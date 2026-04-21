Malgré la première victoire de Madrid après quatre matchs officiels, les supporters du Bernabéu ont sifflé le remplaçant du Real

À six journées de la fin du championnat, l’équipe de l’entraîneur Álvaro Arbeloa compte six points de retard sur le FC Barcelone. Kylian Mbappé (30e) et Vinicius Junior (50e) ont marqué, tandis que Toni Martínez a inscrit un but en fin de match pour les visiteurs (90e+3). Barcelone peut toutefois reprendre de l’avance sur son grand rival mercredi (21h30) en s’imposant face au Celta Vigo.

Avant le coup d’envoi, le groupe professionnel a dû former une haie d’honneur pour saluer les U19, fraîchement couronnés en Youth League et accueillis sous les applaudissements du Bernabéu.

Six jours après leur élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern, les Merengue ont ouvert le score grâce à une déviation heureuse de Mbappé. Le défenseur brésilien Eder Militao a ensuite connu une double malchance : sa frappe a heurté la barre transversale, puis il s’est blessé et a dû céder sa place à Rüdiger juste avant la mi-temps (45^e).