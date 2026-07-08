Le silence de Paolo Maldini attise les attentes, même si l’optimisme prévaut à la FIGC. Après les premiers contacts avec le président Giovanni Malagò, l’ancien capitaine et dirigeant du Milan AC s’est progressivement montré favorable au projet qui le verrait occuper les fonctions de président du Club Italia et de directeur technique de la Nazionale, avec un rôle central dans la gestion de l’équipe nationale et de l’ensemble du secteur technique.
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Maldini et la Nazionale : l’attente monte d’un cran. L’accord se profile, mais un dernier détail bloque encore
Maldini estime que le défi de relancer l’Italie et de la ramener en Coupe du monde est particulièrement stimulant, d’autant plus qu’il pourra suivre de près l’évolution des jeunes talents. Selon *La Gazzetta dello Sport*, certains détails liés à un engagement antérieur à la proposition de la Fédération doivent toutefois encore être finalisés. Une fois les détails organisationnels, les responsabilités et les aspects financiers clarifiés, il ne lui restera qu’à régler cette situation antérieure avec la courtoisie qui le caractérise.
Malagò se dit « très serein » et interprète ce délai comme un gage de sérieux, non d’hésitation. Le président de la Fédération espère obtenir une réponse d’ici vendredi, avec un éventuel report au week-end. La nomination du directeur technique est en effet l’étape décisive avant d’entamer la sélection du nouveau sélectionneur, Antonio Conte restant en pole position devant Roberto Mancini.
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