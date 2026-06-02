« Mais qui est donc ce type ? » Comment Andoni Iraola, malgré des débuts catastrophiques, s’est imposé comme le candidat favori du FC Liverpool et du Bayer Leverkusen

Mais rien n’est éternel : l’avant-dernier match d’Iraola à la tête de Bournemouth a confirmé son départ annoncé depuis plusieurs mois. Après trois saisons sur la côte sud de l’Angleterre, l’entraîneur basque a décidé de ne pas prolonger son contrat. Marco Rose, figure familière de la Bundesliga, lui succédera. Ces dernières semaines, Iraola a été annoncé dans plusieurs clubs, dont l’AC Milan et Crystal Palace, tout juste couronné en Ligue Europa Conférence.

Selon le magazine « kicker », qui rapportait fin juin que le Bayer Leverkusen tenait la corde pour le recruter, l’entraîneur basque présente des similitudes avec l’icône Xabi Alonso, mais pose aussi des questions. La plus évidente : viendra-t-il vraiment en Rhénanie, alors que Liverpool, fraîchement séparé d’Arne Slot, le courtise à son tour ? Selon plusieurs sources concordantes, l’Espagnol serait désormais la priorité d’Anfield, ce qui pourrait valoir au Bayer un nouvel échec dans sa quête d’un entraîneur.

Sa cote élevée ne surprend guère : « Ça a été une sacrée aventure », avait-il lancé au micro du stade un soir de mai. « Cette journée résume parfaitement la saison et mes trois années ici. En fin de compte, c’est un processus, et je l’ai beaucoup apprécié. »