À la 58e minute, le FC Bayern encaisse un cinquième but, synonyme de 2-5, lors du match aller contre le Paris Saint-Germain. Le Parc des Princes vibre, les Munichois semblent battus et les Parisiens « se félicitent comme s’ils avaient déjà gagné », note le directeur sportif Max Eberl. Mais le FC Bayern, porté par un impressionnant sursaut d’orgueil, refait surface et ramène le score à 4-5. Avant le match retour mercredi, tout reste donc ouvert.
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Malgré les apparences contraires, le FC Bayern pourrait pourtant aligner un atout majeur pour le match retour contre le PSG
Les Munichois ont une nouvelle fois démontré à Paris leur impressionnante capacité à encaisser les coups et leur condition physique tout aussi impressionnante. En fin de match, ils auraient même pu faire mieux. « En fin de rencontre, Paris semblait fatigué, souffrait de crampes et cherchait à gagner du temps », a analysé Joshua Kimmich. « On avait vraiment le sentiment qu’il y avait encore quelque chose à faire. Le 5-5 était à portée de main. »
Un constat partagé par l’expert en chef Lothar Matthäus, pour qui le FC Bayern était « nettement supérieur sur le plan physique ». D’après ses calculs, les Bavarois ont parcouru près de six kilomètres de plus que des Parisiens montrant des signes de faiblesse : « Ils sont arrivés à bout de forces, la langue pendante. »
Selon lui, la condition physique et la fraîcheur constitueront « le plus grand atout » du FC Bayern au match retour. Un avis compréhensible au vu des images récentes, mais aussi surprenant : en réalité, tout indique que la situation est exactement inverse. Les cadres parisiens ont en effet été nettement moins sollicités que leurs homologues munichois cette saison, comme le montrent plusieurs statistiques.
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Michael Diaz, Luis Olise et Harry Kane sont des joueurs clés du Bayern Munich, alignés très régulièrement sur la pelouse.
Les onze joueurs qui devraient être titulaires au FC Bayern mercredi ont déjà accumulé à eux tous 34 153 minutes de jeu. Leurs homologues du PSG, pour le même nombre de matches officiels, n'en totalisent que 29 463. Dix joueurs munichois ont déjà passé plus de 2 800 minutes sur le terrain cette saison, contre seulement trois Parisiens.
Cette différence est particulièrement marquée en attaque : les deux joueurs munichois les plus utilisés sont les ailiers Luis Diaz (3 760 minutes) et Michael Olise (3 716 minutes), tandis que l’avant-centre Harry Kane (3 690 minutes) pointe déjà à la quatrième place, juste derrière Kimmich. Pourtant, ce trio offensif ne montre aucun signe de surmenage et continue d’alimenter le compteur buts. À l’inverse, les Parisiens Khvicha Kvaratskhelia (2 576), Désiré Doué (2 235) et Ousmane Dembélé (1 913) totalisent sensiblement moins de temps de jeu.
FC Bayern vs PSG : le temps de jeu cumulé des probables titulaires
Le Bayern Munich Paris Saint-Germain Manuel Neuer (3 060 minutes) Matvey Safonov (2 100 minutes) Josip Stanisic (2 861) Warren Zaire-Emery (4 051) Dayot Upamecano (3 031) Marquinhos (2 294) Jonathan Tah (3515) Willian Pacho (3629) Konrad Laimer (3027) Nuno Mendes (2774) Joshua Kimmich (3713) Vitinha (3748) Aleksandar Pavlovic (2906) João Neves (2372) Jamal Musiala (874) Fabian Ruiz (1771) Michael Olise (3716) Desire Doué (2235) Harry Kane (3 690) Ousmane Dembélé (1913) Luis Díaz (3760) Khvicha Kvaratskhelia (2576).
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Luis Enrique dispose d’un effectif plus profond que Vincent Kompany et peut donc opérer davantage de rotations.
Dembélé et Doué ont certes connu des périodes d’indisponibilité en raison de blessures. Même lorsque son groupe était au complet, Luis Enrique, le mentor du PSG, a toutefois géré la fraîcheur de ses cadres avec davantage de prudence que Vincent Kompany. Il disposait par ailleurs d’un effectif légèrement plus profond.
