Leroy Sané est rapidement venu en zone mixte, l’air parfaitement décontracté. Son intervention, d’une durée inférieure à une minute, a suivi la large victoire 7-1 de l’Allemagne face à Curaçao lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde. Malgré quelques actions moins réussies, l’international allemand a exprimé sa satisfaction.
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Malgré les doutes, Julian Nagelsmann maintient sa confiance en Leroy Sané, qui se retrouve à nouveau au cœur des préoccupations de la DFB
L’ailier de Galatasaray Istanbul a désormais disputé 13 matches internationaux sous le maillot national sans encore avoir trouvé le chemin des filets, bien qu’il ait disposé dimanche de deux occasions en or. « Nous avons marqué beaucoup de buts, c’était l’objectif. Pour moi, l’essentiel est que nous gagnions », a-t-il déclaré après la rencontre, ajoutant qu’il ne se mettait pas de pression pour marquer. Il conclut en espérant que son premier but « viendra bientôt ».
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Julian Nagelsmann va-t-il aligner Leroy Sané dans le onze de départ contre la Côte d'Ivoire ?
Comme l'a souligné Lothar Matthäus, si le collectif tournait à plein régime, Sané est toutefois sorti du lot… à la marge. L'ailier se retrouve de nouveau confronté à la question récurrente de sa légitimité en équipe d'Allemagne, où il a été aligné principalement en raison des blessures de Serge Gnabry et de Lennart Karl.
Contre la Côte d’Ivoire, Julian Nagelsmann pourrait le remplacer par Maximilian Beier ou Jamie Leweling à ce poste, ou bien décaler Kai Havertz sur l’aile, mais ces options semblent peu probables. « Il s’est beaucoup investi, il a été assidu », a reconnu le sélectionneur. « Il a été très présent, tant en attaque qu’en défense. »
Il lui a aussi manqué de chance. « Il a réalisé un contrôle de classe mondiale, mais a ensuite tiré juste à côté du but », a critiqué Matthäus dans son analyse pour le journal Bild. C’était à la 63e minute ; auparavant, il n’avait pas réussi à frapper le ballon dans une autre action : « Il doit profiter de ce genre d’occasions », a souligné Matthäus. On attendrait davantage d’un joueur « de sa classe, de sa qualité, de son expérience ».