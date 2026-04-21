En Liga espagnole, les Merengues ont rempli leur devoir face au Deportivo Alavés, candidat à la relégation, en s'imposant 2-1 (1-0), entretenant ainsi leurs derniers espoirs de remporter au moins un titre cette saison. Mais Eduardo Camavinga a pu constater que la frustration des supporters du Real suite à l'élimination face au Bayern est loin d'être dissipée.
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Malgré la première victoire de Madrid après quatre matchs officiels, les supporters du Bernabéu ont sifflé le remplaçant du Real
À six journées de la fin du championnat, l’équipe de l’entraîneur Álvaro Arbeloa compte six points de retard sur le FC Barcelone. Kylian Mbappé (30e) et Vinicius Junior (50e) ont marqué, tandis que Toni Martínez a inscrit un but en fin de match pour les visiteurs (90e+3). Barcelone peut toutefois reprendre de l’avance sur son grand rival mercredi (21h30) en s’imposant face au Celta Vigo.
Avant le coup d’envoi, le groupe professionnel a dû former une haie d’honneur pour saluer les U19, fraîchement couronnés en Youth League et accueillis sous les applaudissements du Bernabéu.
Six jours après leur élimination en quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern, les Merengue ont ouvert le score grâce à une déviation heureuse de Mbappé. Le défenseur brésilien Eder Militao a ensuite connu une double malchance : sa frappe a heurté la barre transversale, puis il s’est blessé et a dû céder sa place à Rüdiger juste avant la mi-temps (45^e).
Après l'élimination face au Bayern : le Real renoue avec la victoire, Camavinga sifflé
En deuxième période, Vinicius a porté le score à 2-0 d’une frappe lointaine, s’abstenant de tout geste de joie et joignant simplement les mains en signe d’excuses. Mais le Bernabéu n’a pas encore tout pardonné : Camavinga, auteur d’une soirée difficile lors de la défaite 3-4 à Munich après avoir reçu un carton rouge, a été sifflé à son entrée en jeu (63^e) et à chacune de ses interventions.
Alavés a tout tenté pour éviter la défaite, mais Toni Martinez (45e+5) et Calebe (82e) ont vu leurs tirs repoussés par le poteau, et le but de la réduction du score est arrivé trop tard.