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Daniel Maldini LazioGetty Images

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Maldini a conquis la Lazio et est en passe d'être reconduit : combien cela coûtera-t-il aux Biancocelesti pour le racheter à l'Atalanta ?

Les Blucerchiati n'ont plus gagné depuis cinq matchs et se retrouvent à nouveau dangereusement proches de la zone de relégation

Daniel Maldini a convaincu tout le monde à la Lazio. Ce fils d'un ancien footballeur, arrivé en janvier en provenance de l'Atalanta, a su s'imposer commetitulaire au poste de faux numéro 9 dans le trident classique mis en place par Maurizio Sarri, profitant du départ de Castellanos et des performances décevantes du nouveau venu Ratkov et de Dia.


Le fait qu'il offre peu de repères à ses adversaires fait la différence et a redonné un nouveau souffle à la Lazio, qui a remporté ses deux derniers matchs de championnat contre Sassuolo et surtout contre le Milan. C'est contre les Neroverdi qu'il a inscrit son premier but sous le maillot biancoceleste, suivi d'une excellente performance face à son ancien club. À présent, la Lazio réfléchit à l’avenir de Maldini en vue de l’été, où Lotito et Fabiani devront décider s’ils rachètent le joueur appartenant à l’Atalanta.



  • LE RETOUR DE L'ATALANTA

    Daniel Maldini est arrivé dans la capitale dans le cadre d'un prêt payant (500 000 euros) assorti d'une option d'achat qui serait devenue obligatoire en cas de qualification de la Lazio pour l'une des compétitions européennes. Bien que cette option semble désormais compromise, la Lazio, selon le Messaggero, serait disposée à investir les 14 millions prévus par l'accord avec l'Atalanta pour acquérir le contrat du fils de légende.

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