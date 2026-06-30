Malgré l’échec de son retour sensationnel à Wimbledon, la planète tennis salue toujours Serena Williams

Les fans ont néanmoins applaudi la joueuse de 44 ans pour le courage dont elle a fait preuve en revenant en simple après quatre ans d’absence ; ils ont acclamé chaque point marqué par l’ancienne championne américaine et l’ont encouragée à se battre lorsqu’elle était menée au score. En vain, finalement. Mais bon : en double, Williams fera son retour sur le gazon aux côtés de sa sœur Venus (46 ans), et les spectateurs attendent déjà avec impatience le prochain spectacle.

Dès mardi soir, la tension était palpable sur le court : les fans dans les tribunes, les adversaires sur le terrain, les consultants au micro… Tous voulaient savoir : cette légende vivante est-elle encore compétitive sur l’une de ses surfaces de prédilection, ou va-t-elle ternir son propre héritage ? Serena a rapidement dissipé les doutes en conservant son premier service blanc, effaçant d’un revers les interrogations.

Ces doutes avaient accompagné son retour, tout comme certaines voix critiques. Michael Stich, entre autres, avait émis des réserves. « Je n’arrive pas à me faire à cette idée », avait déclaré le vainqueur de Wimbledon 1991 sur Prime. Pour les autres joueuses, ce n’était « rien de positif, car cela leur enlève de l’attention ». De plus, Williams n’aurait « pas la moindre chance de remporter Wimbledon ».