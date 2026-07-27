C’est une journée décisive qui attend le président de la Fédération italienne de football, Giovanni Malagò, pour tenter de contenir l’évident embarras créé par l’affaire Andrea Pirlo, avec le risque de démission du directeur technique de la Nazionale et responsable du Club Italia, Paolo Maldini, ainsi que de son collaborateur Leonardo. Le président de la FIGC rencontrera les deux personnes auxquelles il avait confié le projet de renaissance du football italien afin de comprendre si les conditions existent encore pour poursuivre et, à partir de 18 heures, les représentants des différentes composantes en vue du Conseil fédéral de demain.
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Malagò s’exprime sur le cas Andrea Pirlo avant la rencontre avec Maldini et Leonardo : « Nouveau sélectionneur ? J’ai reçu énormément de messages, je parlerai bientôt avec tout le monde »
Malagò dans Il Sole 24 Ore
La décision concernant le prochain sélectionneur de l’Italie est une question prioritaire et Giovanni Malagò, présent à un événement de Il Sole 24Ore, a commenté les derniers développements : « Le sélectionneur ? Depuis ce matin, je reçois énormément de messages. Je parlerai à tout le monde dès que possible, comme il se doit. Pour notre redressement en termes de crédibilité compétitive au plus haut niveau, où rien n’est acquis, il faut travailler sur des garçons qui ont aujourd’hui entre 13 et 16 ans. C’est pourquoi il faut modifier toute la filière sur le plan de la formation, de la culture, et cela implique aussi l’entraîneur. C’est une question de semer, les idées sont très claires. Nous le faisons, même parmi mille complexités, parce qu’il faut mener une transformation. Il faut tenir compte du fait que nous sommes un pays qui, auparavant, était centré sur le football, alors qu’aujourd’hui nous ne le sommes plus parce qu’il y a aussi beaucoup d’autres sports. »
« Le sélectionneur d’ici demain »
Interrogé par la suite devant le siège de la Fédération italienne de football, via Allegri à Rome, Malagò a déclaré aux journalistes présents : « Le nouveau sélectionneur ? Il arrivera très vite, d’ici demain. Je travaille. » Abodi a dit qu’une très mauvaise impression a été donnée : « Il faut voir qui l’a donnée ».
HEURES TRÈS CHAUDES
Malagò tentera de surmonter le grand vacarme hérité des « non » retentissants de Carlo Ancelotti et Pep Guardiola, ainsi que de la très brève parenthèse liée à la candidature d’Andrea Pirlo, avancée par Maldini et Leonardo, en cherchant une solution susceptible d’assurer la continuité du projet technique né il y a moins de trois semaines avec les nominations voulues par le nouveau président de la Fédération. Celui-ci prépare évidemment un plan de sortie en cas de séparation avec Maldini et Leonardo et pense à Giorgio Chiellini comme directeur technique alternatif, avec l’un entre Antonio Conte et Roberto Mancini sur le banc de l’Italie.
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