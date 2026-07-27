Malagò s’exprime sur le cas Andrea Pirlo avant la rencontre avec Maldini et Leonardo : « Nouveau sélectionneur ? J’ai reçu énormément de messages, je parlerai bientôt avec tout le monde »

La décision concernant le prochain sélectionneur de l’Italie est une question prioritaire et Giovanni Malagò, présent à un événement de Il Sole 24Ore, a commenté les derniers développements : « Le sélectionneur ? Depuis ce matin, je reçois énormément de messages. Je parlerai à tout le monde dès que possible, comme il se doit. Pour notre redressement en termes de crédibilité compétitive au plus haut niveau, où rien n’est acquis, il faut travailler sur des garçons qui ont aujourd’hui entre 13 et 16 ans. C’est pourquoi il faut modifier toute la filière sur le plan de la formation, de la culture, et cela implique aussi l’entraîneur. C’est une question de semer, les idées sont très claires. Nous le faisons, même parmi mille complexités, parce qu’il faut mener une transformation. Il faut tenir compte du fait que nous sommes un pays qui, auparavant, était centré sur le football, alors qu’aujourd’hui nous ne le sommes plus parce qu’il y a aussi beaucoup d’autres sports. »