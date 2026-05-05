Malgré les réserves de l’entraîneur, Galatasaray aurait coché le nom d’un international allemand sur sa short-list

Après ses investissements massifs de l’année dernière, Galatasaray s’apprête à nouveau à frappé fort sur le marché des transferts cet été. Si Amiri compte quelques partisans au sein du club, l’entraîneur Okan Buruk ne serait pas (encore) entièrement convaincu et privilégierait d’autres profils pour occuper le poste d’attaquant central.

Avant le coup d’envoi de l’exercice précédent, le club stambouliote avait déjà fait sensation en déboursant 75 millions d’euros pour recruter Victor Osimhen (SSC Naples), puis en attirant gratuitement Leroy Sané (FC Bayern Munich) et Ilkay Gündogan (Manchester City). Wilfried Singo (31 millions d’euros, Monaco) et Ugurcan Cakir (27,5 millions d’euros, Trabzonspor) ont également renforcé l’effectif.