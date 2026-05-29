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Andreas Koenigl

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Malgré ses difficultés financières, le FC Barcelone continue de réaliser des transferts colossaux, d’une valeur totale de 180 millions d’euros. Comment le club peut-il donc se permettre d’engager Anthony Gordon et Julián Álvarez ?

LaLiga
FC Barcelone
FEATURES
A. Gordon
J. Alvarez
R. Lewandowski
M. Casado
F. Torres
A. Fati
M. Rashford

Malgré des problèmes chroniques de trésorerie, le FC Barcelone se retrouve soudainement en mesure de débourser 80 millions d'euros pour Anthony Gordon et peut-être même 100 millions d'euros pour Julián Álvarez. Comment ? Voici pourquoi.

« Barcelone n'a pas un sou ! », a lancé la légende du Bayern àla chaîne ARD après la victoire 3-0 de son équipe en finale de la Coupe d'Allemagne contre le VfB Stuttgart, lorsqu'on lui a demandé s'il craignait de voir Harry Kane partir en Catalogne. Des rumeurs concernant un départ prématuré du capitaine anglais de Munich et l'intérêt du Barça avaient fait surface à plusieurs reprises ces derniers mois.

Si le départ de Kane reste peu probable, le club catalan a déjà recruté Anthony Gordon, une cible de longue date du Bayern, en le prélevant à Newcastle contre environ 80 millions d’euros, une somme que les champions d’Allemagne n’ont pas souhaité égaler.

Cette opération pose une question évidente : où le Barça a-t-il trouvé les fonds nécessaires ? Que deviennent ses problèmes d’enregistrement bien documentés ? Et comment compte-t-il débourser les 100 millions d’euros supplémentaires réclamés pour Julian Álvarez ?

  • Asphyxié par une dette colossale, le FC Barcelone a multiplié des opérations financières hors du commun pour renflouer ses caisses, tandis que des problèmes d’enregistrement ont régulièrement paralysé la gestion de son effectif ces dernières années. Ce casse-tête pourrait toutefois toucher à sa fin.

    Selon Sport, il ne manque plus que 12 à 14 millions d’euros pour que le club se conforme à nouveau à la règle espagnole du « 1 pour 1 », qui autorise chaque formation à dépenser ou à investir un euro pour chaque euro gagné ou économisé. En deçà de cet objectif, les clubs ne peuvent utiliser que 25 % de leurs revenus, une contrainte financière qui a déjà bloqué plusieurs tentatives de recrutement du Barça ces dernières saisons.

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  • Lewandowski s'en va, tandis que Torres et Casado devraient lui emboîter le pas.

    Le départ imminent de Robert Lewandowski, dont le contrat expire, allégera immédiatement la masse salariale du Barça, l’attaquant polonais étant actuellement le joueur le mieux payé du club. Le club devrait également renoncer à recruter Marcus Rashford, actuellement prêté par Manchester United, qui se situe dans une tranche salariale similaire au sommet de la grille des salaires.

    Les économies réalisées devraient ainsi libérer une marge de manœuvre financière précieuse pour investir.

    Néanmoins, le club reste lourdement endetté : avec les coûts de rénovation du Camp Nou, la dette atteint 2,6 milliards d’euros. Pour finaliser les arrivées de Gordon ou d’Alvarez et garantir leur inscription en Liga, les Blaugranas doivent donc encore lever des fonds.

    Selon Sport, les attaquants Ferran Torres et Marc Casado pourraient être inclus dans un éventuel échange pour Alvarez, l’Atlético de Madrid manifestant depuis longtemps un intérêt pour Casado ; reste à finaliser les détails avant de conclure l’opération.

  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mercato du Barça : Anthony Gordon est-il seulement le début d'une série de recrues ?

    Marc-André ter Stegen n’entre plus dans les plans à long terme du club. Un transfert définitif ou un nouveau prêt permettrait à Flick de diminuer la masse salariale. Ansu Fati, présenté comme l’héritier présomptif de Messi, a passé la saison dernière en prêt à Brighton puis à Monaco ; un départ définitif générerait des liquidités dont le club a grandement besoin.

    Bien que la situation financière du club demeure délicate, la relative souplesse des règles salariales en Espagne, combinée au retour du plafond de dépenses « 1 pour 1 », offre au président Joan Laporta et au directeur sportif Deco une marge de manœuvre accrue sur le marché des transferts. Anthony Gordon pourrait ainsi être le premier d’une série de nouveaux arrivants.