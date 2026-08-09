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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Maldini : « J’ai aussi pensé à De Rossi et Grosso comme sélectionneur, mais nous ne pouvions pas toucher aux entraîneurs de Serie A »

Italie
Mercato
P. Maldini

L’ancien capitaine raconte quelques coulisses de ses deux semaines à la FIGC

Interrogé par le Corriere della Sera, Paolo Maldini explique les raisons qui l’avaient poussé à choisir Andrea Pirlo comme sélectionneur de l’Italie, avant que son bref mandat comme président du Club Italia et directeur technique de la sélection ne prenne fin. Maldini révèle aussi deux autres profils auxquels lui et Leonardo avaient pensé pour le poste de sélectionneur : Daniele De Rossi et Fabio Grosso.


Maldini explique : "Pirlo ? Notre idée était liée à la technique. Au jeu offensif. À un changement. En Italie, nous sommes restés en retard sur beaucoup de choses. Nous voulions que la formation des jeunes soit basée non pas sur l’exaspération tactique, mais sur la technique, le un contre un, l’état d’esprit offensif. Et nous voulions un entraîneur jeune, qui ait eu une histoire avec l’Italie. Il y avait trois noms".



  • Qui, en plus de Pirlo ?

    « Daniele De Rossi et Fabio Grosso. Trois champions du monde. Mais le président nous a dit qu’en vertu des accords qui l’ont porté à l’élection, avec le soutien de tous les clubs sauf la Lazio, nous ne pouvions pas toucher aux entraîneurs des équipes de Serie A. Donc De Rossi et Grosso étaient exclus. »


    LISEZ L’INTERVIEW COMPLÈTE DE PAOLO MALDINI

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