La recrue estivale Olwethu Makhanya savoure déjà son premier derby de Glasgow, alors que les Rangers accueillent le Celtic dimanche en quart de finale de la Premier Sports Cup. Hearts, Hibernian et Aberdeen, réduit à dix, ont déjà validé leur place en demi-finales à Hampden Park avant ce choc à Ibrox.

Le défenseur sud-africain de 22 ans est arrivé de la MLS et s'est rapidement imposé dans le onze de départ de Derek McInnes.

Aucun supporter visiteur n'étant autorisé à la suite d'une décision de la SPFL, Makhanya espère s'appuyer sur un public acquis à sa cause pour décrocher une place dans le dernier carré.



