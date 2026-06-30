De retour après sa retraite, l’ancienne joueuse d’exception a laissé entrevoir à plusieurs reprises, sur le Court Central de Wimbledon, sa classe d’antan ; elle s’est battue avec acharnement pour saisir sa chance et n’a dû s’incliner face à l’Australienne Maya Joint, de 24 ans sa cadette, qu’après 2 h 22 de jeu, sur le score de 3-6, 7-6 (8-6), 3-6.
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Malgré l’échec de son retour sensationnel à Wimbledon, la planète tennis salue toujours Serena Williams
Les fans ont néanmoins applaudi la joueuse de 44 ans pour le courage dont elle a fait preuve en revenant en simple après quatre ans d’absence ; ils ont acclamé chaque point marqué par l’ancienne championne américaine et l’ont encouragée à se battre lorsqu’elle était menée au score. En vain, finalement. Mais bon : en double, Williams fera son retour sur le gazon aux côtés de sa sœur Venus (46 ans), et les spectateurs attendent déjà avec impatience le prochain spectacle.
Dès mardi soir, la tension était palpable sur le court : les fans dans les tribunes, les adversaires sur le terrain, les consultants au micro… Tous voulaient savoir : cette légende vivante est-elle encore compétitive sur l’une de ses surfaces de prédilection, ou va-t-elle ternir son propre héritage ? Serena a rapidement dissipé les doutes en conservant son premier service blanc, effaçant d’un revers les interrogations.
Ces doutes avaient accompagné son retour, tout comme certaines voix critiques. Michael Stich, entre autres, avait émis des réserves. « Je n’arrive pas à me faire à cette idée », avait déclaré le vainqueur de Wimbledon 1991 sur Prime. Pour les autres joueuses, ce n’était « rien de positif, car cela leur enlève de l’attention ». De plus, Williams n’aurait « pas la moindre chance de remporter Wimbledon ».
Serena Williams semble avoir conservé toute sa vitesse et sa puissance, comme si elle n’avait jamais quitté les courts.
Stich avait raison, et pourtant Williams a convaincu. Par moments, on aurait pu oublier ses années d’absence, alors qu’elle n’avait plus joué à Wimbledon depuis 2022. Pendant quatre ans, elle a donné naissance à sa deuxième fille et dirigé la société d’investissement « Serena Ventures », mais les sensations fortes sur le court lui manquaient.
C’est sous le toit fermé du Court Central qu’elle a pu le ressentir. En tout cas, Williams n’était pas venue pour faire de la figuration : elle s’encourageait après chaque coup gagnant, et même si son jeu manquait parfois de fluidité, son charisme était indéniable, son service souvent imparable et son jeu de jambes a longtemps tenu la route.
Dans sa loge, ses filles Alexis Olympia et Adira se blottissaient contre leur père Alexis Ohanian ; toute la famille savourait le spectacle, y compris la joueuse la plus titrée de l’histoire moderne du tennis, en action sur le court en contrebas. Mais Maya Joint, née en 2006 – époque où Williams avait déjà conquis deux de ses sept titres à Wimbledon – a fini par se libérer. L’Australienne Sam Stosur, ancienne vainqueure en Grand Chelem, l’avait parfaitement préparée.
Mais Williams n’aurait pas été Williams si elle s’était laissée abattre : elle a effacé deux breaks dans la deuxième manche, repoussé une balle de match au tie-break et retrouvé soudainement son rythme, même si le niveau global restait inégal. Joint, 87e mondiale, a alors haussé le ton une nouvelle fois et conclu la première partie de ce retour aussi surprenant qu’émouvant.