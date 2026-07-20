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Malgré la défaite de Lionel Messi et de ses coéquipiers en finale de la Coupe du monde, le président argentin Javier Milei a décrété un jour férié national
Milei prépare une fête surprise
Le gouvernement argentin a pris la décision inattendue d'autoriser l'équipe à choisir un jour férié national pour célébrer sa participation au tournoi. Bien qu'elle ait subi une défaite 1-0 face à l'Espagne en prolongation sur un but de Ferran Torres, les efforts globaux de l'équipe ont été largement salués. Cette décision est inhabituelle, d'autant plus que l'Albiceleste n'a pas réussi à conserver son titre mondial après une prestation sans relief, n'ayant pas réussi un seul tir cadré à New York.
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Le président confirme le décret sur la composition du groupe
L’annonce officielle a immédiatement suscité un vif débat, d’autant que l’équipe de Lionel Scaloni s’est contentée de la deuxième place. Le président, superstitieux, a préféré ne pas assister en personne à la cérémonie de clôture.
Dans un message publié sur X, Milei a déclaré : « Compte tenu des inquiétudes suscitées par les célébrations de ce succès remporté par l’équipe nationale argentine, j’informe la population que, selon la décision des joueurs et du staff technique concernant le jour de la fête, celui-ci sera déclaré jour férié national. »
Des supporters perplexes s’interrogent sur la trêve
Cette décision a semé la confusion parmi les habitants, qui estimaient qu’il était déplacé de célébrer une deuxième place, certains allant même jusqu’à soupçonner une erreur technique. De nombreux supporters ont fait valoir que les joueurs préféreraient se recentrer sur leurs clubs respectifs plutôt que de participer à un défilé.
Défendant les efforts de Lionel Messi et de ses coéquipiers, Milei a ajouté dans un autre message : « Merci beaucoup, les joueurs. [Nous nous sommes battus] jusqu'au bout, les crampons aux pieds. L'Argentine, toujours au sommet. »
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L'avenir de Messi reste incertain.
Le staff technique doit désormais se concentrer rapidement sur la formation de nouveaux talents afin de remplacer le noyau de vétérans qui s'apprête à prendre ses adieux au football international. On s'attend à ce que Messi ait disputé sa sixième et dernière Coupe du monde, même si la star de l'Inter Miami n'a pas encore confirmé qu'il mettrait un terme à sa carrière internationale avec l'Argentine à l'âge de 39 ans.
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