Ittrich, qui a mis un terme à sa longue carrière à l’issue de la saison dernière, regrettait l’absence d’un signal clair de la part de Vincic concernant le jeu agressif des Sud-Américains et craignait que le Slovène ne perde le contrôle de la finale dès le début en raison de la stratégie choisie.

Que s’était-il passé ? Alexis Mac Allister avait sévèrement taclé Dani Olmo sur l’aile, à hauteur de la ligne médiane, en lui rentrant les deux pieds, mais n’avait reçu aucun carton malgré la clarté de l’action. Olmo s’est roulé par terre de douleur, mais a pu continuer à jouer.