Malen : « Je suis venu à la Roma sur les conseils de Koeman. Le football italien me convient bien »

« C'est vraiment spécial, je viens d'un petit village. J'ai toujours eu des maillots de l'équipe nationale néerlandaise, mais c'est une occasion unique pour moi. Je n'oublierai jamais mes débuts (le 6 septembre 2019, Allemagne-Pays-Bas 2-4, où j'ai remplacé Marten de Roon et marqué tout de suite, ndlr). Mais j'en veux plus. Je viens de discuter avec Ruud van Nistelrooij des aspects sur lesquels je dois encore m'améliorer. Je suis toujours présent, que ce soit en tant que remplaçant ou en tant que titulaire. Je veux toujours jouer un rôle important. Même si je ne joue pas, j'arrive quand même à donner le maximum. »