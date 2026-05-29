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Andreas Koenigl

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Malgré ses problèmes financiers, le FC Barcelone s’apprête à réaliser deux arrivées retentissantes, celles d’Anthony Gordon et de Julián Álvarez, pour un montant total de 180 millions d’euros. Mais comment le club catalan finance-t-il ces transferts ?

LaLiga
FC Barcelone
FEATURES
A. Gordon
J. Alvarez
R. Lewandowski
M. Casado
F. Torres
A. Fati
M. Rashford

Bien que le FC Barcelone soit structurellement endetté depuis des années, le club catalan serait tout de même en mesure de débourser 80 millions d’euros pour recruter Anthony Gordon, et éventuellement 100 millions pour Julian Álvarez. Comment explique-t-on cette capacité financière apparente ? Élément d’explication.

« Barcelone n'a pas un sou ! », a coupé Uli Hoeneß, satisfait et légèrement ironique, devant les caméras de l’ARD après la finale de la Coupe d’Allemagne remportée 3-0 contre le VfB Stuttgart. Interrogé sur un éventuel départ de Harry Kane vers la Catalogne, l’ancien dirigeant bavarois a donc balayé la question d’un sourire.

Le président bavarois n’a guère à craindre un départ de Kane vers la lointaine Barcelone, mais les Blaugrana ont tout de même soufflé au champion d’Allemagne le jeune Anthony Gordon, recruté auprès de Newcastle pour un montant total d’environ 80 millions d’euros – une somme que le Bayern, pourtant intéressé depuis longtemps, ne souhaitait pas débourser.

On est donc en droit de se demander : d’où vient l’argent du Barça ? Où en est le club avec ses problèmes d’enregistrement bien connus ? Et comment compte-t-il débourser les 100 millions d’euros supplémentaires réclamés pour Julian Álvarez ?

  • Tout le monde sait déjà que Barcelone croule sous des dettes colossales et qu'il a, par conséquent, conclu à maintes reprises des accords pour le moins curieux et inhabituels afin de se procurer de l'argent tant bien que mal. Pourtant, ces dernières années, des problèmes ont régulièrement surgi lors de l'enregistrement des joueurs. Un scénario qui pourrait bientôt appartenir au passé.

    Selon le journal Sport, il ne manquerait plus que 12 à 14 millions d’euros au club pour retrouver la règle du « 1 pour 1 ». En vigueur en Espagne, cette norme autorise une dépense ou un investissement d’un euro pour chaque euro perçu ou économisé. Si ce seuil n’est pas atteint, le club ne peut dépenser que 25 % de chaque euro entrant, une contrainte qui a bridé son mercato ces dernières années.

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  • Lewandowski part, tandis que Torres et Casado devraient suivre.

    Le départ de Robert Lewandowski, dont le contrat expire et qui quittera le club, libérera à lui seul une précieuse marge salariale, la star polonaise étant actuellement le joueur le mieux payé de l’effectif. Par ailleurs, le Barça renoncera vraisemblablement à recruter Marcus Rashford, actuellement prêté par Manchester United : l’international anglais figure lui aussi parmi les joueurs les mieux rémunérés du groupe.

    Grâce à ces masses salariales libérées, le Barça dispose d’une marge de manœuvre accrue pour investir.

    Reste que le club, toujours lourdement endetté – 2,6 milliards d’euros si l’on intègre les travaux du Camp Nou –, doit absolument générer des revenus pour recruter des joueurs comme Gordon ou Alvarez, et pour les inscrire ensuite auprès de la Liga.

    Selon Sport, les attaquants Ferran Torres et Marc Casado pourraient être vendus pour renflouer les caisses et libérer de la marge salariale, un impératif en Espagne où le plafond est très strict. Les deux joueurs pourraient notamment être inclus dans un échange avec Alvarez, l’Atlético Madrid ayant déjà manifesté son intérêt pour Casado en janvier dernier. Reste à savoir si de tels accords pourront se concrétiser sans accroc.

  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Offensive de transferts du Barça : Anthony Gordon n'est-il qu'un début ?

    Marc-André ter Stegen, dont le salaire est l’un des plus lourds, n’a plus d’avenir au Camp Nou. Un transfert définitif ou un nouveau prêt du gardien allemand soulagerait immédiatement la masse salariale du groupe de Flick. Même constat pour Ansu Fati, successeur désigné de Messi dont l’engouement passé n’a pas empêché les prêts à Brighton puis à Monaco : un départ définitif soulagerait encore les finances.

    Si le club catalan reste sous tension financière, l’expérience montre que les marges de manœuvre sont souvent plus larges en Espagne. Le retour à la règle du 1:1 offrirait de nouvelles options sur le marché des transferts au président Joan Laporta et au directeur sportif Deco. Anthony Gordon n’était sans doute que le début.