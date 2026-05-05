À la 58e minute, le FC Bayern encaisse un cinquième but, synonyme de 2-5 à l’aller contre le Paris Saint-Germain. Le Parc des Princes vibre, les Munichois semblent battus et les Parisiens « se félicitaient comme s'ils avaient déjà gagné », note le directeur sportif Max Eberl. Mais il n’en est rien : porté par un impressionnant sursaut d’orgueil, le FC Bayern remonte jusqu’à 4-5. Avant le match retour mercredi, tout reste donc possible.
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Malgré les apparences défavorables, le FC Bayern pourrait pourtant brandir un « atout majeur » lors du match retour contre le PSG
Les Munichois ont une nouvelle fois démontré à Paris leur impressionnante capacité à encaisser les coups et leur condition physique tout aussi impressionnante. En fin de match, ils auraient même pu faire mieux. « En fin de rencontre, Paris semblait fatigué, souffrait de crampes et cherchait à gagner du temps », a analysé Joshua Kimmich. « On avait vraiment le sentiment qu’il y avait encore quelque chose à faire. Le 5-5 était à portée de main. »
Un constat partagé par l’expert en chef Lothar Matthäus, pour qui le FC Bayern était « nettement supérieur sur le plan athlétique ». D’après ses calculs, les Bavarois ont parcouru près de six kilomètres de plus que des Parisiens montrant des signes de rupture. « Les joueurs du PSG sont arrivés à bout de forces, ils défendaient la langue pendante », ajoute-t-il.
Pour Matthäus, la condition physique et la fraîcheur constitueront « le plus grand atout » du FC Bayern au match retour. Un avis compréhensible au vu des dernières images, mais aussi surprenant : en réalité, les statistiques indiquent que les cadres parisiens ont été bien moins sollicités que leurs homologues bavarois cette saison.
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Michael Olise, Luis Diaz et Harry Kane sont des joueurs clés du Bayern Munich et figurent presque systématiquement sur la feuille de match.
Les onze joueurs qui devraient être titulaires au FC Bayern mercredi ont déjà accumulé à eux tous 34 153 minutes de jeu. Leurs homologues du PSG, pour le même nombre de matches officiels, n'en totalisent que 29 463. Dix joueurs munichois ont déjà passé plus de 2 800 minutes sur le terrain cette saison, contre seulement trois Parisiens.
Cette différence est particulièrement marquée en attaque : les deux joueurs munichois les plus utilisés sont les ailiers Luis Diaz (3 760 minutes) et Michael Olise (3 716 minutes), tandis que l’avant-centre Harry Kane (3 690 minutes) pointe déjà à la quatrième place, juste derrière Kimmich. Pourtant, ce trio offensif ne montre aucun signe de surmenage et continue d’alimenter le compteur buts. À l’inverse, les Parisiens Khvicha Kvaratskhelia (2 576), Désiré Doué (2 235) et Ousmane Dembélé (1 913) totalisent sensiblement moins de temps de jeu.
FC Bayern vs PSG : le temps de jeu cumulé des probables titulaires
Le Bayern Munich Paris Saint-Germain Manuel Neuer (3 060 minutes) Matvey Safonov (2 100 minutes) Josip Stanisic (2 861) Warren Zaire-Emery (4 051) Dayot Upamecano (3 031) Marquinhos (2 294) Jonathan Tah (3515) Willian Pacho (3629) Konrad Laimer (3027) Nuno Mendes (2774) Joshua Kimmich (3713) Vitinha (3748) Aleksandar Pavlovic (2906) João Neves (2372) Jamal Musiala (874) Fabian Ruiz (1771) Michael Olise (3716) Desire Doué (2235) Harry Kane (3690) Ousmane Dembélé (1913) Luis Díaz (3760) Khvicha Kvaratskhelia (2576).
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Luis Enrique dispose d’un effectif plus profond que Vincent Kompany et peut donc opérer davantage de rotations.
Dembélé et Doué ont certes connu des pépins physiques les tenant parfois éloignés des terrains. Pourtant, même lorsque son groupe était au complet, Luis Enrique, le mentor du PSG, a globalement mieux géré la fraîcheur de ses cadres que Vincent Kompany. Il a pu s’appuyer sur un effectif légèrement plus profond.
