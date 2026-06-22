L’équipe nationale turque est arrivée en Amérique du Nord avec de grandes attentes pour sa première participation à la Coupe du monde depuis 24 ans, mais une phase de groupes désastreuse aux États-Unis, au Canada et au Mexique l’a éliminée avant même la dernière journée. Malgré cette élimination précoce, le président de la Fédération turque de football (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, a rapidement démenti toute rumeur de changement d’entraîneur, insistant sur le fait que Montella restait l’homme de la situation pour mener la nation vers l’avenir.

Lundi, il a réitéré son soutien au technicien transalpin en déclarant aux journalistes : « Nous maintiendrons notre confiance envers l’entraîneur et les joueurs. Ce n’est pas un club : dans les clubs, l’échec survient justement par manque de continuité. On ne peut pas se séparer de 15 joueurs pour en faire venir 15 autres. »