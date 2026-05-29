« Barcelone n'a pas un sou ! », a coupé Uli Hoeneß d’un sourire suffisant, visiblement de bonne humeur, devant les caméras de l’ARD après la finale de la Coupe d’Allemagne remportée 3-0 contre le VfB Stuttgart. Interrogé sur un éventuel départ de Harry Kane vers la Catalogne, alors que des rumeurs récurrentes évoquaient un départ prématuré de la star anglaise de Munich et l’intérêt du Barça, le dirigeant bavarois a donc balayé l’hypothèse d’un revers de main.

Le président bavarois n’a guère à craindre un départ de Kane vers la lointaine Barcelone, mais les Blaugrana ont soufflé au champion d’Allemagne le milieu convoité Anthony Gordon, en provenance de Newcastle, pour un montant total d’environ 80 millions d’euros. Le Bayern, pourtant intéressé depuis longtemps, n’a pas voulu aller aussi haut.

On est donc en droit de se demander : d’où vient l’argent du Barça ? Comment le club résout-il ses problèmes d’enregistrement bien connus ? Et comment compte-t-il débourser les 100 millions d’euros supplémentaires réclamés pour Julian Álvarez ?