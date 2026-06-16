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Malgré le festival de records de Mbappé, le prochain Ballon d’Or pourrait bien porter le maillot du FC Bayern. Voici trois points à retenir de la victoire 3-1 de la France face au Sénégal en Coupe du monde
Didier Deschamps ne suit-il pas la Ligue des champions ?
D’abord l’Espagne, puis la France : malgré un dénouement final favorable au vice-champion du monde, les grands favoris ont, par moments, payé leur nonchalance lors de leurs entrées en matière.
Certes, le Sénégal n’est pas du même calibre que le Cap-Vert ; la victoire 3-1 des Bleus, finalement méritée, doit donc être saluée. Pourtant, la première période a de quoi inquiéter.
Même sur l’échelle de prudence de Deschamps, qui va du très prudent au moins prudent, les Bleus sont apparus trop passifs et attentistes. Mais ce qui a particulièrement frappé, c’est le manque de rythme avec lequel ils ont abordé la rencontre. Et ce, alors que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et même la star du Bayern, Michael Olise, figurent parmi les joueurs les plus rapides de la planète, avec ou sans ballon. Si l’on n’attend pas d’une Coupe du monde, a fortiori d’un tournoi aussi prestigieux, qu’elle invente de nouvelles tendances tactiques, le football de haut niveau, et pas seulement la Ligue des champions, reste par essence un sport de vitesse.
Les Bleus ont bien rectifié le tir en seconde période, imposant un rythme plus élevé et se créant logiquement plusieurs occasions franches pour l’emporter 3-1. Reste que les vingt-deux premières minutes d’attentisme doivent alerter Deschamps, tout comme leurs homologues espagnol Luis de la Fuente et brésilien Carlo Ancelotti.
D’ici les deuxième matchs de groupe, les sélectionneurs disposent encore de quelques jours pour ajuster leurs plans : ils pourraient s’inspirer des rencontres de Ligue des champions du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain afin de voir comment les entraîneurs modernes et leurs équipes célèbrent le football aujourd’hui.
- AFP
Sur le terrain, Kylian Mbappé peut tout se permettre.
Il serait réducteur d’imputer l’inefficace première période des Bleus uniquement à la prudence tactique de Deschamps. Le sélectionneur, fidèle à son plan de jeu, ne modifiera pas son approche pour ses dernières sorties, et, dans l’ensemble, ses équipes ont souvent répondu présent. De plus, le fait qu’un joueur ne soit pas parti à la poursuite du ballon après une perte de possession, offrant ainsi l’occasion en or – y compris le tir sur le poteau – à l’ancien joueur prêté par le Bayern, Nicolas Jackson, ne saurait être imputé aux choix ou aux enseignements de Deschamps ; la responsabilité en incombe à Kylian Mbappé.
Mais après ce 3-1, on parle surtout des records spectaculaires de Mbappé et de ses deux buts, c’est logique – surtout pour ce deuxième but incroyable inscrit de loin peu avant la fin. Mbappé a marqué 58 buts en seulement 99 sélections : aucun Français n’a fait mieux. Un nouveau jalon dans une carrière déjà jalonnée de superlatifs. Prochaine marche : la Coupe du monde 2026, où deux buts supplémentaires lui suffiraient pour rejoindre Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du tournoi. Vainqueur 3-1 et logiquement favorite, la France poursuit donc son parcours avec un Mbappé déjà décisif.
Il n’avait que 19 ans lorsqu’il a été sacré champion du monde en Russie en 2018, ses quatre buts ayant joué un rôle crucial dans la conquête du titre et lui valant le titre de meilleur jeune du tournoi. En 2022, il a livré un duel épique en finale face à Lionel Messi et à l’Argentine, maintenant presque à lui seul les espoirs français grâce à son triplé lors du match nul 3-3 à la fin du temps réglementaire. Avec huit buts au compteur, il a également terminé meilleur buteur de la compétition.
Mbappé semblait alors destiné à dominer le football mondial et à mener l’ère post-Messi, post-Ronaldo. Pourtant, en quatre ans, le contexte a changé : Bien qu’il ait inscrit de nombreux buts cette saison avec le Real Madrid et endossé le rôle de leader attendu chez les Blancos, ce sont d’autres qui ont raflé les grands titres : son ancien club, le PSG, notamment, qu’il a quitté dans la discorde… Le Ballon d’or a récemment été attribué à Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), tandis que Désiré Doué et Michael Olise (Bayern Munich) sont depuis longtemps perçus comme des joueurs plus excitants que Mbappé. Les quatre semblent désormais prendre un réel plaisir à défendre, et pas seulement en sélection. Un atout qui fait encore défaut à Mbappé. Mais si ce dernier continue à marquer de tels buts, même Deschamps lui pardonnera de ne pas toujours courir après un ballon perdu.
- AFP
Le prochain Ballon d’Or pourrait bien être un joueur du FC Bayern.
Depuis le sacre de Karl-Heinz Rummenigge en 1981 – qui avait alors enchaîné deux Ballons d’Or consécutifs –, aucun joueur du FC Bayern Munich n’a plus endossé le costume de lauréat. Depuis, la vitrine du club a connu quelques déceptions, notamment lorsque Franck Ribéry est rentré bredouille en 2013 ou quand la cérémonie a été annulée en 2020 en raison de la pandémie, privant ainsi Robert Lewandowski d’un trophée qu’il semblait promis à remporter (l’attaquant sera toutefois désigné meilleur joueur du monde lors de l’événement concurrent de la FIFA en 2021 et 2022).
Cette année, toutefois, un joueur du FC Bayern pourrait enfin succéder à Rummenigge. Et ce sont même deux éléments du club bavarois, les Anglais Harry Kane et Michael Olise, qui figurent parmi les prétendants ; Si Kane et ses coéquipiers anglais doivent encore prouver que la prétendue « génération dorée » peut enfin concrétiser son potentiel, Michael Olise doit, lui, se frayer un chemin parmi l’effectif français pourtant déjà blindé de talents : Dembélé vient de nouveau de soulever la Ligue des champions et Mbappé reste Mbappé.
Un détail nourrit toutefois l’espoir d’Olise et du Bayern : après la victoire 3-1 contre le Sénégal, la FIFA n’a pas désigné Mbappé, auteur d’un doublé et star de la Coupe du monde, comme meilleur joueur du match, mais bien Olise, à juste titre. – le jeu d’Olise était envoûtant ; le fait que Deschamps l’ait déplacé du côté droit vers le centre en deuxième mi-temps a radicalement changé la dynamique du match, et c’est de là qu’Olise a également adressé cette passe magique à Mbappé pour le 1-0 –, mais en règle générale, ces jurys ne désignent pas le meilleur joueur comme « joueur du match » immédiatement après le coup de sifflet final, mais plutôt les buteurs les plus efficaces. Si même ces jurys FIFA, pourtant chargés d’évaluer les prolongations, ont déjà compris que Michael Olise est l’homme clé des actions décisives, les experts du Ballon d’Or devraient l’avoir repéré depuis longtemps.