Goal.com
En direct
Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Malgré la lourde défaite 6-0, Simone Inzagi a estimé que son équipe avait évolué avec la même organisation que celle du club saoudien Al-Taawoun, ce qui, selon lui, justifie l’exclusion temporaire de l’attaquant Miti. « Nous avons joué comme le Taawoun, d’où la décision d’écarter Miti », a déclaré l’entraîneur à l’issue de la rencontre. Cette phrase, brève mais chargée de sous-entendus, résume une réalité sportive où performance collective et choix tactiques se mêlent. En effet, le score sans appel met en lumière des failles défensives évidentes, tandis que la comparaison avec Al-Taawoun souligne une similitude dans le schéma de jeu, voire une certaine absence de créativité offensive. Quant à Miti, son absence du groupe est présentée comme une conséquence directe de cette approche stratégique, même si les détails précis de sa mise à l’écart n’ont pas été dévoilés

Al Hilal vs Al Kholood
Al Hilal
Al Kholood
Saudi Pro League
S. Inzaghi
Arabie saoudite
Italie

L’entraîneur italien a accordé une interview d’après-match suite au large succès de son équipe face à Al-Khaloud. Visiblement satisfait de la performance collective, il a salué l’engagement de ses joueurs et souligné la rigueur tactique qui a permis de prendre le large au tableau d’affichage. Ce résultat probant, acquis sans contestation possible, confirme la bonne dynamique du groupe et envoie un signal fort aux concurrents. Selon l’expérimenté technicien transalpin, ce type de prestation doit servir de référence pour aborder les prochaines échéances avec confiance.

L’entraîneur de l’Al-Hilal, l’Italien Simone Inzaghi, a expliqué avec autorité les raisons pour lesquelles il a décidé d’écarter temporairement l’attaquant ivoirien Mohamed Kader Miti du groupe appelé à affronter Al-Khaloud, malgré la brillante performance de l’avant-centre lors de la victoire éclatante contre Al-Taawoun.

Malgré cette absence, l’entraîneur a mené son équipe à une large victoire 6-0 sur la pelouse du stade Kingdom Arena, mercredi, lors de la 29^e journée du championnat Roshen. Cette décision, même si elle peut surprendre les observateurs, s’inscrit dans la gestion globale de l’effectif par Inzaghi. Le technicien transalpin, connu pour son exigence tactique, privilégie avant tout la fraîcheur physique et la concentration mentale de ses joueurs. En privant temporairement Mété de temps de jeu, il entend préserver l’équilibre collectif tout en motivant l’intéressé à maintenir un niveau d’exigence encore plus élevé à l’entraînement. Pour rappel, Al-Hilal occupe actuellement la première place du classement et vise un nouveau titre national. La rencontre face à Al-Kholoud, bien que déséquilibrée sur le papier, représentait un test important pour la profondeur du banc bleu. Mission accomplie pour Inzaghi : ses choix ont payé et la machine offensive a tourné à plein régime, offrant un spectacle convaincant aux supporters présents.

  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    La raison de l’absence de Miti Le staff technique a confirmé que l’attaquant Miti ne figurera pas sur la feuille de match pour la rencontre de ce soir. Si le club s’est contenté d’évoquer « une raison personnelle », nos sources indiquent que le joueur a ressenti une gêne musculaire lors de la dernière séance d’entraînement. Par précaution, le corps médical a donc décidé de le tenir à l’écart afin d’éviter toute récidive. Cette absence, bien que préventive, prive l’équipe d’un élément clé, auteur de plusieurs buts décisifs cette saison. Les coaches doivent désormais réajuster leur dispositif tactique pour compenser sa disparition et préserver l’équilibre collectif. Sur le plan sportif, ce contretemps rappelle la fragilité du groupe à l’approche des échéances importantes. Les supporters, impatients de voir leur équipe briller, devront se montrer patients et soutenir les remplaçants désignés. Selon le calendrier communiqué par le club, Miti devrait retrouver le groupe dès la semaine prochaine, sous réserve d’un examen complémentaire. En attendant, ses coéquipiers ont pour consigne de maintenir le niveau d’intensité et de solidarité afin de ne pas compromettre les objectifs fixés.

    L’entraîneur italien a confirmé que la raison pour laquelle Miti n’avait pas été retenu pour ce match était la nécessité de ne compter que sur huit joueurs étrangers, tout en se félicitant de sa prestation lors du dernier match.

    « En tant qu’entraîneur, j’ai mes choix pour chaque match, en fonction des circonstances », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse d’après-match rapportée par le journal saoudien « Al-Sharq Al-Awsat ».

    « Nous ne sommes autorisés à aligner que huit joueurs étrangers, et je suis satisfait de la performance de Miti lors du dernier match », a-t-il ajouté.

