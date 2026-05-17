Christoph Freund, directeur sportif du Bayern Munich, a confirmé qu’Alexander Nübel, actuellement prêté au VfB Stuttgart jusqu’à la fin juin, n’entre plus dans les plans du club bavarois.
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Malgré un contrat courant jusqu’en 2030, les dirigeants du FC Bayern Munich ont officiellement annoncé le départ de leur star
« Nous avons échangé avec son entourage et Alex est également informé de nos projets », a déclaré Freund après la victoire 5-1 du Bayern contre le 1. FC Cologne samedi, lors de la dernière journée de Bundesliga, selon Sport1.
Outre Manuel Neuer et Sven Ulreich, qui viennent tous deux de prolonger leur contrat d’un an, ainsi que Jonas Urbig, désigné successeur à moyen terme de Neuer, il n’y a donc pas de place pour Nübel : « Nous abordons la saison prochaine avec ce trio de gardiens, c’est le plan », a conclu Freund.
Nübel est sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2030.
Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2030, Alexander Nübel, 29 ans, ne devrait pas revenir à la Säbener Straße. Le VfB Stuttgart souhaite le recruter définitivement, mais ses moyens financiers pourraient ne pas le permettre. L’avenir du gardien, triple international allemand, reste donc incertain.
Recruté en 2020 au FC Schalke, le gardien n’a disputé que quatre matchs officiels pour le FCB. De 2021 à 2023, il a été prêté à l’AS Monaco, puis à Stuttgart depuis 2023.