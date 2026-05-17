Malgré un contrat courant jusqu’en 2030, les dirigeants du FC Bayern Munich ont officiellement annoncé le départ de leur star

« Nous avons échangé avec son entourage et Alex est également informé de nos projets », a déclaré Freund après la victoire 5-1 du Bayern contre le 1. FC Cologne samedi, lors de la dernière journée de Bundesliga, selon Sport1.

Outre Manuel Neuer et Sven Ulreich, qui viennent tous deux de prolonger leur contrat d’un an, ainsi que Jonas Urbig, désigné successeur à moyen terme de Neuer, il n’y a donc pas de place pour Nübel : « Nous abordons la saison prochaine avec ce trio de gardiens, c’est le plan », a conclu Freund.