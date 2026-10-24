Giovanni Malagò, commissaire de la FIGC, déclare dans un entretien accordé à Il Mattino : « Notre pays produit des talents dans de nombreuses disciplines. C’est un patrimoine à valoriser. Nous devons boucler la boucle. Si nous remportions une cinquième Coupe du monde, nous deviendrions la sélection nationale la plus titrée de l’histoire. Rêver ne coûte rien. »
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Malagò : « Je soutiens la Roma et je rêve d’un cinquième titre mondial pour l’Italie »
À propos de son club de cœur : « Je ne renie pas l’histoire de ma famille. Mon père a été membre du conseil d’administration, puis trois fois vice-président de la Roma, contribuant à deux titres de champion d’Italie avec Dino Viola et Franco Sensi. Enfant, je l’accompagnais au stade : je ne vois pas pourquoi je devrais cacher mon attachement à ce club. Je trouverais cela hypocrite. Mais lorsque j’exerce une fonction institutionnelle, les appartenances cèdent la place à l’impartialité. »
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