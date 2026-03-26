L'attaquant de la Roma Donyell Malen,actuellement en sélection néerlandaise, s'est exprimé lors d'une conférence de presse en vue du match amical contre la Norvège et a révélé les coulisses d'un transfert : « Mon transfert à la Roma ? J'en ai parlé avec Koeman et, heureusement, il a donné son accord ; il m'a même conseillé la Serie A ». Voici ses autres déclarations :
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Malen : « Je suis venu à la Roma sur les conseils de Koeman. Le football italien me convient bien »
LE FOOTBALL ITALIEN
« Je ne suis pas en Italie depuis très longtemps, mais le football me convient bien. Quand on signe un transfert comme celui-ci, on pense aussi à la Coupe du monde : il devient alors indispensable de jouer. J'ai participé à deux grands tournois ; personnellement, ça s'est bien passé, mais au niveau de l'équipe, nous aurions pu faire mieux. »
L'ÉQUIPE NATIONALE DES PAYS-BAS
« C'est vraiment spécial, je viens d'un petit village. J'ai toujours eu des maillots de l'équipe nationale néerlandaise, mais c'est une occasion unique pour moi. Je n'oublierai jamais mes débuts (le 6 septembre 2019, Allemagne-Pays-Bas 2-4, où j'ai remplacé Marten de Roon et marqué tout de suite, ndlr). Mais j'en veux plus. Je viens de discuter avec Ruud van Nistelrooij des aspects sur lesquels je dois encore m'améliorer. Je suis toujours présent, que ce soit en tant que remplaçant ou en tant que titulaire. Je veux toujours jouer un rôle important. Même si je ne joue pas, j'arrive quand même à donner le maximum. »
LA FORME ACTUELLE
« Ce n'est pas toujours facile. Il faut vraiment passer à la vitesse supérieure, mais c'est un honneur de faire partie de l'équipe nationale, et même en dix minutes, on peut faire la différence. En ce moment, je me sens en forme, c'est un bon attaquant. C'est aussi grâce au club. À la Roma, on attaque, on met beaucoup de pression. »