Daniel Maldini a convaincu tout le monde à la Lazio. Ce fils d'un ancien footballeur, arrivé en janvier en provenance de l'Atalanta, a su s'imposer commetitulaire au poste de faux numéro 9 dans le trident classique mis en place par Maurizio Sarri, profitant du départ de Castellanos et des performances décevantes du nouveau venu Ratkov et de Dia.





Le fait qu'il offre peu de repères à ses adversaires fait la différence et a redonné un nouveau souffle à la Lazio, qui a remporté ses deux derniers matchs de championnat contre Sassuolo et surtout contre le Milan. C'est contre les Neroverdi qu'il a inscrit son premier but sous le maillot biancoceleste, suivi d'une excellente performance face à son ancien club. À présent, la Lazio réfléchit à l’avenir de Maldini en vue de l’été, où Lotito et Fabiani devront décider s’ils rachètent le joueur appartenant à l’Atalanta.







