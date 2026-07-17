Au-delà des rumeurs intrigantes – Pep Guardiola s'est officiellement désengagé en déclarant dans une interview qu'il n'était pas pressé de reprendre rapidement les rênes d'une équipe – ou de certaines candidatures apparues ces dernières heures, la sensation prédominante est que la course pour prendre les rênes des Azzurri, à partir de la reprise de la Ligue des Nations en septembre et dans l’optique de reconquérir la Coupe du monde dans quatre ans, notamment grâce à la participation à l’Euro 2028, se résume principalement à deux options. D’une part, la piste la plus soutenue par le président de la Fédération, Malagò, qui plaide pour le retour de Roberto Mancini, quatre ans après sa démission en août 2022.