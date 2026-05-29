« Barcelone n'a pas un sou ! », a coupé Uli Hoeneß, satisfait et légèrement ironique, devant les caméras de l’ARD après la finale de la Coupe d’Allemagne remportée 3-0 contre le VfB Stuttgart. Interrogé sur un éventuel départ de Harry Kane vers la Catalogne, l’ancien dirigeant bavarois a donc balayé la question d’un sourire.

Le président bavarois n’a guère à craindre un départ de Kane vers la lointaine Barcelone, mais les Blaugrana ont tout de même soufflé au champion d’Allemagne le jeune Anthony Gordon, recruté auprès de Newcastle pour un montant total d’environ 80 millions d’euros – une somme que le Bayern, pourtant intéressé depuis longtemps, ne souhaitait pas débourser.

On est donc en droit de se demander : d’où vient l’argent du Barça ? Où en est le club avec ses problèmes d’enregistrement bien connus ? Et comment compte-t-il débourser les 100 millions d’euros supplémentaires réclamés pour Julian Álvarez ?