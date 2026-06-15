Comme l'a souligné Lothar Matthäus, si le collectif tournait à plein régime, Sané est toutefois sorti du lot… à la marge. L'ailier se retrouve de nouveau confronté à la question récurrente de sa légitimité en équipe d'Allemagne, où il a été aligné principalement en raison des blessures de Serge Gnabry et de Lennart Karl.

Contre la Côte d’Ivoire, Julian Nagelsmann pourrait le remplacer par Maximilian Beier ou Jamie Leweling à ce poste, ou bien décaler Kai Havertz sur l’aile, mais ces options semblent peu probables. « Il s’est beaucoup investi, il a été assidu », a reconnu le sélectionneur. « Il a été très présent, tant en attaque qu’en défense. »

Il lui a aussi manqué de chance. « Il a réalisé un contrôle de classe mondiale, mais a ensuite tiré juste à côté du but », a critiqué Matthäus dans son analyse pour le journal Bild. C’était à la 63e minute ; auparavant, il n’avait pas réussi à frapper le ballon dans une autre action : « Il doit profiter de ce genre d’occasions », a souligné Matthäus. On attendrait davantage d’un joueur « de sa classe, de sa qualité, de son expérience ».