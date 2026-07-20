Malgré la défaite de Lionel Messi et de ses coéquipiers en finale de la Coupe du monde, le président argentin Javier Milei a décrété un jour férié national

L’annonce officielle a immédiatement suscité un vif débat, d’autant que l’équipe de Lionel Scaloni s’est contentée de la deuxième place. Le président, superstitieux, a préféré ne pas assister en personne à la cérémonie de clôture.

Dans un message publié sur X, Milei a déclaré : « Compte tenu des inquiétudes suscitées par les célébrations de ce succès remporté par l’équipe nationale argentine, j’informe la population que, selon la décision des joueurs et du staff technique concernant le jour de la fête, celui-ci sera déclaré jour férié national. »