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Andreas Koenigl

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Malgré ses problèmes financiers, le FC Barcelone s’apprête à réaliser deux arrivées retentissantes, celles d’Anthony Gordon et de Julián Álvarez, pour un montant global de 180 millions d’euros. Mais comment le club catalan finance-t-il ces transferts ?

LaLiga
FC Barcelone
FEATURES
A. Gordon
J. Alvarez
R. Lewandowski
M. Casado
F. Torres
A. Fati
M. Rashford

Bien que le FC Barcelone soit structurellement endetté depuis des années, le club catalan serait tout de même en mesure de débourser 80 millions d’euros pour recruter Anthony Gordon, et peut-être 100 millions pour Julian Álvarez. Comment explique-t-on cette capacité financière inattendue ? Élément d’explication.

« Barcelone n'a pas un sou ! », a coupé Uli Hoeneß d’un sourire suffisant, visiblement de bonne humeur, devant les caméras de l’ARD après la finale de la Coupe d’Allemagne remportée 3-0 contre le VfB Stuttgart. Interrogé sur un éventuel départ de Harry Kane vers la Catalogne, alors que des rumeurs récurrentes évoquaient un départ prématuré de la star anglaise de Munich et l’intérêt du Barça, le dirigeant bavarois a donc balayé l’hypothèse d’un revers de main.

Le président bavarois n’a guère à craindre un départ de Kane vers la lointaine Barcelone, mais les Blaugrana ont soufflé au champion d’Allemagne le milieu convoité Anthony Gordon, en provenance de Newcastle, pour un montant total d’environ 80 millions d’euros. Le Bayern, pourtant intéressé depuis longtemps, n’a pas voulu aller aussi haut.

On est donc en droit de se demander : d’où vient l’argent du Barça ? Comment le club résout-il ses problèmes d’enregistrement bien connus ? Et comment compte-t-il débourser les 100 millions d’euros supplémentaires réclamés pour Julian Álvarez ?

  • Tout le monde sait déjà que Barcelone croule sous des dettes colossales et qu'il a, par conséquent, conclu à maintes reprises des accords pour le moins curieux et inhabituels afin de se procurer de l'argent tant bien que mal. Pourtant, ces dernières années, des problèmes ont régulièrement surgi lors de l'enregistrement des joueurs. Un scénario qui pourrait bientôt appartenir au passé.

    Selon le journal Sport, il ne manquerait plus que 12 à 14 millions d’euros au club catalan pour retrouver la règle du « 1 pour 1 ». En vigueur en Espagne, cette norme autorise chaque euro perçu ou économisé à être immédiatement dépensé ou investi. Si ce seuil n’est pas atteint, le club ne peut dépenser que 25 % de chaque euro entrant, une contrainte qui a bridé ses capacités de recrutement ces dernières années.

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  • Lewandowski part, tandis que Torres et Casado devraient à leur tour quitter le club.

    Le départ de Robert Lewandowski, dont le contrat expire et qui quittera le club, libérera à lui seul une précieuse marge salariale, la star polonaise étant actuellement le joueur le mieux payé de l’effectif. Par ailleurs, le Barça renoncera vraisemblablement à recruter Marcus Rashford, actuellement prêté par Manchester United : l’international anglais figure lui aussi parmi les joueurs les mieux rémunérés du groupe.

    Grâce à ces masses salariales libérées, le club dispose d’une marge de manœuvre accrue pour investir.

    Reste que le club catalan, toujours lourdement endetté – 2,6 milliards d’euros si l’on inclut les travaux du Camp Nou –, doit impérativement générer des revenus pour enregistrer de nouveaux joueurs comme Gordon ou Alvarez auprès de la Liga.

    Selon Sport, les attaquants Ferran Torres et Marc Casado pourraient être vendus pour renflouer les caisses et libérer de la marge salariale, un impératif en Espagne où le plafond est très strict. Les deux joueurs pourraient notamment être inclus dans un échange avec Alvarez, l’Atlético Madrid ayant déjà manifesté son intérêt pour Casado en janvier dernier. Reste à savoir si de telles opérations pourront se concrétiser sans autres démarches, une inconnue à ce stade.

  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Offensive de transferts du Barça : Anthony Gordon n'est-il qu'un début ?

    Marc-André ter Stegen, dont le salaire est l’un des plus élevés du vestiaire, ne semble plus avoir d’avenir au Camp Nou. Un transfert définitif ou un nouveau prêt du gardien allemand soulagerait immédiatement la masse salariale du groupe entraîné par Flick. Même constat pour Ansu Fati, successeur désigné de Messi, dont l’engouement initial a laissé place à des prêts successifs à Brighton puis à Monaco : un départ définitif renflouerait également les caisses.

    Si le club catalan reste sous tension financière, l’expérience montre que les marges de manœuvre sont souvent plus larges en Espagne. Le retour à la règle du 1:1 offrirait donc de nouvelles options sur le marché des transferts au président Joan Laporta et au directeur sportif Deco. Anthony Gordon pourrait ainsi n’être que le début.