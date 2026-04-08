L’entraîneur de l’Al-Hilal, l’Italien Simone Inzaghi, a expliqué avec autorité les raisons pour lesquelles il a décidé d’écarter temporairement l’attaquant ivoirien Mohamed Kader Miti du groupe appelé à affronter Al-Khaloud, malgré la brillante performance de l’avant-centre lors de la victoire éclatante contre Al-Taawoun.
Malgré cette absence, l’entraîneur a mené son équipe à une large victoire 6-0 sur la pelouse du stade Kingdom Arena, mercredi, lors de la 29^e journée du championnat Roshen. Cette décision, même si elle peut surprendre les observateurs, s’inscrit dans la gestion globale de l’effectif par Inzaghi. Le technicien transalpin, connu pour son exigence tactique, privilégie avant tout la fraîcheur physique et la concentration mentale de ses joueurs. En privant temporairement Mété de temps de jeu, il entend préserver l’équilibre collectif tout en motivant l’intéressé à maintenir un niveau d’exigence encore plus élevé à l’entraînement. Pour rappel, Al-Hilal occupe actuellement la première place du classement et vise un nouveau titre national. La rencontre face à Al-Kholoud, bien que déséquilibrée sur le papier, représentait un test important pour la profondeur du banc bleu. Mission accomplie pour Inzaghi : ses choix ont payé et la machine offensive a tourné à plein régime, offrant un spectacle convaincant aux supporters présents.