Outre le titulaire Serge Gnabry, les remplaçants Lennart Karl, Tom Bischof et Raphael Guerreiro étaient également à l’infirmerie ces derniers temps, laissant Kompany avec un effectif réduit, surtout dans le secteur offensif. Samedi face au 1. FC Heidenheim, Nicolas Jackson constituait l’unique solution de rotation disponible en attaque. Konrad Laimer et Aleksandar Pavlovic ont donc été alignés comme ailiers de circonstance, un choix surprenant et peu concluant. Malgré tout, un quadruplé de remplacements de haut vol, dont Olise, Diaz et Kane à la mi-temps, a permis aux Munichois d’arracher un 3-3. Un nouvel exploit après le 4-3 face au FSV Mayence 05 la semaine passée et la manche aller contre le PSG. Mercredi, Bischof, Karl et Guerreiro devraient toutefois être de retour.
À Munich, il devra se passer d’Achraf Hakimi, blessé, mais il a déjà pu faire tourner son effectif sans difficulté lors du match nul 2-2 contre le FC Lorient. La différence la plus flagrante s’opère sur les ailes : contre Lorient, deux spécialistes de grand talent, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, ont été alignés d’entrée. Entre les huitièmes de finale contre Chelsea et les quarts contre Liverpool en Ligue des champions, Enrique n’a d’ailleurs pas eu à se préoccuper de ce type de rotation : la fédération nationale a purement et simplement reporté les journées de championnat concernées.
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Marquinhos n’a pris part qu’à une seule des dix dernières rencontres de Ligue 1.
Intéressons-nous désormais aux onze joueurs de chaque effectif ayant disputé le plus de minutes en championnat. Au Bayern Munich, huit d’entre eux étaient présents sur la pelouse du Parc des Princes lors du match aller. Ils pourraient même être neuf au retour si Laimer, comme prévu, retrouve le onze de départ. Chez le PSG, en revanche, seuls cinq des onze joueurs les plus utilisés en Ligue 1 ont commencé la rencontre initiale.
Au PSG, le défenseur central ukrainien Ilya Zabarnyi pointe à la deuxième place du classement des joueurs les plus utilisés en Ligue 1, mais il n’a pas encore disputé la moindre minute en Ligue des champions en 2026. Le capitaine et pilier de la défense Marquinhos n’a, lui, été aligné qu’une seule fois lors des dix dernières journées de championnat.
En Ligue des champions, les titulaires parisiens emmenés par Marquinhos sont alignés à chaque rencontre. Willian Pacho (le seul joueur à n’avoir manqué aucune seconde), Vitinha, Warren Zaire-Emery et Nuno Mendes forment le quatuor le plus utilisé de la compétition. Côté bavarois, Aleksandar Pavlovic pointe à la 17e place.
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Le spectacle offert par Paris : l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, n'est que modérément impressionné
Le vainqueur de la confrontation entre le FC Bayern et le PSG rencontrera en finale soit Arsenal, soit l’Atlético Madrid. L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est bien sûr extasié sur le spectacle offert lors du match aller à Paris. Selon lui, cette performance n’a été possible que parce que le FC Bayern et le PSG, heureusement pour eux, ne sont pas basés en Angleterre et ne subissent donc pas les contraintes locales.
« Quand je regarde le nombre de minutes jouées et la fraîcheur de ces joueurs, cela ne me surprend pas », a déclaré Arteta. « La différence entre les championnats et la manière dont on y joue est comme le jour et la nuit. Nous comparons ici deux mondes totalement différents. »
En Angleterre, la Coupe de la Ligue s’ajoute au calendrier, la Premier League compte deux clubs de plus que la Bundesliga et la Ligue 1, et Arsenal a donc disputé sept matchs de plus que le FC Bayern et le PSG jusqu’ici cette saison. Toutefois, en comparant uniquement les Bavarois et les Gunners, l’écart de charge n’est pas aussi abyssal qu’il y paraît.
Si cinq Gunners ont bien accumulé davantage de minutes que Díaz, le pilier bavarois, l’écart se resserre ensuite vite : Stanisic, dixième joueur le plus utilisé à Munich (2 861 minutes), a même joué plus que son équivalent londonien, Leandro Trossard (2 577). Diaz, Kane et Olise ont d’ailleurs chacun passé davantage de temps sur la pelouse que Viktor Gyökeres, l’attaquant le plus utilisé par Arsenal.