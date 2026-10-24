À propos de son club de cœur : « Je ne renie pas l’histoire de ma famille. Mon père a été membre du conseil d’administration, puis trois fois vice-président de la Roma, contribuant à deux titres de champion d’Italie avec Dino Viola et Franco Sensi. Enfant, je l’accompagnais au stade : je ne vois pas pourquoi je devrais cacher mon attachement à ce club. Je trouverais cela hypocrite. Mais lorsque j’exerce une fonction institutionnelle, les appartenances cèdent la place à l’impartialité. »