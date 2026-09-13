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Makhanya, sans peur, prêt pour le Celtic ! La recrue estivale promet de répondre présent lors du derby
Makhanya se prépare pour son premier Old Firm
La recrue estivale Olwethu Makhanya savoure déjà son premier derby de Glasgow, alors que les Rangers accueillent le Celtic dimanche en quart de finale de la Premier Sports Cup. Hearts, Hibernian et Aberdeen, réduit à dix, ont déjà validé leur place en demi-finales à Hampden Park avant ce choc à Ibrox.
Le défenseur sud-africain de 22 ans est arrivé de la MLS et s'est rapidement imposé dans le onze de départ de Derek McInnes.
Aucun supporter visiteur n'étant autorisé à la suite d'une décision de la SPFL, Makhanya espère s'appuyer sur un public acquis à sa cause pour décrocher une place dans le dernier carré.
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Le défenseur s’appuie sur sa confiance en lui et sur la solidité des liens défensifs
S'exprimant lors de sa conférence de presse d'avant-match, Makhanya a affiché une confiance totale en sa capacité à répondre présent sur la grande scène. Il a salué sa prometteuse charnière centrale avec Emmanuel Fernandez, qui a aidé les Rangers à enchaîner quatre victoires consécutives tout en n'encaissant qu'un seul but.
Le défenseur a souligné que sa bonne communication avec Fernandez, James Penrice et Dujon Sterling avait rendu sa transition vers le football écossais très fluide.
« Avant même de venir ici, j'ai toujours senti que je pouvais jouer à ce niveau élevé, a déclaré Makhanya. Je ne dirais pas que je suis surpris, parce que j'avais déjà la conviction que je ferais du bon travail. Défensivement, il y a une très bonne entente entre Fernandez et moi. »
L’unité et la force mentale, clés du succès dans le derby
Makhanya a cité la victoire spectaculaire 1-0 de mercredi contre St Mirren comme la preuve de la force mentale grandissante et de l’unité du groupe. Le défenseur a souligné que la cohésion en dehors du terrain a posé des bases solides pour permettre à l’équipe de gérer les moments de forte pression.
Il a insisté sur le fait que chaque joueur, y compris les remplaçants, doit rester uni face au Celtic.
« Nous nous sommes créé des occasions et nous avons continué jusqu’à marquer dans les dernières minutes, a ajouté Makhanya. Cela montre beaucoup de mentalité et de caractère. Nous devons simplement essayer de faire notre travail et répondre présent, parce que nous savons que les supporters seront derrière nous. »
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Les Rangers visent une place en demi-finale à Hampden
Une victoire dimanche enverrait les Rangers en demi-finales, prévues fin octobre à Hampden Park. Le tirage au sort officiel aura lieu immédiatement après le coup de sifflet final à Ibrox.
Makhanya reste concentré sur le fait d’ignorer le battage extérieur et de se focaliser strictement sur ses tâches défensives.
Les Rangers visent à entretenir leur dynamique et à décrocher une victoire cruciale dans le derby pour leurs supporters.
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