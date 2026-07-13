Maldini en équipe nationale : la révélation de Galli. « Je lui ai dit de se tenir prêt, c’était son tour. Mais il doutait. Il m’a répondu : “Tu ne m’aimes pas.” »

« Maldini en équipe nationale ? Je vais répondre par une anecdote. Dès qu’il y a eu ces démissions en masse après la défaite contre la Bosnie, j’ai envoyé un message à Paolo : “Tiens-toi prêt, c’est à toi de jouer maintenant”. D’autres noms circulaient aussi, mais personne ne peut faire mieux dans cette phase délicate. »





Sa réponse ? Un sourire : « Tu ne m’aimes pas », a-t-il lancé, taquin. Il fallait encore attendre l’issue des élections fédérales. Paolo incarne l’histoire du football. Je suis très attaché à ce garçon : je l’appelle encore ainsi car il a dix ans de moins que moi et je me souviens de ses débuts. C’est un homme sérieux ; pendant plus de vingt ans, il a été le leader dans les vestiaires d’une équipe qui a tout gagné. C’est une valeur sûre. Il faut maintenant le laisser travailler. »





« Le tandem avec Leo ? Je ne peux pas me prononcer, car je ne sais pas exactement ce que fera Leonardo. Ce n’est pas une critique, c’est un constat concernant cette fonction, qui reste à définir. Je mettrais ma main au feu pour Paolo, car je connais ses compétences et le rôle du directeur technique est clair. »