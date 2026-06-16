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Malgré la performance record de Mbappé, le prochain Ballon d’Or pourrait bien être un joueur du FC Bayern. Voici trois points à retenir de la victoire 3-1 de la France face au Sénégal en Coupe du monde
Didier Deschamps ne suit-il pas la Ligue des champions ?
D’abord l’Espagne, puis la France : malgré un dénouement final favorable au vice-champion du monde, les grands favoris ont parfois payé leur nonchalance lors de leurs entrées en matière.
Certes, le Sénégal n’est pas du même calibre que le Cap-Vert ; la victoire 3-1 des Bleus, méritée au final, doit donc être saluée. Pourtant, la première période a de quoi inquiéter.
Même sur l’échelle de prudence de Deschamps, qui va du très prudent au moins attentif, les Bleus sont apparus trop passifs et attentistes. Mais ce qui a surtout frappé, c’est le manque de rythme avec lequel ils ont abordé la rencontre. Et ce, alors que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et même la star du Bayern Michael Olise figurent parmi les joueurs les plus rapides de la planète, avec ou sans ballon. Si l’on n’attend pas d’une Coupe du monde, a fortiori d’un tournoi aussi prestigieux, qu’elle invente de nouvelles tendances tactiques, le haut niveau, partout et pas seulement en Ligue des champions, exige pourtant de la vitesse.
Les Bleus ont bien rectifié le tir en seconde période, accélérant le tempo et se créant logiquement plusieurs occasions franches pour l’emporter 3-1. Reste que cette entame laborieuse doit servir de signal d’alarme à Deschamps, tout comme à son homologue espagnol Luis de la Fuente et au sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti.
D’ici les deuxième matchs de groupe, les sélectionneurs disposent encore de quelques jours pour ajuster leur plan de jeu ; ils pourraient d’ailleurs s’inspirer des rencontres de Ligue des champions du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain afin de voir comment les entraîneurs modernes et leurs équipes célèbrent le football aujourd’hui.
- AFP
Sur le terrain, Kylian Mbappé se sait autorisé à tout tenter.
Il serait réducteur d’imputer uniquement la médiocre première période des Bleus à la tactique attentiste de Deschamps. Le sélectionneur, fidèle à sa stratégie pour ses derniers matchs, a vu son équipe, souvent solide, répondre présent. Et si un joueur ne s’est pas projeté pour récupérer le ballon après une perte, offrant ainsi une occasion en or – y compris un tir sur le poteau – à l’ancien prêt du Bayern, Nicolas Jackson, cela ne saurait être imputé aux choix ou à la méthode de Deschamps. La responsabilité en incombe à Kylian Mbappé.
Mais après ce 3-1, on parle surtout des records spectaculaires de Mbappé et de ses deux buts, c’est dans l’ordre des choses – surtout quand il claque un deuxième bijou de loin peu avant la fin. Mbappé a désormais 58 buts en seulement 99 sélections, ce que aucun Français n’a jamais accompli. Un nouveau jalon dans une carrière déjà riche en superlatifs. Prochaine marche : la Coupe du monde 2026, où deux buts supplémentaires lui suffiraient pour rejoindre Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du tournoi. Vainqueur en 2018 à seulement 19 ans, auteur de quatre réalisations et sacré meilleur jeune du Mondial russe, Mbappé porte toujours plus haut les espoirs d’une France qui, après ce 3-1 logique pour son entrée en lice, demeure la grande favorite du tournoi.
À peine âgé de 19 ans lors du sacre russe de 2018, il avait inscrit quatre buts décisifs et été désigné meilleur jeune du tournoi. En 2022, il a livré un duel épique en finale contre Lionel Messi et ses Argentins, maintenant à lui seul les espoirs français grâce à son triplé qui a permis d’atteindre 3-3 à la fin du temps réglementaire. Avec huit buts au total, il a terminé meilleur buteur de la compétition.
Mbappé semblait alors destiné à dominer le football mondial et à incarner l’ère post-Messi, post-Ronaldo. Mais, en quatre ans, le contexte a changé : Bien qu’il ait inscrit de nombreux buts cette saison avec le Real Madrid et endossé le rôle de leader attendu chez les Blancos, ce sont d’autres qui ont raflé les grands titres : son ancien club, le PSG, notamment, qu’il a quitté dans la discorde… Le Ballon d’or a récemment été attribué à Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), tandis que Désiré Doué et Michael Olise, au Bayern, sont depuis longtemps perçus comme des joueurs plus excitants que Mbappé. Les quatre semblent désormais prendre un réel plaisir à défendre, et pas seulement en sélection. Un atout qui manque encore à Mbappé. Mais si ce dernier continue à marquer de tels buts, même Deschamps lui pardonnera de ne pas toujours courir après un ballon perdu.
- AFP
Le prochain Ballon d’Or pourrait bien être un joueur du FC Bayern.
Depuis le sacre de Karl-Heinz Rummenigge en 1981 – l’ancien buteur allemand avait alors enchaîné deux Ballons d’Or consécutifs –, aucun joueur du FC Bayern Munich n’a plus conquéri la prestigieuse récompense. Depuis, la déception a parfois dominé à Munich, que l’on songe à Franck Ribéry rentrant bredouille en 2013 ou à l’annulation de la cérémonie en 2020 en raison de la pandémie, qui a privé Robert Lewandowski d’un sacre presque acquis (le Polonais s’est toutefois consolé en étant désigné meilleur joueur du monde par la FIFA lors des deux éditions suivantes).
Cette année, toutefois, un joueur du FC Bayern pourrait enfin succéder à Rummenigge. Et ce ne sont pas un, mais deux éléments du club bavarois qui figurent parmi les prétendants : les Anglais Harry Kane et Michael Olise. Si Kane et la « génération dorée » anglaise doivent encore prouver leur valeur, Olise doit, lui, se frayer un chemin parmi l’armada française. Dembélé a de nouveau soulevé la Ligue des champions et Mbappé reste Mbappé.
Un détail peut toutefois nourrir l’espoir d’Olise et du Bayern : après la victoire 3-1 contre le Sénégal, la FIFA a désigné non pas Mbappé, auteur d’un doublé et star de la Coupe du monde, mais bien Olise comme homme du match. À juste titre, certes – le jeu d’Olise était envoûtant ; le fait que Deschamps l’ait déplacé du côté droit vers le centre en deuxième mi-temps a radicalement changé la dynamique du match, et c’est de là qu’Olise a également adressé cette passe magique à Mbappé pour le 1-0 –, mais en règle générale, ces jurys ne désignent pas le meilleur joueur comme « joueur du match » immédiatement après le coup de sifflet final, mais plutôt les buteurs les plus efficaces. Si même ces jurys FIFA, pourtant chargés d’évaluer les prolongations, ont déjà compris qu’Olise est l’homme des actions décisives, les experts du Ballon d’Or ne peuvent l’ignorer.