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Malgré la rivalité qui oppose l’entraîneur du Benfica et le président du FC Porto, José Mourinho et André Villas-Boas restent en contact
Un respect durable par-delà les clivages
Le duo portugais a connu une période faste, remportant ensemble de nombreux titres nationaux et européens au cours de passages très fructueux à Porto, Chelsea et Milan, Mourinho occupant alors le poste d’entraîneur principal et Villas-Boas faisant partie de son staff. Même s’ils se livrent aujourd’hui une concurrence acharnée pour s’assurer la suprématie nationale au Portugal, la flamme de la compétition n’a pas éteint leur admiration mutuelle. Villas-Boas a souligné que leur histoire commune constitue le fondement d’une amitié qui transcende sans peine leurs lignes de front actuelles.
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Un partenariat historique entre champions
Avant de rejoindre la direction, Villas-Boas a passé sept ans à analyser les équipes adverses pour le compte de Mourinho. Interrogé sur leur relation actuelle, Villas-Boas a déclaré au journal Marca : « Porto et l’ensemble de ses supporters ont pu rendre hommage à José lorsqu’il a quitté le Fenerbaçhe, juste avant de s’engager avec le Benfica, notre grand rival. Je pense que c’était important.
« Aujourd’hui, il est l’entraîneur du Benfica et, de temps à autre, nous échangeons des messages en respectant nos clubs respectifs, car nous poursuivons le même objectif : remporter le championnat. »
Un succès sans précédent dans toute l'Europe
Leur collaboration, entamée en 2002, s’est immédiatement traduite par deux titres consécutifs de champion du Portugal et par des succès retentissants sur la scène européenne. À Porto, le duo a d’abord conquis la Coupe de l’UEFA 2002-2003, avant de s’adjuger le Graal continental, la Ligue des champions, en 2003-2004. Leur palmarès s’est aussi enrichi de la Coupe du Portugal et de la Supercoupe du Portugal.
Lorsque Mourinho s’est installé à Londres pour entraîner Chelsea, son analyste de confiance l’a suivi. Ensemble, ils ont conquis l’Angleterre, remportant deux titres de Premier League, deux Coupes de la Ligue, une FA Cup et le Community Shield. Leur parcours s’est ensuite poursuivi à l’Inter, où ils ont décroché le Scudetto et la Supercoupe d’Italie lors de la saison 2008-2009, avant que Villas-Boas ne quitte le club pour entamer sa propre carrière d’entraîneur.
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Une lutte acharnée pour la suprématie nationale
Au cœur d’une saison sous haute pression, Porto occupe la première place avec 76 points en 29 matchs, sept unités devant le Benfica, troisième au classement. Sous les ordres de José Mourinho, les Dragons ont disputé 46 rencontres toutes compétitions confondues, pour 26 victoires. Prochaine étape : un déplacement périlleux en Angleterre, où les Dragons affronteront Nottingham Forest en quart de finale de l’Europa League, après un match nul 1-1 à l’aller. Dans le même temps, Benfica se prépare pour un clasico crucial dimanche face au Sporting CP, actuel dauphin, afin de préserver des chances de titre désormais fragiles.