Malagò affirme : « Maldini est notre plan A, aucun contact n’a été établi avec le sélectionneur avant lui et Leonardo. Je suis un innovateur. »

Les relations avec la Ligue de Serie A





Ils en ont pris conscience, et je ne cesse de leur rappeler avec la même clarté : leur produit est indissociable de la Fédération. Les relations entre les clubs et l’équipe nationale sont cruciales, car elles influencent directement la valeur des joueurs présents dans votre effectif.





Sur la situation de la FIGC





Il me semble qu’il y a une réelle volonté de bien faire, une motivation supplémentaire particulière de la part des gens. Ils savent que c’est un défi et qu’il faut absolument s’impliquer personnellement. Je ferai tout pour qu’ils se sentent partie prenante de quelque chose d’important.





Sur le phénomène du piratage





La Ligue s’est beaucoup investie, et les responsables politiques sont entrés en scène. Je sais que ceux qui ont acquis les droits en sont les premières victimes. J’ai vu des chiffres sur le piratage tout bonnement absurdes. Je mettrai mes compétences en gestion, en relations humaines et mes idées au service de la cause afin que ce fléau, s’il ne disparaît pas totalement, soit du moins largement réduit.





Sur le mouvement du football italien





Nous avons perdu près de six millions de personnes dans la tranche d’âge des 18 à 35 ans, qui constitue le principal vivier de talents pour l’équipe nationale. Ce phénomène s’explique à la fois par le déclin démographique et par le fait que de plus en plus de jeunes se tournent vers d’autres sports. Malgré cela, le nombre de licenciés est non seulement resté stable, mais il a même augmenté grâce à l’essor du football à 5, du football féminin et du beach soccer. Aujourd’hui, le vrai défi consiste à redonner de l’attrait au football en alimentant ce phénomène d’émulation qui pousse les jeunes à s’intéresser à un sport. Quand un joueur comme Sinner remporte une victoire, un jeune aura davantage tendance à dire : « Je veux jouer au tennis ». De la même manière, si des résultats extraordinaires sont obtenus aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, il est naturel que les sports d’hiver suscitent davantage d’intérêt.





Sur le football féminin





Si l’on considère la situation d’il y a quelques années, l’instauration du professionnalisme en Serie A constitue une victoire majeure. Plusieurs de nos clubs se montrent compétitifs et frôlent le podium européen, tandis que la Nazionale reste parfaitement dans la course. Aux États-Unis, en Norvège, au Canada et en Grande-Bretagne, les filles jouent au football à l’école et à l’université parce qu’il y a une organisation, une structure. L’écart demeure, et il faut élargir la base. Si, dans le football masculin, il s’agit de consolider une situation qui risque de s’éroder, chez les femmes, il faut encore la conquérir.





Sur l’innovation et l’évolution du football





Toute innovation qui rend le spectacle plus captivant, sans trahir l’ADN du football, mérite d’être étudiée. Toutefois, il convient de ne pas exagérer. À ce titre, le volley-ball a réussi une belle innovation : l’introduction du rally point, qui attribue un point à chaque action au lieu du simple changement de balle, a semblé révolutionnaire avant d’être pleinement adoptée. Aujourd’hui, plus personne ne le remet en cause. C’est pourquoi je ne suis pas hostile aux innovations qui émergent. Au contraire, je soutiens les sanctions contre la simulation et, surtout, contre ceux qui font traîner le jeu : c’est insupportable. C’est une violence faite aux spectateurs qui se rendent au stade pour voir un match.





À propos de la demi-finale France-Espagne de la Coupe du monde





Les Bleus disposent d’une meilleure profondeur d’effectif et d’une qualité globale supérieure. À bien des égards, ce France-Espagne s’apparente à une finale avant l’heure : le vainqueur prendra un avantage considérable dans la compétition, notamment grâce à une condition physique préservée.







