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Malagò Grafica
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Malagò : « Voir le football réduit à l’état dans lequel il était, c’était une douleur pour moi ». Et il revendique : « Maintenant, les résultats arrivent »

Italie

Le commissaire de la FIGC prend la parole

Giovanni Malagò, commissaire de la FIGC, invité du Sport e Culture Festival de Mondovì, revient sur les raisons qui l'ont poussé à prendre la tête du football italien : "Voir le football réduit à ce qu'il était, c'était une douleur pour moi, cela a été un peu comme un appel de la forêt. Nous devons retrouver notre fierté, y compris dans le football. Je pense qu'en tant que groupe, nous pouvons rivaliser avec tout le monde. Donnarumma m'a dit qu'ils appréciaient le choix de Mancini, et j'ai toujours écouté avant tout les athlètes".


Malagò poursuit, comme le rapporte Sportmediaset : "En parlant avec Mancini, la première chose que je lui ai dite a été : avant le match, je ne vous gênerai jamais, ce serait une intrusion sur le terrain, mais je suis toujours là, pour tout le monde, dans la joie comme dans la douleur. Je me suis dépouillé du rôle de président du Club Italia, je m'y connais en football, mais comment pourrais-je m'y connaître autant qu'un Claudio Ranieri ? Ranieri et Zola donnent beaucoup de crédibilité à notre projet. Aujourd'hui, il y a aussi des clubs importants qui comprennent à quel point il est important de faire jouer les jeunes Italiens".


"Que dirait mon père aujourd'hui ? Le 22 juin, il m'aurait dit qu'il était fier de moi, ensuite, pour ce qui est arrivé, il m'aurait demandé chaque jour de les envoyer promener. Est-ce que j'achèterais une voiture à Abodi ? Il ne me semble pas qu'il se soit jamais occupé d'automobiles…", ajoute l'ancien président du CONI.


  • Puis, sur le récent cas qui l’a vu passer du rôle de président de la Fédération italienne de football à celui de commissaire : « Ce furent des mois incroyables et éprouvants. Je me retrouve commissaire. Mais nous n’avons jamais cessé de travailler, nous devons faire quelque chose de différent et de courageux, la seule chose que nous ne pouvons pas nous permettre, c’est de rester immobiles. Concernant le sélectionneur, beaucoup disaient que c’était une erreur ».


    Et enfin : « Aujourd’hui, je me retrouve avec une équipe d’Espoirs qualifiée pour la phase finale de l’Euro, avec l’ambition de revenir aux Jeux olympiques, et c’est cette équipe avec laquelle nous jouerons l’Euro 2032 à domicile. L’Italie jouera en novembre sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, dans un groupe de fer et en jouant bien, avec enthousiasme, pleine de débutants et de jeunes qui pourraient disputer l’Euro Espoirs. Des joueurs que les Italiens ne connaissaient pas, sur lesquels Mancini travaille bien. Et puis l’équipe nationale féminine, qui joue sa participation à la Coupe du monde. Avons-nous été capables ? Je ne sais pas, mais les résultats arrivent ».



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