Getty/GOAL
Traduit par
« Mal conseillés » : les feuilletons Ismaila Sarr et Jean-Philippe Mateta laissent perplexe la légende de Crystal Palace Clinton Morrison après des liens avec un transfert à Liverpool et une étrange affirmation sur un contrat
- Getty/GOAL
Sarr aurait refusé de s’entraîner en pleine rumeur d’un intérêt de Liverpool
Sarr, qui s’était déjà fait remarquer avec Watford, est revenu dans le football anglais en 2024 après un passage d’une saison à Marseille. Il a inscrit 21 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, alors que Palace a ajouté le trophée de la Conference League à ses souvenirs de la FA Cup et du Community Shield.
L’ailier de 28 ans a trouvé le chemin des filets avec le Sénégal lors de la Coupe du monde 2026 et sa cote a grimpé au point qu’un transfert à prix d’or vers Anfield a été évoqué. Sarr était désireux d’effectuer un tel transfert et aurait, selon certaines informations, refusé de s’entraîner à un moment donné en attendant que Palace accepte une offre. Aucun accord n’a jamais été trouvé.
Comment la saga Sarr à Selhurst Park va-t-elle se dérouler ?
Sarr n'a pas joué sous les ordres du nouvel entraîneur Pierre Sage, un problème à l'aine le freinant, alors que beaucoup de ponts ont été coupés. Garde-t-il désormais désespérément l'espoir que quelqu'un revienne à la charge lors du mercato de janvier ?
Lorsque cette question a été posée à Morrison, l'ancien attaquant de Palace, s'exprimant avec l'aimable concours de Freebets.com, la source des avis sur les sites de paris, a confié à GOAL à propos de cette saga malheureuse : « Je ne sais pas ce qu'il se passe parce que je pensais simplement qu'il avait vraiment une blessure. Et je crois que l'entraîneur s'est exprimé en disant qu'il avait une blessure. Il s'entraîne individuellement. Il n'est pas prêt à s'entraîner avec le groupe.
« Je comprends. Liverpool se présente pour vous, vous voulez partir. Mais il faut s'y prendre de la bonne manière parce qu'au final vous aurez ce transfert. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Et je ne sais pas s'il est blessé ou non. Donc à l'heure actuelle, Palace dit qu'il est blessé. Donc je crois ce que dit Palace parce que je connais des gens là-bas. Il est blessé. Il s'entraîne individuellement. Donc on va attendre et voir.
« Si les gens pensent qu'il ne s'entraîne pas parce qu'il voulait obtenir son transfert, oui, il est déçu de ne pas avoir eu son transfert. Mais Marc Guehi, plein de fois, n'a pas eu son transfert. [Eberechi] Eze n'a pas eu son transfert. Finalement, vous aurez votre transfert. Il faut gérer la situation différemment.
« Et je sais une chose, le président vous accordera ce transfert, c'est certain. Mais comme l'offre est arrivée si tard, le président ne peut pas se permettre de voir le meilleur buteur quitter le club et laisser le club s'accrocher à un fil pour rester en Premier League. Ils doivent se protéger eux-mêmes.
« Donc si quelqu'un veut partir à Liverpool, il ne peut pas simplement rester assis à attendre parce que Liverpool pourrait se dire : “bon, on va prendre [Yankuba] Minteh”, qui est un joueur plus jeune. Son transfert à Liverpool pourrait ne pas se faire. Ce qu'il doit faire, c'est revenir en forme pour Palace, marquer des buts et ensuite prouver aux gens. Et puis en janvier, si tout va bien, il pourrait obtenir ce transfert. »
- Getty
Liverpool doit-il se pencher sur Sarr lors du mercato de janvier ?
Liverpool, qui reste intéressé par l’ailier de Brighton Minteh, a ajouté à son effectif cet été le vainqueur de la Ligue des champions Bradley Barcola pour 123 millions de livres sterling (167 M$), ainsi que le prometteur Espagnol Victor Munoz. Le club a conservé Cody Gakpo et espère aussi offrir un temps de jeu régulier au prodige de 18 ans Rio Ngumoha.
Tout cela pris en compte, le club sera-t-il toujours sur la piste de Sarr au tournant de l’année ? Morrison a ajouté : « Je sais qu’ils veulent un joueur côté droit. Et leur priorité numéro un, c’était Minteh. Et Brighton les a repoussés. Ils ont offert 65 millions de livres sterling.
« Je sais que Sarr veut ce transfert là-bas, je comprends, c’est Liverpool Football Club. Tout le monde voudra aller à Liverpool. Mais le transfert ne s’est pas fait maintenant. Et la meilleure chose à faire, c’est de rester concentré, retrouver la forme et jouer un rôle important dans la bonne saison de Palace. »
Mateta affirme que la dernière année de son contrat est invalide
Une autre star en vue à Selhurst Park qui a fait couler beaucoup d’encre pour de mauvaises raisons est le puissant avant-centre Mateta. L’international français, qui a failli rejoindre le géant de Serie A l’AC Milan en janvier, a affirmé que la prolongation de 12 mois qui a été activée dans son counteract est invalide.
Interrogé sur cette situation quelque peu bizarre, Morrison a poursuivi : « Je ne comprends pas ça avec JP. Et je le connais vraiment bien. Donc c’est une situation étrange. J’ai l’impression qu’il est mal conseillé. C’est aussi simple que ça, c’est une bonne personne. J’ai beaucoup de temps pour JP. Et j’ai l’impression qu’il est mal conseillé.
« Mais une chose avec JP, c’est qu’il est blessé en ce moment. Il devrait être de retour dans une semaine ou deux. Quand il reviendra, il donnera tout pour ce club. Comme vous l’avez vu la saison dernière, quand il y avait beaucoup de bruit, il allait partir, il aurait pu aller à l’AC Milan. Évidemment, ça ne s’est pas fait avec la visite médicale. Il est revenu, a marqué le but en finale de la Ligue Europa Conférence.
« Donc évidemment, il y a deux joueurs avec lesquels les supporters de Palace sont probablement frustrés en ce moment : Sarr et Mateta. Mais je pense toujours que ce sont deux joueurs qui auront un gros impact pour le club quand ils reviendront. »
- Getty
Mateta et Sarr sont tous deux ouverts à de nouveaux défis
Mateta a inscrit 62 buts pour Palace en 203 apparitions, après avoir rejoint le club en janvier 2021. Il a désormais 29 ans et estimera sans doute qu’il lui reste un dernier grand transfert, et un nouveau défi, à relever.
On peut en dire autant de Sarr, qui doit tirer le meilleur parti de sa période faste sur le plan individuel, mais Palace ne cédera pas à la pression si les conditions proposées ne lui conviennent pas. Reste à voir ce que réservera le marché des transferts en 2027.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles