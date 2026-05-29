« Barcelone n'a pas un sou ! », a lancé la légende du Bayern àla chaîne ARD après la victoire 3-0 de son équipe en finale de la Coupe d'Allemagne contre le VfB Stuttgart, lorsqu'on lui a demandé s'il craignait de voir Harry Kane partir en Catalogne. Des rumeurs concernant un départ prématuré du capitaine anglais de Munich et l'intérêt du Barça avaient fait surface à plusieurs reprises ces derniers mois.

Si le départ de Kane reste peu probable, le club catalan a déjà recruté Anthony Gordon, une cible de longue date du Bayern, en le prélevant à Newcastle contre environ 80 millions d’euros, une somme que les champions d’Allemagne n’ont pas souhaité égaler.

Cette opération pose une question évidente : où le Barça a-t-il trouvé les fonds nécessaires ? Que deviennent ses problèmes d’enregistrement bien documentés ? Et comment compte-t-il débourser les 100 millions d’euros supplémentaires réclamés pour Julian Álvarez ?