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Malgré l’élimination précoce et humiliante de la Turquie en Coupe du monde, la Fédération italienne de football réitère son soutien à Vincenzo Montella, maintenu à son poste de sélectionneur malgré les critiques
Le président de la TFF confirme que Montella n'est pas menacé
L’équipe nationale turque est arrivée en Amérique du Nord avec de grandes attentes pour sa première participation à la Coupe du monde depuis 24 ans, mais une phase de groupes désastreuse aux États-Unis, au Canada et au Mexique l’a éliminée avant même la dernière journée. Malgré cette élimination précoce, le président de la Fédération turque de football (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, a rapidement démenti toute rumeur de changement d’entraîneur, insistant sur le fait que Montella restait l’homme de la situation pour mener la nation vers l’avenir.
Lundi, il a réitéré son soutien au technicien transalpin en déclarant aux journalistes : « Nous maintiendrons notre confiance envers l’entraîneur et les joueurs. Ce n’est pas un club : dans les clubs, l’échec survient justement par manque de continuité. On ne peut pas se séparer de 15 joueurs pour en faire venir 15 autres. »
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Malgré des résultats décevants, il est essentiel de continuer à soutenir le processus.
L’élimination de la Turquie s’est confirmée de manière cuisante : d’abord battue 2-0 par l’Australie lors de la première journée, elle a ensuite cédé 1-0 face au Paraguay malgré une longue période en supériorité numérique. Son dernier match contre les États-Unis n’aura aucune incidence sur le classement et ne servira qu’à offrir une « conclusion réconciliatrice » à un été décevant.
« On ne peut pas limoger l’entraîneur pour en nommer un autre, ni destituer le président pour en installer un nouveau », a expliqué Haciosmanoglu.
Il a rappelé que la fédération privilégie une vision à long terme, qui englobe la campagne de qualification réussie menant à cette phase finale. « C’est pourquoi nous soutenons nos joueurs. Nous ne remplaçons pas ceux avec qui nous avons construit ce parcours par d’autres rencontrés en cours de route. »
En football, privilégier la continuité plutôt que les réactions impulsives
Le président de la TFF met en avant la nécessité de la stabilité, un luxe rare dans le football turc souvent agité. En refusant de limoger Montella, la fédération veut mettre fin au court-termisme qui a freiné l’équipe nationale par le passé.
Répondant aux vives critiques qui ont frappé l’équipe et le staff technique, le président de la TFF a clairement indiqué qu’il ne céderait ni à la pression publique ni au tollé médiatique. Il estime que le groupe actuel de joueurs et de membres du staff possède les qualités nécessaires pour rebondir, à condition qu’on leur laisse le temps de corriger les erreurs commises au cours de cette campagne.
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Tous les regards sont tournés vers les qualifications pour l’Euro 2028.
Eliminée prématurément de la Coupe du monde, la Turquie tourne résolument la page et vise déjà le prochain grand rendez-vous international. L’objectif est désormais clairement affiché : l’Euro 2028. Haciosmanoglu affiche une confiance totale dans le groupe actuel, qu’il estime capable de ramener la nation vers la gloire. Il a déclaré avec simplicité : « Ces hommes nous apporteront à nouveau les mêmes succès. »