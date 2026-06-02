« Mais qui est ce type, bon sang ? » Andoni Iraola s’est gentiment moqué de lui-même en prenant congé de ses supporters le 19 mai 2026 dans l’intimiste Vitality Stadium. Ses « Cherries » venaient d’offrir le titre à l’Arsenal FC en arrachant le match nul 1-1 face à leur poursuivant, Manchester City. Mais surtout, ils avaient inscrit leur nom dans l’histoire de l’AFC Bournemouth. Et ce Basque de 43 ans en fut le principal artisan, tour à tour mentor, gestionnaire de crise et figure emblématique.
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« Mais qui est donc ce type ? » Comment Andoni Iraola, malgré des débuts catastrophiques, s’est imposé comme le candidat favori du FC Liverpool et du Bayer Leverkusen
Mais rien n’est éternel : l’avant-dernier match d’Iraola à la tête de Bournemouth a confirmé son départ annoncé depuis plusieurs mois. Après trois saisons sur la côte sud de l’Angleterre, l’entraîneur basque a décidé de ne pas prolonger son contrat. Marco Rose, figure familière de la Bundesliga, lui succédera. Ces dernières semaines, Iraola a été annoncé dans plusieurs clubs, dont l’AC Milan et Crystal Palace, tout juste couronné en Ligue Europa Conférence.
Selon le magazine « kicker », qui rapportait fin juin que le Bayer Leverkusen tenait la corde pour le recruter, l’entraîneur basque présente des similitudes avec l’icône Xabi Alonso, mais pose aussi des questions. La plus évidente : viendra-t-il vraiment en Rhénanie, alors que Liverpool, fraîchement séparé d’Arne Slot, le courtise à son tour ? Selon plusieurs sources concordantes, l’Espagnol serait désormais la priorité d’Anfield, ce qui pourrait valoir au Bayer un nouvel échec dans sa quête d’un entraîneur.
Sa cote élevée ne surprend guère : « Ça a été une sacrée aventure », avait-il lancé au micro du stade un soir de mai. « Cette journée résume parfaitement la saison et mes trois années ici. En fin de compte, c’est un processus, et je l’ai beaucoup apprécié. »
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Invaincus depuis janvier, les Cherries grimpent de la 15e à la 6e place.
Les débuts avaient été laborieux lorsque Iraola avait pris les rênes des Cherries en provenance du Rayo Vallecano à l’été 2023. Aucun des neuf premiers matchs n’avait été remporté – six avaient même été perdus –, et le nouvel entraîneur principal semblait ne pas trouver la bonne fréquence avec son effectif.
« Quand je suis arrivé, vous vous êtes probablement tous demandé : “Mais qui est donc ce type ?” », a-t-il déclaré en riant. « Mais maintenant, nous sommes en Ligue Europa, et peut-être irons-nous encore plus loin ce week-end. »
Si la Ligue des champions a finalement échappé aux Cherries, cette sixième place historique leur ouvre les portes de l’Europe pour la première fois. Rappelons que, pénalisé de 17 points en 2008-2009 pour des raisons financières, le club luttait alors pour sa survie en quatrième division.
Surtout, la série historique de 18 matchs sans défaite – entre le 3 janvier, après un revers 2-3 contre Arsenal, et la fin de la saison – a permis au groupe de grimper de la 15e place jusqu’au premier tiers du classement. Un bond remarquable.
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PSG, Real Madrid, Manchester City et Liverpool se ruent sur les joueurs de Bournemouth.
Douzième lors de sa première saison, neuvième lors de la deuxième et désormais sixième : Iraola a progressivement amélioré Bournemouth, une progression notable au vu des circonstances. En 2025, les Cherries ont perdu deux piliers majeurs : le gardien Kepa Arrizabalaga et Dominic Solanke. Les départs de la saison dernière avaient été encore plus nombreux, mais Iraola et son groupe n’ont pas fléchi.
L’été dernier, les trois quarts de sa défense (Dean Huijsen au Real Madrid, Ilya Zabarnyi au PSG et Milos Kerkez à Liverpool) avaient déjà pris la poudre d’escampette. L’attaquant polyvalent Dango Outtara a filé à Brentford. Lorsque, cet hiver, la pépite Antoine Semenyo a pris la direction de Manchester City alors que l’équipe pointait, comme indiqué, en bas de classement, l’avenir semblait bien sombre.
Iraola a reconstruit une arrière-garde à quatre et d’autres éléments ont dû assumer le rôle de moteurs offensifs, notamment les deux pépites de 19 ans, Junior Kroupi et Rayan. Arrivé du Brésil lors du mercato hivernal, ce dernier s’est immédiatement imposé comme le successeur de Semenyo et figure dans la sélection du champion du monde en titre pour la Coupe du monde.
