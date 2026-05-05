Selon Sky, Amiri voudrait quitter Mayence cet été malgré un contrat courant jusqu’en 2028. Le milieu de terrain chercherait un nouveau défi sportif lui permettant de signer un dernier gros contrat. Représenté depuis l’été dernier par le célèbre agent Pini Zahavi, le joueur de 29 ans étudie déjà plusieurs options. L’une d’elles serait Galatasaray Istanbul, mais un transfert en Arabie saoudite serait également envisageable pour le joueur.
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Malgré les réserves de l’entraîneur, Galatasaray aurait coché le nom d’un international allemand sur sa short-list
Après ses investissements massifs de l’année dernière, Galatasaray s’apprête à nouveau à frappé fort sur le marché des transferts cet été. Si Amiri compte quelques partisans au sein du club, l’entraîneur Okan Buruk ne serait pas (encore) entièrement convaincu et privilégierait d’autres profils pour occuper le poste d’attaquant central.
Avant le coup d’envoi de l’exercice précédent, le club stambouliote avait déjà fait sensation en déboursant 75 millions d’euros pour recruter Victor Osimhen (SSC Naples), puis en attirant gratuitement Leroy Sané (FC Bayern Munich) et Ilkay Gündogan (Manchester City). Wilfried Singo (31 millions d’euros, Monaco) et Ugurcan Cakir (27,5 millions d’euros, Trabzonspor) ont également renforcé l’effectif.
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Nadiem Amiri nourrit toujours l’espoir de prendre part à la Coupe du monde.
Amiri a quitté Leverkusen pour rejoindre Mayence en janvier 2024, pour un montant de transfert d’un million d’euros seulement. Depuis, sa valeur marchande est remontée à 17 millions d’euros, selon Transfermarkt.de, grâce à ses excellentes performances.
Il compte neuf sélections avec l’Allemagne et a été rappelé par le sélectionneur national Julian Nagelsmann en 2025 après une longue pause. « La Coupe du monde, c’est le summum pour moi, y jouer pour l’Allemagne. J’ai maintenant 29 ans et ce sera probablement ma dernière chance », a-t-il déclaré à RTV/ntv, exprimant son espoir d’intégrer le groupe pour le Mondial cet été.
La saison 2025-2026 de Nadiem Amiri sous les couleurs de Mayence 05 :
Jeux : 33 Minutes jouées : 2 678 Buts : 16 Passes décisives : 4