battu, lors des trois dernières journées de Bundesliga face à Heidenheim, Wolfsburg et Cologne. Quoi qu’il en soit, Kompany se distingue déjà nettement : parmi les entraîneurs du Bayern des vingt dernières années, il est celui qui fait le plus confiance aux jeunes talents et leur offre un véritable temps de jeu chez les professionnels.

    Cet après-midi, par exemple, il a lancé le milieu de terrain Bara Sapoko dans le onze de départ. Le Sénégalais de 18 ans avait déjà fait ses débuts avec l’équipe première lors de la victoire 5-0 contre le FC St. Pauli il y a environ deux semaines, avant de goûter à quelques minutes supplémentaires lors du match de gala contre le VfB Stuttgart. Il a donc pu débuter la rencontre à Mayence.

    « Il a mérité ce privilège », a souligné Kompany avant le coup d’envoi, rappelant qu’une place chez les pros n’est pas un « cadeau » fait par pure bienveillance. « C’est une tâche difficile aujourd’hui. Il faut avoir cette maturité pour jouer un match comme celui-ci. C’est un grand test pour Sapoko, mais aussi pour les autres jeunes. À un moment donné, il faut vivre ça. Il faut être là. Et pour l’intégrer, c’est le bon moment. »

    Depuis plusieurs semaines, l’entraîneur bruxellois préparait ce moment, convaincu du potentiel du jeune Sénégalais que le club suit de près. Ses coéquipiers, séduits par son talent et sa maturité, lui ont rapidement accordé leur confiance. « On a vu qu’il avait un talent incroyable et qu’il était un type bien. Il est très reconnaissant. Il a super bien joué aujourd’hui », s’est enthousiasmé Leon Goretzka après la rencontre à St. Pauli.

    Contre les joueurs du 05, ce « talent » s’est manifesté à plusieurs reprises, mais dans l’ensemble, Sapoko a connu un après-midi plutôt malchanceux. Associé à Aleksandar Pavlovic, le jeune homme de 18 ans a parfois souffert face au pressing haut et aux montées agressives du milieu mainçois, animé par Paul Nebel, Nadiem Amiri et Kaishu Sano. Lors des contres-attaques rapides du FSV, il a souvent été pris de vitesse. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait été impliqué sur les deux buts encaissés : sur le 0-2, il perd le ballon en phase de construction et se fait ensuite dominé dans le duel ; sur le 0-3, un simple crochet d’Amiri à l’entrée de la surface lui fait perdre l’équilibre.

    Ce revers ne doit toutefois pas occulter son potentiel : un seul match, face à un adversaire en pleine forme, ne saurait juger définitivement un joueur de son âge. Reste que, pour la première fois, Kompany s’est peut-être trompé dans l’une de ses expériences « Jeunes chercheurs ». Ce n’est qu’après la sortie de Sapoko, à la 77^e minute, que la construction bavaroise a retrouvé de la clarté, de la structure et, grâce à deux buts tardifs, une efficacité retrouvée.

    • Publicité
  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP

    La victoire du Bayern Munich face à Mayence confirme une vérité du football : un but annoncé retient l’attention plus longtemps.

    Ces dernières semaines, Nicolas Jackson a un peu moins fait parler de lui. Alors que le Bayern a parfois dû se battre à la limite de ses forces en attaque en raison des blessures (temporaires) de Lennart Karl, Serge Gnabry, Tom Bischof et même Harry Kane, le Sénégalais est toujours resté quelque peu en retrait dans la couverture médiatique.

    Pourtant, plusieurs occasions auraient permis de mettre en lumière ses performances récentes et constantes. Dans le cadre des tâches fastidieuses de cette Bundesliga déjà remportée depuis des semaines et donc considérée comme acquise, Jackson s’est récemment imposé comme un buteur fiable et surtout régulier, qui a tout de même réussi à marquer deux buts et à délivrer une passe décisive en 180 minutes contre St. Pauli et Stuttgart.

