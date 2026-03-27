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Bukayo Saka England Arsenal struggles GFXGOAL
Richard Martin

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Mais que se passe-t-il avec Bukayo Saka ?! L'ailier d'Arsenal et de l'Angleterre perd son statut de figure emblématique à un moment crucial pour son club et son pays

Analysis
B. Saka
Angleterre
Arsenal
Premier League
Angleterre vs Uruguay
FEATURES

Lorsque Bukayo Saka a inscrit son 13e but pour l'Angleterre contre le Pays de Galles en octobre et est devenu le joueur d'Arsenal le plus prolifique à avoir porté le maillot des Three Lions, un journaliste a jugé opportun de demander à Thomas Tuchel de revenir sur la carrière internationale de l'ailier. Il s'attendait sans doute à ce que l'Allemand s'extasie sur l'un des meilleurs joueurs de ces cinq dernières années, tant en club qu'en sélection.

Mais comme il s'agit de l'ultra-exigeant Tuchel et non de son prédécesseur toujours courtois, Gareth Southgate, l'Allemand a donné une réponse inattendue. « Combien de buts a-t-il marqué pour l'Angleterre ? 13 ? Il en faut plus, ce n'est pas suffisant », a-t-il déclaré.

« Il doit continuer sur sa lancée. Je pensais qu’il en avait marqué au moins 30. Dans ce cas, j’aurais dit que ce n’était pas suffisant, car je ne suis jamais satisfait. Il est tellement dangereux pour Arsenal dans le championnat le plus difficile du monde, alors pourquoi ne le serait-il pas au niveau international ?

« Nous avons le poste pour lui, il a l’attitude, l’endurance, le talent, il a tout pour être un joueur de haut niveau en sélection nationale et c’est ce qu’il doit montrer. »

Et pourtant, depuis que Tuchel a tenu ces propos, Saka a cessé d’être « une telle menace » pour Arsenal. Et il n’aurait guère pu choisir un pire moment pour connaître cette baisse de forme, alors que les Gunners se battent pour remporter le triplé et que la Coupe du monde approche à grands pas…

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    Sa saison la moins productive

    Bien que les Gunners soient en tête du classement de la Premier League avec neuf points d'avance et aient inscrit le plus grand nombre de buts, Saka connaît sa saison la moins productive depuis cinq ans. En Premier League, il a marqué six buts en 22 matches, soit autant que la saison dernière, alors qu'il n'avait été titularisé qu'à 20 reprises en raison d'une opération aux ischio-jambiers qui l'avait écarté des terrains pendant plus de trois mois.

    Il n'a délivré que trois passes décisives, contre 10 la saison dernière, ce qui porte son total de contributions à neuf buts, contre 16 la saison dernière. La baisse est encore plus marquée par rapport aux trois campagnes précédentes, puisqu'il avait contribué à 25 buts en 2023-23 et 2022-23, et à 18 buts en 2021-22.

    Son impact lors des matchs décisifs a également fortement diminué. Entre les saisons 2021-22 et 2023-24, il a inscrit 22 buts et passes décisives contre les traditionnels « Big Six » de la Premier League, se forgeant une réputation de joueur capable de se montrer décisif dans les moments clés. La saison dernière, il n’en a inscrit que deux : un but contre Liverpool et une passe décisive contre Manchester City, avec la réserve évidente qu’il a manqué de nombreux matchs.

    Et cette saison, il n'a à son actif qu'une seule passe décisive contre Chelsea en huit matchs contre les six meilleures équipes, et aucun but ni aucune passe décisive lors du match aller de la demi-finale de la Carabao Cup contre Chelsea, de la finale contre City ou des deux matchs à élimination directe de la Ligue des champions contre le Bayer Leverkusen.

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  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Manque de conviction

    Saka a connu une période de disette de 15 matchs sans marquer, qui s'est étendue sur 11 semaines, alors qu'il n'a inscrit que deux buts en championnat depuis décembre, n'ayant manqué que deux rencontres durant cette période.

    Saka s'est exprimé sur son manque de productivité à l'approche de la finale contre City. « Cette saison, j'aurais aimé être un peu plus régulier, à mon meilleur niveau », a-t-il déclaré à l'ancien attaquant d'Arsenal Paul Merson.

    « Ça peut arriver parfois, mais je suis simplement heureux que, collectivement, nous nous en sortions bien, que nous nous battions sur tous les fronts, c'est ça qui compte. Je veux que les gens sachent que chaque fois que je suis sur le terrain, je vais tout donner et faire tout ce que je peux pour aider mon équipe à gagner. »

    Mais la performance de Saka lors de la défaite contre City à Wembley, qui a mis fin aux espoirs des Gunners de réaliser le quadruplé, a été une grande source de frustration pour les supporters d’Arsenal.

    Ses seules occasions se sont résumées à deux tirs sur James Trafford en un clin d’œil en début de match, tandis qu’il n’a tenté qu’un seul dribble, qu’il n’a d’ailleurs pas réussi à mener à bien. Il s’est également fait dribbler cinq fois, ce qui signifie que le sacrifice qu’il a consenti sur son jeu offensif pour renforcer la défense d’Arsenal n’a servi à rien.

    « Saka, il n’a pas fait un bon match », a déclaré Ray Parlour sur Talksport. « Il n’est pas en forme, il a peut-être perdu un peu de confiance, je ne sais pas, de conviction ? Ce n’est pas idéal cette année, à l’approche de la Coupe du monde aussi, si vous êtes supporter de l’Angleterre. »

  • Arsenal v Wigan Athletic - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    La menace que représente Madueke

    Ally McCoist, le coanimateur de Parlour, a déclaré que Noni Madueke réalisait une meilleure saison que Saka et a demandé à Mikel Arteta de mettre le n° 7 au repos pour un ou deux matchs.

