Malgré la rivalité qui oppose l’entraîneur du Benfica et le président du FC Porto, José Mourinho et André Villas-Boas restent en contact

Avant de rejoindre la direction, Villas-Boas a passé sept ans à analyser les équipes adverses pour le compte de Mourinho. Interrogé sur leur relation actuelle, Villas-Boas a déclaré au journal Marca : « Porto et l’ensemble de ses supporters ont pu rendre hommage à José lorsqu’il a quitté le Fenerbaçhe, juste avant de s’engager avec le Benfica, notre grand rival. Je pense que c’était important.

« Aujourd’hui, il est l’entraîneur du Benfica et, de temps à autre, nous échangeons des messages en respectant nos clubs respectifs, car nous poursuivons le même objectif : remporter le championnat. »