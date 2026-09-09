Sarr n'a pas joué sous les ordres du nouvel entraîneur Pierre Sage, un problème à l'aine le freinant, alors que beaucoup de ponts ont été coupés. Garde-t-il désormais désespérément l'espoir que quelqu'un revienne à la charge lors du mercato de janvier ?

Lorsque cette question a été posée à Morrison, l'ancien attaquant de Palace, s'exprimant avec l'aimable concours de Freebets.com, la source des avis sur les sites de paris, a confié à GOAL à propos de cette saga malheureuse : « Je ne sais pas ce qu'il se passe parce que je pensais simplement qu'il avait vraiment une blessure. Et je crois que l'entraîneur s'est exprimé en disant qu'il avait une blessure. Il s'entraîne individuellement. Il n'est pas prêt à s'entraîner avec le groupe.

« Je comprends. Liverpool se présente pour vous, vous voulez partir. Mais il faut s'y prendre de la bonne manière parce qu'au final vous aurez ce transfert. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Et je ne sais pas s'il est blessé ou non. Donc à l'heure actuelle, Palace dit qu'il est blessé. Donc je crois ce que dit Palace parce que je connais des gens là-bas. Il est blessé. Il s'entraîne individuellement. Donc on va attendre et voir.

« Si les gens pensent qu'il ne s'entraîne pas parce qu'il voulait obtenir son transfert, oui, il est déçu de ne pas avoir eu son transfert. Mais Marc Guehi, plein de fois, n'a pas eu son transfert. [Eberechi] Eze n'a pas eu son transfert. Finalement, vous aurez votre transfert. Il faut gérer la situation différemment.

« Et je sais une chose, le président vous accordera ce transfert, c'est certain. Mais comme l'offre est arrivée si tard, le président ne peut pas se permettre de voir le meilleur buteur quitter le club et laisser le club s'accrocher à un fil pour rester en Premier League. Ils doivent se protéger eux-mêmes.

« Donc si quelqu'un veut partir à Liverpool, il ne peut pas simplement rester assis à attendre parce que Liverpool pourrait se dire : “bon, on va prendre [Yankuba] Minteh”, qui est un joueur plus jeune. Son transfert à Liverpool pourrait ne pas se faire. Ce qu'il doit faire, c'est revenir en forme pour Palace, marquer des buts et ensuite prouver aux gens. Et puis en janvier, si tout va bien, il pourrait obtenir ce transfert. »