    L’attaquant avait pourtant ouvert le score lors du match nul 2-2 face à Al-Taawoun, samedi dernier, lors de la 27^e journée du championnat Roshen. En coulisses, le staff technique confirme que cette décision n’est pas définitive : « Miti reste un élément important de notre effectif, précise un membre de l’encadrement. Son but contre Al-Taawoun a démontré sa capacité à faire la différence, et il continuera à être utilisé dès que l’occasion se présente. » Pour rappel, la règle imposée par la ligue saoudienne limite à huit le nombre de joueurs non locaux sur la feuille de match. Une contrainte qui oblige les entraîneurs à faire des choix difficiles, d’autant plus quand plusieurs éléments affichent un niveau de performance similaire à l’entraînement. Dans ce contexte, la performance collective demeure la priorité. « Nous avons un groupe de qualité, et c’est le collectif qui prime, poursuit Inzaghi. Chaque joueur doit rester concentré et prêt à saisir sa chance quand il est appelé. » Prochain rendez-vous pour l’équipe : une rencontre cruciale en milieu de semaine, pour laquelle le technicien italien devra à nouveau composer avec cette contrainte réglementaire et gérer au mieux la motivation de son effectif.

    • Publicité

  • Le match de coopération Cette rencontre, qui oppose deux formations attachées à un jeu collectif et discipliné, s’annonce comme un rendez-vous majeur de la journée. Les deux clubs, connus pour leur capacité à créer des occasions en mouvement et à défendre avec solidarité, vont offrir un spectacle intéressant aux amateurs de tactique. Sur le plan stratégique, les entraîneurs miseront sans doute sur la maîtrise du milieu de terrain, car c’est là que se décide souvent l’issue des duels entre équipes de même niveau. La précision des passes, la rapidité des transitions et l’efficacité dans les phases arrêtées constitueront des clés de voûte pour prendre l’ascendant. Du point de vue des joueurs, l’engagement physique sera total, mais la priorité restera la conservation du ballon. Les attaquants, bien que moins mis en avant dans ce type de confrontation, pourraient toutefois faire la différence par leur capacité à se projeter rapidement vers l’avant dès qu’une faille se présente. Pour les supporters, ce match de coopération est l’occasion de célébrer les valeurs de solidarité et de fair-play qui font la force du football. Dans les tribunes comme sur la pelouse, l’harmonie collective devrait donc être à l’honneur, offrant un bel exemple de ce que le sport peut apporter à la communauté.

    Simone Inzaghi semblait encore marqué par la rencontre précédente face à Al-Taawoun. À plusieurs reprises, l’entraîneur a souligné que son équipe avait fourni un effort collectif tout aussi abouti contre Al-Khuloud, mais qu’une seule donnée avait fait la différence : la capacité à transformer les occasions en buts.

    « Je ne parlerai pas de chance, a-t-il précisé, mais nous avons toujours besoin d’efficacité et de précision, ce qui a été le cas aujourd’hui, puisque nous avons concrétisé la plupart des occasions qui se sont présentées. »

    Il a ajouté : « Nous avons tiré 9 fois au but lors de ce match, et nous l’avions déjà fait lors du match précédent que nous n’avons pas remporté, mais c’est le football et ses aléas. »

    Il a également souligné le retour de Karim Benzema et de Sergej Milinković-Savić, tout en insistant sur le fait que le niveau technique de l’équipe est resté constant d’un match à l’autre.

    Il a conclu : « Tout le monde a vu que nous avons livré un grand match, mais, en toute honnêteté, il n’était pas très différent de celui face à Al-Taawoun. La seule vraie différence, c’est que nous avons fait preuve de plus de précision aujourd’hui. »

  • Le « Clásico de l’Élite » est un rendez-vous footballistique majeur qui oppose les deux formations les plus titrées et les plus médiatisées du championnat. Bien plus qu’une simple rencontre sportive, ce duel symbolise la quête perpétuelle d’excellence, de prestige et de suprématie nationale. Les joueurs, conscients de l’enjeu, abordent ce rendez-vous avec un mélange de respect et de détermination, tandis que les supporters, passionnés et fidèles, transforment les tribunes en une mer de couleurs et de chants. Sur le plan tactique, les entraîneurs doivent composer avec des effectifs de haut niveau, capables de basculer d’une défense solide à une transition offensive fulgurante en quelques secondes. L’intensité physique est à son paroxysme, chaque duel est scruté, chaque action analysée sous l’angle de la précision technique et de l’engagement. Au-delà du score final, cette affiche reste un baromètre fiable de la forme des deux équipes et alimente, saison après saison, la légende du football national.

    Inzaghi a souligné que son groupe avait cherché à soigner son image avant d’entamer son parcours dans les éliminatoires de la Ligue des champions asiatique, où il défiera le club qatari Al-Sadd lundi prochain en huitièmes de finale.

    Il a conclu : « Nous avons essayé de nous montrer sous notre meilleur jour, car ce match est le dernier avant le début de la compétition asiatique, pour laquelle nous commencerons à nous préparer dès demain. Il nous reste encore beaucoup de travail pour remettre les choses en place. »

Saudi Pro League
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Saudi Pro League
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK