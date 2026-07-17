Première visite de Paolo Maldini et Leonardo, respectivement nouveau directeur technique et président du Club Italia, accompagnés de son conseiller de confiance, au centre technique fédéral de Coverciano. La nouvelle aventure des personnalités identifiées et sélectionnées par le président de la FIGC, Giovanni Malagò, pour redéfinir l’avenir de l’équipe nationale et, plus généralement, de notre football italien, a bel et bien commencé.
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Maldini et Leonardo effectuent leur première sortie officielle à Coverciano. Le choix du nouveau sélectionneur de l’équipe nationale suscite une forte tension ; que disent les dernières fuites au sujet de Pirlo et Mancini ?
ÉVÉNEMENT SYMBOLIQUE
Après leur réunion d’hier à Milan, Paolo Maldini et Leonardo ont fait leur première apparition officielle au siège du club, où ils élaboreront les premières orientations de cette nouvelle ère. L’occasion était une réunion avec les représentants de l’Association italienne des footballeurs, tandis qu’au sein du centre technique fédéral se déroulait la formation réservée aux futurs entraîneurs. Une première sortie officielle, immortalisée par quelques photos, mais surtout un événement symbolique, les dernières rumeurs indiquant que les prochaines heures et le week-end à venir pourraient apporter des nouvelles importantes concernant le nom du nouveau sélectionneur de l’équipe nationale.
DEUX SOLUTIONS POUR L’ÉQUIPE NATIONALE
Au-delà des rumeurs intrigantes – Pep Guardiola s'est officiellement désengagé en déclarant dans une interview qu'il n'était pas pressé de reprendre rapidement les rênes d'une équipe – ou de certaines candidatures apparues ces dernières heures, la sensation prédominante est que la course pour prendre les rênes des Azzurri, à partir de la reprise de la Ligue des Nations en septembre et dans l’optique de reconquérir la Coupe du monde dans quatre ans, notamment grâce à la participation à l’Euro 2028, se résume principalement à deux options. D’une part, la piste la plus soutenue par le président de la Fédération, Malagò, qui plaide pour le retour de Roberto Mancini, quatre ans après sa démission en août 2022.
Maldini apporte son soutien à Pirlo.
En parallèle, le profil étudié par Paolo Maldini et Leonardo sort des sentiers battus : celui d’Andrea Pirlo, actuel entraîneur du United FC, club des Émirats arabes unis, sous contrat jusqu’en juin 2027. L’ancien milieu, actuellement en stage de préparation avec ses joueurs en Lettonie, n’aurait pas encore été contacté officiellement pour rencontrer Maldini et Leonardo à Rome. Toutefois, l’idée de prendre les commandes de la Nazionale, qu’il a brillamment servie au début des années 2000 en remportant notamment la Coupe du monde 2006, l’enthousiasme légitimement.
Les propos de Malagò
Dans un entretien récent accordé à DAZN, le président de la Fédération italienne de football, Giovanni Malagò, a clarifié la procédure de nomination du successeur de Gennaro Gattuso : « Pour le choix du prochain sélectionneur, il n’y a eu aucun contact avec des entraîneurs avant les entretiens avec Paolo et Leonardo. Sinon, nous aurions très mal commencé, j’aurais immédiatement trahi les principes qui nous ont amenés à nouer cette relation. » Il a ainsi laissé entendre que l’on espérait parvenir à un choix consensuel au plus tard au début de la semaine prochaine.
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