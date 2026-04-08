L’entraîneur italien a confirmé que la raison pour laquelle Miti n’avait pas été retenu pour ce match était la nécessité de ne compter que sur huit joueurs étrangers, tout en se félicitant de sa prestation lors du dernier match.

« En tant qu’entraîneur, j’ai mes choix pour chaque match, en fonction des circonstances », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse d’après-match rapportée par le journal saoudien « Al-Sharq Al-Awsat ».

« Nous ne sommes autorisés à aligner que huit joueurs étrangers, et je suis satisfait de la performance de Miti lors du dernier match », a-t-il ajouté.

L’attaquant avait pourtant ouvert le score lors du match nul 2-2 face à Al-Taawoun, samedi dernier, lors de la 27^e journée du championnat Roshen. En coulisses, le staff technique confirme que cette décision n’est pas définitive : « Miti reste un élément important de notre effectif, précise un membre de l’encadrement. Son but contre Al-Taawoun a démontré sa capacité à faire la différence, et il continuera à être utilisé dès que l’occasion se présente. » Pour rappel, la règle imposée par la ligue saoudienne limite à huit le nombre de joueurs non locaux sur la feuille de match. Une contrainte qui oblige les entraîneurs à faire des choix difficiles, d’autant plus quand plusieurs éléments affichent un niveau de performance similaire à l’entraînement. Dans ce contexte, la performance collective demeure la priorité. « Nous avons un groupe de qualité, et c’est le collectif qui prime, poursuit Inzaghi. Chaque joueur doit rester concentré et prêt à saisir sa chance quand il est appelé. » Prochain rendez-vous pour l’équipe : une rencontre cruciale en milieu de semaine, pour laquelle le technicien italien devra à nouveau composer avec cette contrainte réglementaire et gérer au mieux la motivation de son effectif.