Outre le titulaire Serge Gnabry, les remplaçants Lennart Karl, Tom Bischof et Raphael Guerreiro ayant également été à l’infirmerie ces derniers temps, Kompany s’est retrouvé à court d’options, surtout dans le secteur offensif. Samedi face au 1. FC Heidenheim, Nicolas Jackson constituait la seule solution de rotation disponible en attaque. Konrad Laimer et Aleksandar Pavlovic ont donc été alignés comme ailiers de fortune, un choix surprenant et peu concluant. Malgré tout, un quadruplé de remplacements de haut vol, dont Olise, Diaz et Kane à la mi-temps, a permis aux Munichois d’arracher un 3-3. Un nouvel exploit après le 4-3 face au FSV Mayence 05 la semaine passée et la manche aller contre le PSG. Mercredi, Bischof et Karl devraient toutefois être à nouveau disponibles.
À Munich, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, privé d’Achraf Hakimi, a pu faire tourner son effectif sans difficulté lors du match nul 2-2 contre le FC Lorient. La différence la plus frappante s’est observée sur les ailes : contre Lorient, deux spécialistes très talentueux, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, ont été titularisés. Entre les huitièmes de finale contre Chelsea et les quarts contre Liverpool en Ligue des champions, Enrique n’a d’ailleurs pas eu à se soucier de ce genre de rotation : la fédération nationale a reporté sans hésiter les journées de championnat concernées.
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Marquinhos n’a pris part qu’à une seule des dix dernières rencontres de Ligue 1.
Il est également instructif d’examiner les onze joueurs de chaque club ayant accumulé le plus de minutes de jeu dans leurs championnats nationaux respectifs. Au FC Bayern, huit de ces joueurs étaient sur la pelouse lors du match à Paris. Ils pourraient même être neuf au retour si Laimer, comme prévu, retrouve le onze de départ. Au PSG, seuls cinq des onze joueurs les plus utilisés en Ligue 1 ont débuté l’aller.
Au PSG, le défenseur central ukrainien Ilya Zabarnyi pointe à la deuxième place du classement des joueurs les plus utilisés en Ligue 1, mais il n’a pas encore disputé la moindre minute en Ligue des champions en 2026. Le capitaine et pilier de la défense Marquinhos n’a, lui, été aligné qu’une seule fois lors des dix dernières journées de championnat.
En Ligue des champions, en revanche, le groupe parisien emmené par Marquinhos est aligné à chaque rencontre : Willian Pacho (le seul joueur à n’avoir manqué aucune seconde), Vitinha, Warren Zaire-Emery et Nuno Mendes trustent le haut du classement des joueurs les plus utilisés dans la compétition. Côté bavarois, Aleksandar Pavlovic pointe à la 17e place.
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Le spectacle offert par Paris : l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, n'est que modérément impressionné
Le vainqueur de la confrontation entre le FC Bayern et le PSG rencontrera en finale soit Arsenal, soit l’Atlético Madrid. L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, s’est bien sûr extasié sur le spectacle offert lors du match aller à Paris. Selon lui, cette performance n’a été possible que parce que le FC Bayern et le PSG, heureusement pour eux, ne sont pas basés en Angleterre et ne subissent donc pas les contraintes locales.
« Quand je regarde le nombre de minutes jouées et la fraîcheur de ces joueurs, cela ne me surprend pas », a déclaré Arteta. « La différence entre les championnats et la manière dont on y joue est comme le jour et la nuit. Nous comparons ici deux mondes complètement différents. »
En Angleterre, il est vrai qu’il existe une compétition supplémentaire avec la Coupe de la Ligue, que la Premier League compte deux clubs de plus que la Bundesliga et la Ligue 1, et qu’Arsenal a donc disputé sept matchs de plus que le FC Bayern et le PSG jusqu’ici cette saison. Toutefois, en comparant spécifiquement les charges des Munichois et des Gunners, l’écart se resserre.
Si cinq Gunners ont bien dépassé le total de minutes de Díaz, les écarts se resserrent ensuite vite : Stanisic, dixième joueur le plus utilisé à Munich (2 861 minutes), a ainsi joué davantage que son équivalent londonien, Leandro Trossard (2 577). Diaz, Kane et Olise ont d’ailleurs chacun passé davantage de temps sur la pelouse que Viktor Gyökeres, l’attaquant le plus utilisé par Arsenal.