Le jeune international français a trouvé le chemin des filets à treize reprises lors de son premier exercice en Premier League, après avoir contribué, la saison précédente, à la promotion du FC Lorient en inscrivant vingt-deux buts lors d’un prêt en deuxième division. Kroupi pourrait prochainement devenir la prochaine grosse vente des Cherries, avec le Bayern Munich à l’affût.
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La marque de fabrique d'Iraola : un pressing et un contre-pressing à plein régime.
Iraola se distingue par ses qualités de communicant et, en tant qu’entraîneur, par un réel talent pédagogique. Cet ancien arrière droit de haut niveau a disputé plus de 500 matchs sous les couleurs de l’Athletic Bilbao, ainsi que plusieurs rencontres avec la sélection espagnole. Il affiche un style clairement identifiable et exige de ses joueurs une attention et un engagement physique maximum. L’efficacité et la visibilité de sa méthode, quel que soit l’effectif, lui donnent raison.
Sous sa direction, Bournemouth s’est mué en une redoutable machine à presser : l’objectif est de récupérer le ballon haut et de conclure rapidement. Mi-avril, The Athletic révélait une statistique significative : depuis l’arrivée d’Iraola, les Cherries étaient l’équipe qui avait le plus souvent tiré au but après une récupération de balle dans le dernier tiers.
En matière d’intensité de pressing et de contre-pressing, les Cherries figuraient aussi parmi les meilleurs la saison passée. Selon Opta, ils affichaient un PPDA de 11,1 (nombre de passes adverses avant une action défensive), un ratio seulement surpassé par quatre équipes.
Son travail défensif et sa discipline collective évoquent immanquablement les méthodes de Xabi Alonso, ex-coach de Leverkusen, ou de Mikel Arteta, champion avec Arsenal, avec cette nuance que l’Espagnol n’a jusqu’ici dirigé que des outsiders.
Il lui reste toutefois à démontrer que son équipe peut déstabiliser des adversaires qui offrent peu d’espaces. C’est le défi qui l’attendrait à Liverpool, et surtout à Leverkusen. La Bundesliga regorge de formations de ce type, et défendre bas en 5-4-1 exige patience, maîtrise technique et un plan de jeu astucieux.
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Un proche d’Alonso et d’Iraola les décrit comme « posés, intelligents et sans prétention ».
À Liverpool comme à Leverkusen, Iraola découvrirait un niveau de jeu et des individualités bien supérieurs à ce qu’il a connu à Bournemouth, ce qui lui ouvrirait de nouvelles perspectives de progression collective.
À Leverkusen, sa mission serait claire : après le passage tumultueux d’Erik ten Hag et la relation en dents de scie avec Kasper Hjulmand, la Werkself cherche un entraîneur capable d’imprimer immédiatement sa patte sur le terrain et de transformer de jeunes talents en futurs cadres transférables. C’est précisément le profil de Xabi Alonso, avec qui Iraola partage plus que des racines basques : les deux hommes, ainsi qu’Arteta, ont débuté très jeunes à Antiguoko, club de la banlieue de Saint-Sébastien.
« C’est là, et plus largement au Pays basque, qu’on apprend et qu’on vit l’esprit d’équipe et l’humilité », a confié un ancien coéquipier au tabloïd anglais The Sun.
« Il y a un fort sentiment de faire les choses ensemble », explique Jon Ayerbe, qui a autrefois joué aux côtés d’Alonso, d’Iraola et d’Arteta. « Personne n’essaie de se démarquer des autres. Cette attitude est profondément ancrée dans la société ici, et on la voit clairement chez Xabi et Andoni : posés, intelligents et sans prétention. »
Les raisons exactes de son départ de Bournemouth demeurent floues. Il suit probablement un plan de carrière bien défini qui, après trois ans en Liga et trois ans en Premier League, prévoit désormais une nouvelle culture footballistique. « La décision de partir m’a causé des maux de tête, a reconnu Iraola, mais une fois qu’elle est prise, tu ressens un soulagement et cela m’a aidé à profiter des derniers mois ». Il se dit « tellement, tellement heureux de pouvoir rendre quelque chose au club et aux joueurs ».
Une certitude : que ce soit à Liverpool, à Leverkusen ou ailleurs, personne ne se demandera « mais qui est donc ce type ? ». Andoni Iraola s’est fait un nom.
Andoni Iraola : les principales étapes de sa carrière d'entraîneur
Club
Heure
Matchs
V/D/N
Moyenne de points
AFC Bournemouth
2023-2026
127
48/38/41
1,43
Rayo Vallecano
2020-2023
136
56/30/50
1,46
CD Mirandés
2019-2020
49
18/17/14
1,45
AEK Larnaca
2018-2019
29
13/8/8
1,62