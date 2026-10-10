Giovanni Malagò, commissaire de la FIGC, invité du Sport e Culture Festival de Mondovì, revient sur les raisons qui l'ont poussé à prendre la tête du football italien : "Voir le football réduit à ce qu'il était, c'était une douleur pour moi, cela a été un peu comme un appel de la forêt. Nous devons retrouver notre fierté, y compris dans le football. Je pense qu'en tant que groupe, nous pouvons rivaliser avec tout le monde. Donnarumma m'a dit qu'ils appréciaient le choix de Mancini, et j'ai toujours écouté avant tout les athlètes".





Malagò poursuit, comme le rapporte Sportmediaset : "En parlant avec Mancini, la première chose que je lui ai dite a été : avant le match, je ne vous gênerai jamais, ce serait une intrusion sur le terrain, mais je suis toujours là, pour tout le monde, dans la joie comme dans la douleur. Je me suis dépouillé du rôle de président du Club Italia, je m'y connais en football, mais comment pourrais-je m'y connaître autant qu'un Claudio Ranieri ? Ranieri et Zola donnent beaucoup de crédibilité à notre projet. Aujourd'hui, il y a aussi des clubs importants qui comprennent à quel point il est important de faire jouer les jeunes Italiens".





"Que dirait mon père aujourd'hui ? Le 22 juin, il m'aurait dit qu'il était fier de moi, ensuite, pour ce qui est arrivé, il m'aurait demandé chaque jour de les envoyer promener. Est-ce que j'achèterais une voiture à Abodi ? Il ne me semble pas qu'il se soit jamais occupé d'automobiles…", ajoute l'ancien président du CONI.



