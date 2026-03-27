Mais que se passe-t-il avec Bukayo Saka ?! L'ailier d'Arsenal et de l'Angleterre perd son statut de figure emblématique à un moment crucial pour son club et son pays

Mais comme il s'agit de l'ultra-exigeant Tuchel et non de son prédécesseur toujours courtois, Gareth Southgate, l'Allemand a donné une réponse inattendue. « Combien de buts a-t-il marqué pour l'Angleterre ? 13 ? Il en faut plus, ce n'est pas suffisant », a-t-il déclaré.

« Il doit continuer sur sa lancée. Je pensais qu’il en avait marqué au moins 30. Dans ce cas, j’aurais dit que ce n’était pas suffisant, car je ne suis jamais satisfait. Il est tellement dangereux pour Arsenal dans le championnat le plus difficile du monde, alors pourquoi ne le serait-il pas au niveau international ?

« Nous avons le poste pour lui, il a l’attitude, l’endurance, le talent, il a tout pour être un joueur de haut niveau en sélection nationale et c’est ce qu’il doit montrer. »

Et pourtant, depuis que Tuchel a tenu ces propos, Saka a cessé d’être « une telle menace » pour Arsenal. Et il n’aurait guère pu choisir un pire moment pour connaître cette baisse de forme, alors que les Gunners se battent pour remporter le triplé et que la Coupe du monde approche à grands pas…