    À Mayence aussi, il a été aligné d’entrée et, bien qu’il ait peu touché le ballon durant les 45 premières minutes, il a ensuite lancé le festival offensif d’une belle reprise de volée en seconde période, avant de combiner avec les entrants Michael Olise, Harry Kane et Jamal Musiala.

    L’image qui circule dans l’opinion publique, selon laquelle Jackson serait l’un des plus grands « flops du Bayern » de ces dernières années, ne correspond donc pas à la réalité. Avec désormais dix buts et quatre passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues, ses statistiques sont plus qu’honorables. En seulement 1 151 minutes jouées, il inscrit un but toutes les 115 minutes et participe à une réalisation toutes les 82 minutes, le tout en sortie de banc derrière Kane.

    La qualité de ses buts s’est par ailleurs améliorée : si, en début de saison, il se montrait surtout dangereux quand le Bayern menait déjà de trois ou quatre longueurs, il sait désormais peser dans les moments décisifs. Contre Mayence, il a lancé la remontée ; une semaine plus tôt, face au VfB, il avait déjà frappé le coup de pied du 2-1 dans une phase de jeu chaotique.

    On s’étonne donc de la clarté avec laquelle de nombreux médias annonçaient, il y a plusieurs semaines déjà, un départ acté pour l’été. Reste un fait : l’obligation d’achat de 65 millions d’euros ne se déclenchera pas, le joueur ne pouvant plus atteindre les 40 matchs nécessaires. L’option d’achat négociée ne sera pas non plus exercée, a confirmé le directeur sportif Max Eberl samedi soir sur le plateau du ZDF-Sportstudio.

    Un départ définitif semble donc inévitable, mais son avenir à Chelsea paraît tout aussi improbable. Pourquoi alors ne pas entamer des discussions ouvertes et négocier un transfert à un prix inférieur, d’autant que Kompany semble prêt à jouer la carte de l’ancien Blues ?

  • FC Bayern MünchenGetty Images

    La victoire du Bayern Munich face à Mayence : l'axe offensif est en pleine effervescence

    En raison de l’absence prolongée de Serge Gnabry, le secteur offensif du Bayern Munich se met presque en place de lui-même pour les rencontres cruciales restantes en Ligue des champions et en Coupe d’Allemagne. En pointe, Harry Kane est un titulaire indiscutable, tandis que sur les ailes, Luis Diaz et Michael Olise s’imposent comme des choix évidents. Au poste de numéro 10, récemment occupé par Gnabry, Jamal Musiala devrait logiquement prendre le relais.

    Le joueur de 23 ans, rétabli de sa fracture du péroné subie lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier, retrouve peu à peu son rythme et se rapproche lentement mais sûrement de son meilleur niveau. Pour le Bayern, ce retour à la compétition intervient à un moment clé de la saison, où les alternatives sont limitées : outre Gnabry, Lennart Karl et Tom Bischof sont toujours à l’infirmerie, ne laissant que Nicolas Jackson et Raphael Guerreiro comme remplaçants confirmés.

    D’où l’importance cruciale d’une coordination irréprochable sur le terrain. Ce scénario s’est confirmé face à Mayence : entrés en jeu à la mi-temps, Olise, Kane et Musiala ont immédiatement combiné leurs efforts pour perforer la défense adverse. Des une-deux précis, des feintes bien senties et des appels intelligents leur ont permis de renverser la vapeur, transformant un retard de 0-3 à la pause en une victoire 4-3.

    Une répétition générale idéale avant le duel face au PSG. Certes, le club parisien n’est pas du même calibre que les Rhénans, mais les combinaisons du trio bavarois pourraient bien donner des cauchemars aux Parisiens lors de l’analyse vidéo.

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    Date

    Match

    Compétition

    Mardi 28 avril

    Paris Saint-Germain vs FC Bayern

    Ligue des champions

    Samedi 2 mai

    FC Bayern – 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Mercredi 6 mai

    FC Bayern – Paris Saint-Germain

    Ligue des champions

Ligue des Champions
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB