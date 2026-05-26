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Malgré sa blessure, Alphonso Davies conserve intact son rêve de Coupe du monde, même s’il manquera le premier match du groupe B avec le Bayern Munich
Une blessure pourrait empêcher Davies de prendre part à la Coupe du monde.
À l’approche de la Coupe du monde, Jesse Marsch a livré un point médical rassurant sur Alphonso Davies. Le défenseur du Bayern Munich soigne actuellement une déchirure aux ischio-jambiers, subie lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain, qui avait suscité des craintes sur sa participation au tournoi organisé dans son pays. Si le natif de Toronto figure bien dans la liste préliminaire de 32 joueurs convoqués par le sélectionneur, il est resté en Allemagne afin d’achever les premières étapes de sa rééducation.
Le sélectionneur estime que le joueur de 25 ans pourra tout de même entrer en jeu durant la compétition, même si le match d’ouverture du groupe B contre la Bosnie-Herzégovine, le 12 juin, pourrait arriver trop tôt. Cette semaine, le Canada a tenu un stage d’entraînement à Charlotte en vue de rencontres amicales face à l’Ouzbékistan et à l’Irlande, alors que les préparatifs se poursuivent.
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Marsch affirme que Davies sera bien présent à la Coupe du monde.
En conférence de presse lors du stage de préparation du Canada, Marsch a reconnu que Davies serait très probablement forfait pour le match d’ouverture, tout en se disant confiant quant à son retour en cours de tournoi.
« Oui, je pense qu'Alphonso jouera la Coupe du monde », a-t-il déclaré à ESPN. « Non, je ne pense pas qu'il sera tout à fait prêt le 12 juin. Mais on verra bien. »
Marsch détaille le programme de rééducation du défenseur du Bayern.
Davies demeure l’un des joueurs les plus influents du Canada, avec 58 sélections et 15 buts internationaux à son actif. Sa vitesse, son danger offensif et son expérience sont jugés essentiels aux ambitions du Canada, qui espère briller lors de cette Coupe du monde organisée conjointement avec les États-Unis et le Mexique.
« Le Bayern lui a fait suivre certains protocoles qu'ils peuvent mettre en place en Allemagne, mais pas en Amérique du Nord », a ajouté Marsch. « C'est donc l'une des raisons pour lesquelles il est resté en Allemagne, car nous pensons qu'ils disposent de techniques de pointe en matière de traitements, ce qui, selon nous, a été bénéfique. Ils sont également très solidaires et souhaitent le voir jouer à la Coupe du monde. Ils comprennent l’importance de soutenir leurs joueurs tant au niveau du club qu’au niveau international. »
« Alfonso sera ici le 31 à Edmonton. Nous avons donc discuté avec le Bayern et avons convenu qu’il était préférable pour lui de poursuivre son traitement de rééducation jusqu’au 28, puis de lui accorder quelques jours de repos avant qu’il nous rejoigne le 31. Nous reprendrons alors sa rééducation afin de l’amener au meilleur niveau physique possible pour qu’il intègre notre groupe. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers le calendrier de récupération de Davies.
Le Canada doit annoncer vendredi sa liste définitive de 26 joueurs pour la Coupe du monde, et Davies devrait y figurer malgré ses problèmes physiques. Son retour pour les dernières journées de la phase de groupes dépendra de sa progression durant les prochaines semaines. Marsch et son staff le surveilleront de près lors des matchs amicaux contre l’Ouzbékistan et l’Irlande. Même si son absence pour l’ouverture serait un coup dur, les Canadiens espèrent récupérer leur atout majeur afin qu’il apporte un élan décisif aux hôtes tout au long du tournoi.