Davies demeure l’un des joueurs les plus influents du Canada, avec 58 sélections et 15 buts internationaux à son actif. Sa vitesse, son danger offensif et son expérience sont jugés essentiels aux ambitions du Canada, qui espère briller lors de cette Coupe du monde organisée conjointement avec les États-Unis et le Mexique.

« Le Bayern lui a fait suivre certains protocoles qu'ils peuvent mettre en place en Allemagne, mais pas en Amérique du Nord », a ajouté Marsch. « C'est donc l'une des raisons pour lesquelles il est resté en Allemagne, car nous pensons qu'ils disposent de techniques de pointe en matière de traitements, ce qui, selon nous, a été bénéfique. Ils sont également très solidaires et souhaitent le voir jouer à la Coupe du monde. Ils comprennent l’importance de soutenir leurs joueurs tant au niveau du club qu’au niveau international. »

« Alfonso sera ici le 31 à Edmonton. Nous avons donc discuté avec le Bayern et avons convenu qu’il était préférable pour lui de poursuivre son traitement de rééducation jusqu’au 28, puis de lui accorder quelques jours de repos avant qu’il nous rejoigne le 31. Nous reprendrons alors sa rééducation afin de l’amener au meilleur niveau physique possible pour qu’il intègre notre groupe. »