    Madueke semblait plus dangereux que Saka lorsqu’il est entré en jeu pour les 24 dernières minutes à Wembley. Et il s’est montré plus efficace lorsqu’il l’a remplacé pour la dernière demi-heure du match aller à Leverkusen, obtenant le penalty qui a permis à Arsenal d’arracher le match nul 1-1 en Allemagne.

    Madueke représente également une menace pour Saka au niveau international, après avoir été sélectionné dans l'équipe qui affrontera l'Uruguay et le Japon lors des derniers matchs de l'Angleterre à domicile avant le départ pour la Coupe du monde.

  • Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    353 matchs en huit ans

    Arteta a pris la défense de Saka avec vigueur après le match à Leverkusen. Il a déclaré : « En ce qui concerne B, j’ai pleinement confiance en lui et je l’apprécie énormément. Il peut livrer une performance individuelle qui ne reflète pas son niveau, comme n’importe quel être humain ou joueur dans le monde, mais quand on considère sa force et l’impact qu’il a sur l’équipe, c’est tout simplement incroyable. »

    L'entraîneur d'Arsenal a également évoqué l'impact des blessures de Kai Havertz et Martin Odegaard sur l'influence de Saka et a souligné le nombre impressionnant de matchs qu'il a disputés pour un joueur de 24 ans.

    Depuis ses débuts avec Arsenal en novembre 2018, Saka a disputé 305 matches pour le club, ce qui le place à la 41e place du classement des joueurs ayant disputé le plus de matches de l’histoire du club. Il a établi un record du club en disputant 83 matches consécutifs de Premier League entre 2021 et 2023. Il a disputé 48 matches avec l’Angleterre, ce qui le place à la 73e place du classement des joueurs ayant disputé le plus de matches avec leur sélection nationale.

    C'est un nombre impressionnant de matchs pour un joueur de son âge, sachant que Wayne Rooney, le joueur de champ ayant disputé le plus de matchs pour les Three Lions, a disputé le dernier de ses 120 matchs internationaux à l'âge de 33 ans.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    La tactique d'Arteta est-elle à blâmer ?

    D'autres évoquent l'approche plus défensive adoptée par Arsenal au cours des deux dernières saisons sous la houlette d'Arteta, qui a conduit l'équipe à marquer moins de buts que lors des campagnes précédentes et à les répartir de manière plus équilibrée.

    « Je pense que cela vient de l'entraîneur, car je trouve qu'ils doivent faire trop de travail défensif », a déclaré Micah Richards sur The Rest is Football. « Il doit maintenant se dire : "Bon, on a perdu ce match, ce n'est pas la fin du monde, que puis-je faire pour m'assurer qu'en Ligue des champions, en FA Cup et en championnat, je sois le Saka que tout le monde connaît et aime", car c'est un grand joueur. Les grands joueurs se montrent lors des grands matchs, et c'est ce qu'ils doivent faire. »

    Gary Lineker a abondé dans ce sens : « Ils font descendre le ballon, et il doit faire un travail défensif énorme ; le temps qu’il le récupère, ils sont tous repliés en défense et peuvent le doubler, voire le tripler.

    « Il joue toujours brillamment, mais ce n’est pas facile pour lui, alors que s’ils étaient plus haut sur le terrain, ils pourraient lui passer le ballon plus tôt et là, il se retrouve seul face au gardien et on a une demi-chance. C’est très difficile de battre deux ou trois joueurs à chaque fois. »


  • England v Wales - International FriendlyGetty Images Sport

    Sera-t-il toujours le même ?

    Une raison moins souvent évoquée, mais évidente, de la baisse de niveau offensif de Saka réside dans les séquelles de son opération au tendon d’Achille, qui semble avoir réduit sa capacité à se démarquer des défenseurs comme il le faisait auparavant. Saka s’était déchiré le tendon d’Achille lors d’un match contre Crystal Palace en décembre 2024 et avait dû subir une intervention chirurgicale aux premières heures de la veille de Noël.

    Il a déclaré au Sunday Times : « On commence à se demander : “Vais-je redevenir le même ?” Parfois, je me dis : “Vais-je revenir en pleine forme ?” J’étais passé de cinq années de football sans interruption, où je m’investissais chaque jour dans l’entraînement ou les matchs avec l’équipe, à un arrêt complet. On se retrouve avec des béquilles, à l’hôpital, et on a besoin d’aide à la maison pendant les premières semaines. »

    Michael Owen, un autre joueur qui a atteint des sommets en club et en sélection dès son adolescence, a déclaré que sa carrière avait commencé à décliner à partir de 23 ans, en grande partie à cause d’une blessure aux ischio-jambiers subie à 19 ans. Owen n’a pas bénéficié de la médecine moderne dont disposait Saka, et plusieurs joueurs, notamment Ousmane Dembélé, vainqueur du Ballon d’Or 2025, sont revenus aussi bons, voire plus forts, après avoir subi la même blessure.

    Saka pourrait bien avoir ses meilleures années devant lui après tout, mais son récent déclin a suscité une crainte compréhensible chez les supporters de l’Angleterre et d’Arsenal. Il ne participera pas au match amical contre l’Uruguay, Tuchel ayant décidé de scinder l’équipe pour les rencontres amicales de mars, mais il sera de retour à Wembley pour affronter le Japon mardi, dans l’espoir d’ajouter à ses 14 buts pour son pays.

    Les espoirs de l'Angleterre pour la Coupe du monde dépendent du retour de Saka à son meilleur niveau, tout comme les rêves d'Arsenal de remporter son premier titre de Premier League en 22 ans. Tuchel ne sera pas le seul à l'exhorter à élever son niveau de jeu.

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