D’abord l’Espagne, puis la France : malgré un dénouement final favorable au vice-champion du monde, les grands favoris ont, par moments, payé leur nonchalance lors de leurs entrées en matière.

Certes, le Sénégal n’est pas du même calibre que le Cap-Vert ; la victoire 3-1 des Bleus, finalement méritée, doit donc être saluée. Pourtant, la première période a de quoi inquiéter.

Même sur l’échelle de prudence de Deschamps, qui va du très prudent au moins prudent, les Bleus sont apparus trop passifs et attentistes. Mais ce qui a particulièrement frappé, c’est le manque de rythme avec lequel ils ont abordé la rencontre. Et ce, alors que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et même la star du Bayern, Michael Olise, figurent parmi les joueurs les plus rapides de la planète, avec ou sans ballon. Si l’on n’attend pas d’une Coupe du monde, a fortiori d’un tournoi aussi prestigieux, qu’elle invente de nouvelles tendances tactiques, le football de haut niveau, et pas seulement la Ligue des champions, reste par essence un sport de vitesse.

Les Bleus ont bien rectifié le tir en seconde période, imposant un rythme plus élevé et se créant logiquement plusieurs occasions franches pour l’emporter 3-1. Reste que les vingt-deux premières minutes d’attentisme doivent alerter Deschamps, tout comme leurs homologues espagnol Luis de la Fuente et brésilien Carlo Ancelotti.

D’ici les deuxième matchs de groupe, les sélectionneurs disposent encore de quelques jours pour ajuster leurs plans : ils pourraient s’inspirer des rencontres de Ligue des champions du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain afin de voir comment les entraîneurs modernes et leurs équipes célèbrent le football aujourd’hui.