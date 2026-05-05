Les Munichois ont une nouvelle fois démontré à Paris leur impressionnante capacité à encaisser les coups et leur condition physique tout aussi impressionnante. En fin de match, ils auraient même pu faire mieux. « En fin de rencontre, Paris semblait fatigué, souffrait de crampes et cherchait à gagner du temps », a analysé Joshua Kimmich. « On avait vraiment le sentiment qu’il y avait encore quelque chose à faire. Le 5-5 était à portée de main. »

Un constat partagé par l’expert en chef Lothar Matthäus, pour qui le FC Bayern était « nettement supérieur sur le plan physique ». D’après ses calculs, les Bavarois ont parcouru près de six kilomètres de plus que des Parisiens montrant des signes de faiblesse : « Ils sont arrivés à bout de forces, la langue pendante. »

Selon lui, la condition physique et la fraîcheur constitueront « le plus grand atout » du FC Bayern au match retour. Un avis compréhensible au vu des images récentes, mais aussi surprenant : en réalité, tout indique que la situation est exactement inverse. Les cadres parisiens ont en effet été nettement moins sollicités que leurs homologues munichois cette saison, comme le montrent plusieurs statistiques.