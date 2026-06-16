D’abord l’Espagne, puis la France : malgré un dénouement final favorable au vice-champion du monde, les grands favoris ont parfois payé leur nonchalance lors de leurs entrées en matière.

Certes, le Sénégal n’est pas du même calibre que le Cap-Vert ; la victoire 3-1 des Bleus, méritée au final, doit donc être saluée. Pourtant, la première période a de quoi inquiéter.

Même sur l’échelle de prudence de Deschamps, qui va du très prudent au moins attentif, les Bleus sont apparus trop passifs et attentistes. Mais ce qui a surtout frappé, c’est le manque de rythme avec lequel ils ont abordé la rencontre. Et ce, alors que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et même la star du Bayern Michael Olise figurent parmi les joueurs les plus rapides de la planète, avec ou sans ballon. Si l’on n’attend pas d’une Coupe du monde, a fortiori d’un tournoi aussi prestigieux, qu’elle invente de nouvelles tendances tactiques, le haut niveau, partout et pas seulement en Ligue des champions, exige pourtant de la vitesse.

Les Bleus ont bien rectifié le tir en seconde période, accélérant le tempo et se créant logiquement plusieurs occasions franches pour l’emporter 3-1. Reste que cette entame laborieuse doit servir de signal d’alarme à Deschamps, tout comme à son homologue espagnol Luis de la Fuente et au sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti.

D’ici les deuxième matchs de groupe, les sélectionneurs disposent encore de quelques jours pour ajuster leur plan de jeu ; ils pourraient d’ailleurs s’inspirer des rencontres de Ligue des champions du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain afin de voir comment les entraîneurs modernes et leurs équipes célèbrent le football aujourd’hui.